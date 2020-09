Protesta por Breonna Taylor se extiende al centro de Las Vegas

Media docena de personas fueron detenidas el miércoles por la noche durante un enfrentamiento entre la Policía de Las Vegas (LVMPD) y un grupo de más de 100 manifestantes que pedían justicia por la muerte de Breonna Taylor.

El miércoles, un jurado de Kentucky acusó al ex oficial del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, Brett Hankison, de disparar a los apartamentos vecinos durante una redada en la casa de Taylor el 13 de marzo. No se acusó a ningún otro oficial.

La protesta comenzó en Downtown Container Park a las 7 p.m. y fue crítica con la declaración del fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, sobre los agentes que dispararon a Taylor.

El teniente Frank Humel dijo que 150 personas participaron y LVMPD arrestó a seis personas.

“El jurado determinó que no hay evidencia que apoye que una violación criminal de la ley estatal haya causado la muerte de la señora Taylor”, comentó Cameron el miércoles. “El jurado encontró que había suficiente evidencia para acusar al detective Hankison por poner en riesgo vidas por disparar su arma fuera de una puerta corrediza de vidrio y a través de una ventana de habitación, con algunas balas viajando a través de ese apartamento y entrando en el de al lado mientras tres residentes estaban en casa”.

Alex Gatica mencionó que no habían venido a una protesta desde un evento de “Black Lives Matter” el 1º de junio, cuando Jorge Gómez falleció por un disparo y el oficial del Departamento de Policía Metropolitana, Shay Mikalonis ,fue gravemente herido en el centro de Las Vegas por la forma en que la policía manejó a la multitud esa noche.

“Siempre me presento en cualquier momento de solidaridad con la injusticia”, señaló Gatica.

El organizador Gary House, de 28 años, se detuvo frente a un juzgado y le comentó al grupo que LVMPD no ha publicado las imágenes del tiroteo de Gómez a pesar de que “al menos 30 cámaras los estaban mirando”.

House le dijo al Review-Journal que la policía está “actuando sin responsabilidad”.

“La forma en que se llevó a cabo el día de hoy no es adecuada para el público estadounidense”, agregó sobre los hallazgos del gran jurado.

A las 8:30 p.m., unas 75 personas tomaron la intersección de Las Vegas Boulevard y Fremont Street para arrodillarse y guardar un momento de silencio.

Malia Akana, de 27 años, salió de un turno de 12 horas como técnica de laboratorio el miércoles por la noche y se dirigió a la protesta por lo que llamó la “peligrosa” fuerza policial de Las Vegas.

“Creemos que el problema está en otro lugar, pero no es así”, mencionó.

Heard a loud thud and found a man exiting his Prius to argue with protesters at Carson before 4th. pic.twitter.com/srrc1b64u1

— Sabrina Schnur (@sabrina_schnur) September 24, 2020