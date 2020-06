Protegiendo a esta comunidad [Parte V]… Continuación fraudes contra la comunidad hispana

El oficial Aden Ocampo llama a todas las víctimas de fraude a denunciar su caso ante la policía. Miércoles 27 de mayo de 2020 en la sede principal de LVMPD. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La especialista en investigaciones de LVMPD, Martha Aguirre, abordó las seis formas de estafa más utilizadas contra la comunidad hispana. Miércoles 27 de mayo de 2020 en la sede principal de LVMPD. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

En la edición anterior de El Tiempo, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) explicó tres de las seis estrategias más comunes que los criminales utilizan para cometer fraudes/estafas contra la comunidad hispana del sur de Nevada, las cuales fueron falsificación de tarjetas bancarias, ofertas de empleo por redes sociales y páginas web de citas.

En esta quinta y última parte de la serie especial “Protegiendo a esta comunidad”, se abordarán importantes alertas al alquilar viviendas, situaciones con boletos de lotería y extorsiones cibernéticas.

1.- Alquiler de vivienda

“Los criminales ponen un anuncio en las lavanderías, supermercados o redes sociales, donde dicen que rentan determinada vivienda. En esos casos el criminal se comunica por medio de internet y les piden que llenen una solicitud que ellos mismos crean, y que les den un depósito, usualmente la renta es menos de lo que una vivienda de ese tipo costaría”, alertó Aguirre.

La estafa se concreta cuando la víctima envía el dinero de depósito y recibe indicaciones sobre dónde supuestamente encontrar la llave de la vivienda. Al llegar al lugar, la víctima se da cuenta de que no hay tal llave y que la propiedad se encuentra en venta, es ahí cuando pierde su dinero.

“Los criminales hacen las cosas de manera que no se pueda rastrear. La mayoría de personas tenemos esa percepción de que todo se puede rastrear y muchas veces nosotros (la policía) no tenemos los recursos para hacerlo. El FBI podría rastrear, pero no se va a concentrar en casos de 1,000 o 1,500 dólares, lo va a hacer en casos mucho más altos. Los criminales saben esto”, dijo Aguirre.

2.- Boletos de la lotería

“No lidiamos mucho con esto porque es un crimen que desafortunadamente, si no hay manera de rastrear a la persona, no lo vamos a poder resolver. Se de personas que estaban en la parada del autobús, alguien se les acercó y les dijo que tenía un boleto de la lotería de California que no podían cambiar por no tener seguro social o cualquier otra razón. Le dicen a la víctima que si acceden a cobrar el boleto le van a dar cierto porcentaje o cierta cantidad de dinero”, aseveró Aguirre.

Cuando la víctima acepta, el estafador le dice que va a necesitar cierta cantidad de dinero para cubrir las cuotas anticipadas para poder cobrar el boleto. Entonces acompañan a la víctima hasta el banco o a su casa, pero al tener el dinero en su poder simplemente se dan a la fuga.

“Muchas veces la víctima no se fija en el tipo de carro, número de placas, la descripción del estafador es general. Los criminales saben cómo hacerlo, porque si van al banco se estacionan de una manera en que las cámaras no capten las placas… Si es verdad que ganaron la lotería, hubieran encontrado a alguien más cercano”, consideró Aguirre.

3.- “Sextortion Scam”

“El estafador le amenazan diciendo que pudo acceder al contenido de su computadora por supuestamente ponerle un virus al presionar algún enlace de un correo electrónico. Le dice que pudo ver que sitios de internet visitó, la mayoría de veces serían los de pornografía. O le dicen que tuvieron acceso a fotos o videos íntimos y que demandan cierta cantidad de dinero (para no difundirlas)”, explicó Aguirre.

El criminal da la víctima un plazo de 24 a 48 horas para darle el dinero solicitado. Sin embargo, la mayoría de las veces es falso que haya podido acceder la información de su computadora.

El oficial Aden Ocampo sentenció que “es extorsión, algunas de las veces te mandan tu nombre de usuario y una contraseña que has usado” y agregó que esto puede darse al introducir datos o crear una cuenta en sitios web no confiables.

La recomendación es no abrir ningún enlace, no dar dinero, imprimir y borrar el correo del estafador y borrarlo. Posteriormente hacer un reporte mediante el sitio web: www.IC3.gov

“Estos estafadores no paran, si usted es una víctima haga el reporte en ese momento, al hacerlo nos da cierta piezas para poder iniciar la investigación, porque si hay varías víctimas de los mismos criminales, uno va a ver algo que otro no vio, entonces los detectives pueden hacer esos caso”, concluyó el oficial Ocampo.

Para reportar cualquier caso de fraude/estafa, llame al 3-1-1.

Para más información, siga en Facebook la cuenta oficial de LVMPD Financial Crimes.

Fin de la serie.

