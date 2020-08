Visitantes deambulan por el Strip el viernes, 7 de agosto de 2020, en Las Vegas. La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas informó a principios de este mes que 1.065.000 personas visitaron el destino en junio, un 70.5 por ciento menos que en junio de 2019. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los propietarios de hoteles se enfrentan a una “ola sin precedentes” de ejecuciones hipotecarias sin ayuda federal para el alivio de la deuda comercial, según una carta del martes de la industria al Congreso.

Casi uno de cada cuatro hoteles se retrasó al menos un mes en los pagos de sus préstamos hipotecarios hasta julio, la cifra más alta registrada, según un reciente informe publicado por la empresa de análisis Trepp. Sólo el 1.34 por ciento de los hoteles estaban en el mismo barco a finales de 2019, según el informe. Los analistas de la industria afirman que esa cifra es alarmante, si es que se espera.

El vicepresidente de ventas de Sahara Las Vegas, Christopher Bond, la presidenta de la Nevada Hotel and Lodging Association, Diane Gandy, y la directora gerente de Argento Hospitality Group, con sede en Henderson, Paula Argento, se encuentran entre las 20 personas de Nevada que firmaron la carta al Congreso con casi cuatro mil personas más de todo el país.

Una declaración en nombre de Bond indica que firmó la carta como miembro individual de la American Hospitality and Lodging Association, no como representante de Sahara Las Vegas. Las solicitudes de comentarios de la Nevada Hotel and Lodging Association y otros no fueron devueltas.

En la carta al Congreso se pedía la aprobación de la Helping Open Properties Endeavor Act, o Ley HOPE, que se considera que ayuda a prevenir las ejecuciones hipotecarias de bienes raíces comerciales, específicamente a los prestatarios de hipotecas comerciales.

Más empleos en riesgo

Un profesor de hospitalidad de la UNLV se sorprendió de que no hubiera más nombres de Nevada en la carta dada la dependencia económica del estado en el turismo y el futuro desconocido de la industria.

“Este es un momento en el que necesitas que tu hermano mayor te ayude a mantener la economía en marcha”, comentó Mehmet Erdem, profesor asociado de operaciones y tecnología hotelera.

La baja demanda de viajes significa que “miles de hoteles” no podrán pagar sus hipotecas y se verán obligados a cerrar sus puertas para siempre, declaró Chip Rogers, presidente y director ejecutivo de la American Hotel and Lodging Association.

“Miles de empleados de hoteles perderán sus empleos y las industrias de pequeñas empresas que dependen de estos hoteles para impulsar el turismo local y la actividad económica probablemente enfrentarán un destino similar”, señaló Rogers.

El profesor de finanzas y juegos de azar de la UNLV, Toni Repetti, es un tanto escéptico, ya que los bancos están deseando ejecutar la hipoteca de los hoteles en un momento en el que no es probable que haya mucha demanda para comprarlos.

“Si no sabes cuando tu cliente va a volver, entonces ¿por qué comprar un hotel?” preguntó.

Sin embargo, agregó, los gerentes de hoteles están pidiendo ayuda al Congreso para protegerse de la posibilidad de una ejecución hipotecaria y mantener a las miles de personas que emplean.

“Sentenciados”

La Ley HOPE representaría la primera legislación federal sobre la pandemia con un enfoque inmobiliario y podría dar un impulso muy necesario a la industria hotelera, declaró Brendan Bussman, socio de Global Market Advisors.

Los hoteles de Nevada se vieron obligados a cerrar durante dos meses y muchos, al reabrir, ya no pueden operar como lo hacían antes de la pandemia.

“Ahí es donde creo que el objetivo de la Ley HOPE es tratar de llenar ese vacío para aquellos que (están) tratando de recuperarse y que han visto limitada su capacidad de recuperación debido a las actuales condiciones de salud y seguridad”, señaló Bussman.

Pocos hoteles pequeños o independientes (si es que hay alguno) tienen los ahorros para soportar un ingreso nulo en el transcurso de meses, mencionó Bussman. Los hoteles de propiedad corporativa pueden estar mejor posicionados para soportar “el tsunami que la industria ha enfrentado debido a la pandemia”, pero incluso ellos pueden no estar exentos de la posibilidad de encofrar, añadió.

Erdem dijo que un gran hotel del Strip obtiene la mayor parte de sus ingresos de los juegos de azar, con asistencias para comida y bebida; los hoteles más pequeños no tienen ese lujo. Dependen casi enteramente de los ingresos de las habitaciones, y cuando no hay festivales, convenciones o cualquier otra reunión masiva que atraiga a la gente al sur de Nevada, no ganan nada de dinero.

Las ejecuciones hipotecarias son una desafortunada realidad en el horizonte para algunos hoteles pequeños, señaló. Y es más difícil cerrar y reabrir que permanecer abiertos.

“Si esta tendencia continúa, quiero decir, ya están sentenciados”, concluyó.