Protestan contra los centros de detención y operativos migratorios

Los manifestantes llevaron distintas pancartas en oposición al muro en la frontera sur y a los operativos migratorios. Viernes 12 de julio de 2019 en el exterior de la Corte Federal Lloyd George. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Algunos asistentes consideraron “inhumanas” las condiciones en las que se encuentras los inmigrantes ingresados en los centros de detención. Viernes 12 de julio de 2019 en el exterior de la Corte Federal Lloyd George. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Algunos asistentes consideraron “inhumanas” las condiciones en las que se encuentras los inmigrantes ingresados en los centros de detención. Viernes 12 de julio de 2019 en el exterior de la Corte Federal Lloyd George. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El viernes 12 de julio se realizaron distintas manifestaciones a nivel nacional para oponerse a los centros de detención para migrantes y a la situación actual que se vive en la frontera sur, donde miles de personas se encuentran en espera de una respuesta a su solicitud de asilo político; mientras que otros intentan ingresar de manera irregular a territorio estadounidense. Las protestas pacíficas recibieron el nombre de “Luces para la Libertad”.

En Las Vegas, cerca de 300 personas se reunieron en las inmediaciones de la Corte Federal Lloyd George para protestar en contra de los operativos migratorios que han llevado a cabo las autoridades federales, a fin de detener a ciertas personas que han tenido una orden de deportación; sin embargo, representantes de organizaciones locales dijeron durante el evento que todos deben estar alerta.

“Solamente estamos pidiendo respeto y dignidad para las familias que están sufriendo ahora, no solamente en la frontera, también alrededor del país con amenazas de redadas y separación de familias. Es un momento en que la comunidad siente miedo, no saben qué hacer, pero como comunidad debemos estar fuertes, seguirnos informando para saber nuestros derechos y estar preparados”, comentó José Macías, organizador de Make The Road Nevada.

Hace algunas semanas, el director de funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Mark Morgan, informó sobre un operativo migratorio que tenía como objetivo la deportación de cerca de 2,000 individuos de reciente llegada al país, a quienes previamente se les había enviado una carta para informarles que sus solicitudes de asilo habían sido negadas, por lo que deberían abandonar la nación.

Posteriormente el presidente Donald Trump decidió posponer dicho operativo (programado para iniciar el pasado 17 de junio) para darles tiempo a los miembros del Congreso de encontrar algún tipo de compromiso en materia migratoria, pero esto no ocurrió.

“Lo más importante es estar preparados, tener un plan familiar, tener a un abogado para la familia, cuidados médicos, saber quién se queda con los niños. Es preparar a la familia, tener estas conversaciones que no nos gusta tener”, sugirió Macías.

Recientemente surgió la información de que se realizarían operativos migratorios –iniciando el 14 de julio- en ciudades como Atlanta, Baltimore, Chicago, Houston, Denver, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Miami. Medios de comunicación locales reportaron que estas acciones se presentaron en escalas mínimas o simplemente no hubo.

Pero leer sobre posibles operativos podría alarmar a las personas indocumentadas -aunque no hayan cometido delitos- así lo consideró la ‘dreamer’ y organizadora de PLAN, Erika Castro. “Sabemos que esta administración ha estado buscando formas de atacar a la comunidad indocumentada, no solamente en la frontera. Queremos que la comunidad mantenga la calma, estén informados y se preparen. Esta vigilia fue para recordar el daño que está haciendo esta administración a nuestra comunidad”.

En la protesta realizada en Las Vegas, algunas personas llevaron pancartas con enunciados como “Un mundo sin muros” o “Abolir ICE”, en otros se podía leer que calificaban como “inhumanas” las condiciones en las que se encontraban los migrantes ingresados a los centros de detención.

“Representa que la comunidad -no importa si son indocumentados- nos apoya, vienen aquí porque se dan cuenta de que lo que pasa en la frontera y lo que la administración está haciendo nos daña a todos. No importa si somos indocumentados o no. Este apoyo es una señal para los miembros del Congreso y para el presidente, para decirles que lo que está pasando no está bien”, opinó Castro.

Por otra parte, el director en funciones de ICE, Matthew Albence, otorgó una entrevista a la televisora Fox News para defender los operativos migratorios que se llevarían a cabo el 14 de julio, ya que estos serían en base a órdenes de jueces.

Albence agregó en dicha entrevista que las acciones se realizarían en contra de personas específicas que tuvieron la oportunidad de presentar una solicitud de asilo frente a un juez de inmigración y prefirieron no hacerlo o no se presentaron a su primera audiencia.

