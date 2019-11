¿Qué hacer después de un accidente de auto?

Víctor Cardoza, un ávido fanático de los deportes, ama la NFL y, en particular, los Raiders de Las Vegas. También es seguidor del equipo de béisbol Las Vegas Aviators. Durante los últimos 23 años ha sido un jugador activo en la Asociación de Tenis de los Estados Unidos y de Nevada. Sus equipos a lo largo de los años no solo han alcanzado los playoffs locales, sino también los campeonatos seccionales y nacionales. Víctor también ha ganado 9 torneos locales individuales de tenis en su clasificación de tenis. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Víctor Cardoza: ¡Hispano como tú!, el abogado fue criado en Glendale, California. Después de su graduación de la Universidad de California en Los Ángeles, trabajó para varias firmas de abogados en las áreas de Westwood y Century City de Los Ángeles. Luego asistió y se graduó de la escuela de leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Idaho. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El ser lastimado, por la irresponsabilidad o negligencia de alguien más, puede ser un evento traumático.

“Muchos factores suelen ser determinantes luego de un accidente vehicular; por ejemplo, encontrar un médico, reparación de la propiedad dañada, hacer un reclamo al seguro, o disponer de un auto rentado mientras se resuelve la situación, son solo algunos de los temas que generan estrés y frustración”, señaló el abogado Víctor Cardoza, quien enfatiza a la gente que, en el caso de haberse involucrado en un accidente, tomar la mayor cantidad de fotos posibles, así como no aceptar culpabilidad.

El no contar con un equipo de profesionales, expertos que conozcan a detalle las cosas que afectan la cotidianeidad, el día a día, luego de un accidente de auto, puede ser frustrante. En este caso, el contratar al profesional adecuado es la mejor opción, y el abogado Víctor Cardoza conoce perfectamente los pasos a seguir después de un accidente de auto.

Víctor Cardoza ha ejercido la abogacía en Las Vegas desde 1995. Durante la mayor parte de su carrera legal, ha dedicado su tiempo a ayudar a clientes que han sufrido lesiones debido a la negligencia de otra persona. El alcance de su práctica incluye accidentes automovilísticos, muerte por negligencia, mordeduras de perros, resbalones / tropiezos y caídas y reclamos de indemnización laboral. También maneja la mayoría de las multas por infracciones de tránsito y, por lo general, asegura un resultado de ausencia de escuela de tránsito, sin puntos en la licencia de conducir, y el cliente no necesita comparecer ante el tribunal.

Su pasión es ayudar a los clientes a recuperarse de sus lesiones ayudándoles a encontrar un buen tratamiento médico y luego luchar contra las compañías de seguros y sus abogados para asegurar una compensación justa por los heridos. Él ha estado practicando exclusivamente en estas áreas de la ley desde 2001.

“Las recomendaciones que sugiero, son las siguientes: Llame de inmediato al 911 para solicitar asistencia, Permanezca en la escena, Intercambie información con los otros involucrados, Tome muchas fotos, la mayor cantidad posible, de distintos ángulos, el sitio del accidente, etc., Remolque el vehículo, No admita su culpabilidad, no mencione que usted tuvo culpa si no está seguro de como sucedió el accidente, no ofrezca pagar por ningún tipo de daños, esto se puede considerar como admisión de culpa, Vea a un médico y, lo más importante, consulte a un abogado de inmediato”, expresó Cardoza, quien es experto en estos temas.

Justamente, Cardoza abordó el pasado lunes 18 de noviembre de 2019 el tema “Qué hacer después de un accidente” en el programa radial que tiene en la radiodifusora Keno 1460 am, La Voz de Nevada, todos los lunes a las 9:30 de la mañana y en el cual comparte créditos con la comunicadora panameña Rosario Grajales.

“Me gusta ayudar a la gente, sobre todo en temas legales. En el programa no hablo de política, de religión, les explico lo básico que deben hacer cuando tienen un accidente de carro. Tengo 24 años de experiencia, sé que en el momento estamos asustados, adoloridos, confundidos, desconcertados, pero es muy importante el proceso a seguir”, expresó el abogado, agregando que “mi trabajo es conseguir la mejor compensación para mis clientes, la cual sale del seguro del culpable del accidente. Es necesario acudir de inmediato al médico si, por ejemplo, si hay fractura ósea, si hay sangrado profuso, pero si no es visible también puedes ir después de que alguien te recoja. Para hacer un caso en Corte, se ve mejor si acudes de inmediato en ambulancia al hospital”.

Hay un intervalo (gap) que los especialistas utilizan para elaborar y preparar sus evidencias, “no puedes convencer a alguien de tus lesiones, de tu dolor, por eso es importante cuidar todos los aspectos posibles”, dijo.

Respecto a las cuotas de representación Cardoza explicó que “existe un pago de contingencia, pero los porcentajes de representación legal son generalmente de 40% si el caso se va a Corte en un ‘juicio jurado’; 33% es lo normal antes de ir a Corte y de 25 a 22% es maliciosamente falso, ya que requiere que el caso se resuelva en menos de seis semanas, lo cual casi nunca ocurre”.

Sobre la cobertura de seguro “quisiera enfatizar que NO me gusta la palabra ‘full coverage’ porque la gente se confunde. Por ley, en la actualidad se cubre 25 mil dólares por persona, con un máximo de 50 mil dólares, esto es la ‘liability’, es decir, la responsabilidad de proteger a otras personas en un accidente. Pero si quiere protección para usted, debe pagar seguro del auto ‘collision coverage’, para la grúa, renta de auto, seguro de pagos médicos y, lo más importante: seguro contra gente que no tienen cobertura o no tiene suficiente cobertura. Esas son preguntas que deben hacer a su agente de seguros”.

El abogado Víctor Cardoza aconseja llamar a su oficina para hacer una cita al (702) 998-7111.