¿Pueden empleadores obligar a sus trabajadores a vacunarse? Depende

La diseñadora Teresa Gittus usa un cubrebocas y guantes para protegerse del coronavirus mientras prepara un ramo de flores en DiBella Flowers & Gifts el lunes, 14 de diciembre de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Jon DiBella posa para un retrato en su tienda, DiBella Flowers & Gifts el lunes, 14 de diciembre de 2020, en Las Vegas. DiBella expresó su preocupación de que algunos de sus empleados no querrán recibir la vacuna contra COVID-19. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Kayla Sidecko, una vendedora, contesta el teléfono en DiBella Flowers & Gifts el lunes, 14 de diciembre de 2020, en Las Vegas. La tienda ha experimentado un aumento de pedidos en línea y por teléfono debido a la pandemia de coronavirus. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Colton Gardiner, de siete años, usa un cubrebocas para protegerse del coronavirus mientras hace sus deberes en el lugar de trabajo de su madre, DiBella Flowers & Gifts, el lunes, 14 de diciembre de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

DiBella Flowers & Gifts abrió sus puertas el lunes, 14 de diciembre de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Llevó meses de investigación, desarrollo, ensayos clínicos y desafíos de fabricación y logística, pero el próximo obstáculo para contener la propagación de COVID-19 será convencer a una gran parte de la población de Estados Unidos que se vacunen.

El Pew Research Center encontró que cerca de cuatro de cada diez adultos estadounidenses encuestados a finales de noviembre dijeron que definitivamente o probablemente no se vacunarían contra el coronavirus, y el 21 por ciento de los adultos de Estados Unidos no tiene intención de vacunarse y está “bastante seguro” de que más información no les hará cambiar de opinión, encontraron los investigadores de Pew.

Pero algunos empleadores de Nevada podrían no aceptar un “no” como respuesta.

“He hablado con varios empleadores sobre empleados que ya han indicado que rechazarán una vacuna”, dijo Thoran Towler, director ejecutivo de la Asociación de Empleadores de Nevada. “Algunos empleadores, especialmente los que trabajan en el campo de la medicina, están considerando despedir al empleado si rechazan la vacuna. Otra opción es poner al empleado en una prolongada licencia sin goce de sueldo hasta que la pandemia esté bajo control”.

Conversaciones iniciales

Al menos un operador de juegos de Nevada dijo que está empezando a hablar de planes de vacunación, otro comentó que aún es demasiado pronto.

“Esto es algo que el equipo está estudiando e investigando”, dijo la portavoz de MGM, Callie Driehorst.

El portavoz de Las Vegas Sands Corp., Ron Reese, declaró que es “demasiado prematuro” discutir cualquier posible acción sobre los planes de vacunación.

“Obviamente, continuaremos monitoreando la situación de cerca. La salud, la seguridad y el bienestar de los miembros de nuestro equipo ha sido la prioridad número uno durante la pandemia y seguirá siéndolo”, señaló.

Los representantes de Caesars Entertainment Inc., Boyd Gaming Corp., Wynn Resorts Ltd., Red Rock Resorts, así como de Culinary Union Local 226 no respondieron a la solicitud de comentarios sobre los planes de vacunación.

John DiBella, propietario de DiBella Flowers & Gifts, comentó que aún no ha hablado con sus ocho empleados sobre si planean o no vacunarse. Aún es muy pronto, aseveró, pero lograr la inmunidad de rebaño podría dar a Las Vegas la capacidad de rebote.

“Todos seguimos conteniendo la respiración hasta que consigamos la vacuna para todos. Sé que algunas personas son un poco aprensivas, pero yo ciertamente no lo soy”, subrayó DiBella. “Espero que todo el mundo reciba una vacuna”.

Los trabajadores de la salud estuvieron entre los primeros del estado en recibir la vacuna contra el coronavirus el lunes.

Las vacunas contra COVID-19 fueron enviadas el fin de semana después de la autorización de emergencia de la Food and Drug Administration para la vacuna Pfizer-BioNTech a finales de la semana pasada. El número de muertes por coronavirus en la nación superó otro sombrío récord el lunes, superando las 300 mil muertes desde su inicio.

La asociación de empleadores más grande de Nevada indicó que la vacuna es “la mejor manera” de hacer que los negocios vuelvan a la normalidad, y que si un cliente o compañero de trabajo se enferma porque un empleado se negó a recibir las vacunas cuando están disponibles, el negocio podría sufrir.

“Les digo a los empleadores que imaginen un escenario en el que un brote de COVID-19 ocurra en el trabajo y el trabajo se detenga o los clientes se enfermen. Si eso es algo que puede evitarse con las vacunas, el empleador puede querer hacerlas obligatorias”, señaló Thoran.

La letra pequeña

Un experto legal sugiere que los empleadores pueden exigir a los trabajadores que se vacunen contra coronavirus, pero hay excepciones.

Rubén García, profesor de derecho en la UNLV’s William S. Boyd School of Law y codirector del Workplace Law Program de la universidad, señaló que Nevada es un estado de empleo a voluntad.

“Por lo tanto, a menos que el empleado pueda decir básicamente que tiene una objeción religiosa o de discapacidad a la vacuna, probablemente se le exigirá que se vacune”, agregó García. “Y la pregunta sería si hay o no un arreglo razonable para no vacunar al empleado, pero el empleador tiene mucha libertad en un estado de empleo voluntario”.

Las leyes antidiscriminatorias también entrarán en juego.

Bajo la Americans with Disabilities Act (ADA) de 1990, los empleados que se nieguen a vacunarse por razones médicas son elegibles para solicitar una exención, y las leyes bajo el Título VII de la Civil Rights Act de 1964, si tomar una vacuna viola la religión de un individuo, ellos también podrán optar por la exención.

García dijo que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos probablemente ofrecerá a los empleadores orientación sobre el tema porque tanto la ADA como el Título VII son administrados por la agencia federal.

Otra excepción notable: Si bien Nevada es un estado a voluntad, no cuenta a los nevadenses que trabajan bajo un convenio colectivo, que requiere que un empleador tenga una causa razonable para despedir al empleado.

Thoran, de la Asociación de Empleadores de Nevada, comentó que está aconsejando a los empleadores que busquen otras opciones antes de la terminación, incluyendo licencias extendidas o el traslado de un empleado a un lugar donde no interactúen con el público o los compañeros de trabajo.

“También es útil tener un diálogo abierto y honesto con el empleado sobre sus miedos y preocupaciones”, señaló.

