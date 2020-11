Pronóstico para Thanksgiving en Las Vegas

El día de Acción de Gracias en el área de Las Vegas será frío y ventoso, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura más alta esperada es de 58º, pero los vientos del norte que soplarán hasta 25 mph “harán que se sienta un poco más fresco”, indicó la meteoróloga, Ashley Nickerson.

🚙🏕️⛵Have anything planned for the Thanksgiving week? Make sure to check the weather before heading out- especially if you plan on spending time on Lake Mead or Lake Mohave to end the holiday week! #nvwx #cawx #vegasweather @lakemeadnps pic.twitter.com/uZmLhMNXQh

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 23, 2020