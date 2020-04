¿Quiénes se beneficiarán del plan de estímulo económico?

[Cortesía]

Abogado Eric Palacios. [Foto Adam Shane Productions]

Tras la aprobación un proyecto de ley de estímulo de 2.2 billones de dólares para impulsar la economía de Estados Unidos ante la pandemia del COVID-19, muchas personas se verán beneficiadas al recibir un apoyo monetario por parte del Gobierno Federal, sin embargo también surgen algunas preguntas al respecto sobre quienes son elegibles.

Para abordar el tema, El Tiempo se comunicó con el abogado Eric Palacios, quien explicó que los contribuyentes recibirían un cheque según sean sus ingresos y los miembros de su familia. En términos generales, las personas que ganen menos de $75,000 al año van a recibir $1,200 por adulto, quienes tengan hijos de 16 años o menos recibirán $500 por cada uno. En el caso de las personas que ganen de $75,000 a $99,000 por año, de los $1,200 verían una reducción de $5 por cada $100 de sus ingresos. Los individuos que obtengan más de $100,000 al año no recibirían esta ayuda.

“Es para todas las personas que tengan número de Seguro Social y permiso para trabajar, no solamente son ciudadanos, también residentes e incluso quienes tienen DACA o TPS. Es importante haber declarado sus impuestos de 2018 y 2019, si no han hecho los de 2019 pueden llenar un formulario separado en el cual todavía se les extenderá esta ayuda”, mencionó Palacios.

Una de las preguntas más comunes que se han recibido en la sala de redacción de El Tiempo es: ¿Debo llenar alguna solicitud para recibir esta ayuda económica?

“No hay que registrarse, no hay que llenar ninguna solicitud, si uno ha declarado sus impuestos, el IRS ya sabe cuánto gana usted y de cuánto será el cheque que le van a enviar. Si ha recibido reembolsos (de impuestos) electrónicamente en los últimos dos años, entonces ya tiene el IRS su información bancaría y va a recibir su cheque sin ningún problema. Si usted no ha usado el depósito directo para su reembolso en años previos, entonces se le enviará un cheque a su domicilio”, respondió Palacios.

En redes sociales ha surgido mucha información equivocada por parte de individuos irresponsables que solamente buscan obtener seguidores o los famosos “me gusta” en sus publicaciones. Parte de las aseveraciones erróneas son que estos fondos se deberían agregar a la declaración de impuestos del próximo año.

“No va a ser sujeto a impuestos, no es una ganancia, simplemente es un regalo que le está haciendo el Gobierno Federal y no hay que pagar impuestos sobre eso”, aclaró Palacios, y sobre quienes dicen que este dinero provocaría recibir un reembolso menor en la próxima declaración, el abogado fue tajante en responder que “es falso, no es un préstamo, es un regalo de parte del gobierno”.

Se estima que estos cheques pueden demorar aproximadamente tres semanas para entregarse a los contribuyentes que lo recibirían por medio de depósito directo. En el caso de quienes recibirían la ayuda mediante correo postal, el tiempo de espera puede ser de más de un mes y medio debido al número de cheques que se tienen que procesar.

¿Quiénes no van a recibir un cheque?

El abogado Palacios informó que lamentablemente las personas indocumentadas no son elegibles para esta ayuda económica. Peor aún, si los padres son indocumentados y sus hijos ciudadanos, los menores tampoco recibirían el fondo de $500.

“Algo más, que para mí no tiene sentido, es que si entre los cónyuges uno tiene Seguro Social pero el otro no y declararon sus impuestos juntos, no van a calificar ni ellos ni sus hijos. Para mí esto es una atrocidad porque un ciudadano con hijos está siendo castigado simplemente por estar casado con alguien que no tiene un Seguro Social. Ahora mismo nuestra oficina está viendo si hay posibilidad de hacer un juicio al gobierno por esta discriminación”, comentó Palacios.

Si entre los cónyuges hay uno que no tiene un número de Seguro Social pero declararon sus impuestos por separado, entonces el contribuyente que sí tiene un permiso de trabajo se convierte en elegible para estos fondos federales. Sin embargo, muchas personas en situaciones como esta declaran sus impuestos juntos, ya que esto ayuda en futuros procesos migratorios.

Las oficinas del abogado Eric Palacios están temporalmente cerradas al público, pero continúan brindando servicio vía telefónica. El especialista compartió que durante este tiempo de pandemia han aumentado las consultas por accidentes, bancarrota, divorcio y violencia doméstica.

“Le pido a las personas que por favor hagan caso a las autoridades, de esta manera vamos a dar un buen ejemplo como ciudadanos, como hispanos, y también para proteger la salud de nuestra familia”, concluyó Palacios.

