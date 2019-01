Proponen ampliación del programa de escuelas Zoom

Desde Las Vegas, distintas personas presenciaron la sesión legislativa y expusieron su opinión en torno a esta propuesta de ley. Martes 11 de abril en el edificio Grant Sawyer. | Foto El Tiempo/Anthony Avellaneda

Desde Las Vegas, distintas personas presenciaron la sesión legislativa y expusieron su opinión en torno a esta propuesta de ley. Martes 11 de abril en el edificio Grant Sawyer. | Foto El Tiempo/Anthony Avellaneda

Desde Carson City, el senador Moisés Denis explicó sus motivos para ampliar el Programa Zoom propuesto por él mismo hace cuatro años. Martes 11 de abril en el edificio Grant Sawyer. | Foto El Tiempo/Anthony Avellaneda

Hace cuatro años se aprobó el Proyecto de Ley Senatorial 504, el cual promulgó por primera vez el Programa de Escuelas Zoom, posteriormente en el año 2015 los legisladores de Nevada autorizaron ampliar los recursos para esta iniciativa que consiste en apoyar a los estudiantes que no hablan inglés, es decir, provenientes de familias inmigrantes principalmente.

Este programa fue presentado por el senador Moisés Denis, quien para la Sesión Legislativa de este 2017 ha emitido el Proyecto de Ley Senatorial 390 con la intención de aumentar el número de Escuelas Zoom en la entidad.

De acuerdo a información expuesta por el senador Denis durante una audiencia realizada el 11 de abril, la cual se realizó en Carson City y fue transmitida en el edificio Grant Sawyer de Las Vegas, casi 80,000 estudiantes de Nevada están aprendiendo inglés, lo que equivale al 17 por ciento de todos los estudiantes del ‘Estado de Plata’.

“Alrededor del 70 por ciento de ellos están matriculados en el Distrito Escolar del Condado de Clark; cerca del 90 por ciento de la población de EL (Estudiantes de Inglés por sus siglas en inglés) es de habla hispana. Según un estudio de UNLV, los latinos son los de más rápido crecimiento en Nevada”, explicó el senador demócrata.

El equipo de trabajo del senador Denis envió a El Tiempo el escrito del Proyecto de Ley Senatorial 390, en el cual se requiere a los condados de Clark y Washoe continuar con el Programa de Escuelas Zoom y equipar a estas instituciones académicas con los siguientes servicios: Programas de Pre-K, de forma gratuita; Centros de habilidades de lectura; Desarrollo profesional, así como incentivos de contratación y retención del personal de la escuela; además de programas para involucrar a los padres.

“Los dólares que se gastan ahora en educación EL, particularmente en los primeros grados, son inversiones en el futuro de Nevada. Los economistas han estimado que por cada dólar invertido en educación EL, Nevada verá un retorno de entre $1.15 a $2.03 dólares en gastos ahorrados y en ingresos futuros”, sentenció el senador de origen hispano.

A través de un enlace audiovisual, distintos ciudadanos de Las Vegas pudieron opinar sobre esta iniciativa, uno de ellos fue el presidente de la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas, Peter Guzmán, quién dijo estar a favor de la propuesta.

“Estamos apoyando esto porque no es nada nuevo, es un programa que ya tiene cuatro años, hay estadísticas que nos dicen que se está trabajando y es muy importante educar a nuestros niños desde el segundo o tercer grado para leer y matemáticas. Si no hacemos esto ahora, hay estadísticas que dicen que tienen más posibilidad de ir a la cárcel, trabajo mucho ahí y muchos de ellos no saben leer, quiere decir que no había programas como este cuando ellos eran niños”, comentó Guzmán.

El presidente de la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas añadió que esta iniciativa es una inversión a los niños del estado y para la comunidad, por lo que exhortó a los legisladores a destinar los fondos necesarios para el mejoramiento de las Escuelas Zoom.

La audiencia también contó con la participación del presidente de la organización Hispanos en la Política, Fernando Romero, quién se mostró a favor del Proyecto de Ley Senatorial 390, sin embargo, espera que las modificaciones no terminen afectado a escuelas que ya cuentan con el programa.

“Estas escuelas Zoom han subido el nivel de enseñanza y han dado un progreso bastante rápido a los niños que están participando. Ahora están en 38 escuelas de Nevada, la mayoría en el condado de Clark, con 38,000 estudiantes que están involucrados en este programa, el nuevo proyecto de ley quiere expandir eso para que incluya tres escuelas primarias más y tres escuelas superiores.

Estoy completamente a favor, la única cosa que no quiero que suceda es que vayan a suavizarlo demasiado al nivel que no tenga el impacto que ahora tiene. El superintendente de escuelas de Nevada, Steve Canavero, quiere que se utilice ese proyecto en otras escuelas que no están designadas Zoom; lo único que va a pasar ahí es quitarle los fondos a las escuelas que necesitan ese énfasis, estoy en contra de ello”, finalizó Romero.