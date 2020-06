Reacciones ante el cierre del Smith Center

Myron Martin, presidente del Smith Center, habla en el Smith Center el lunes, 23 de febrero de 2015, en Las Vegas. (Ronda Churchill/Las Vegas Review-Journal)

El director Donato Cabrera dirige una noche especial de las Cuatro Estaciones de Vivaldi. De Ann Letourneau se unirá a los violinistas de fama internacional Margaret Batjer, Adele Anthony, Cho-Liang Lin y Eugene Drucker en el escenario del Smith Center, cada uno de ellos tocando un violín Stradivarius. Por Emily Wilson Photography

Myron Martin, Presidente y CEO del Smith Center, presenta a la ex primera dama Laura Bush durante los Heart of Education Awards para Maestros del Condado Clark en Las Vegas el viernes, 26 de abril de 2019. (Brett Le Blanc/Las Vegas Review-Journal)

La gente llega para la noche de apertura de "Hamilton" en Reynolds Hall en el Smith Center de Las Vegas en 2018. (Chase Stevens Las Vegas Review-Journal)

Al día siguiente de anunciar que el Smith Center permanecería a oscuras indefinidamente, el presidente y director general Myron Martin batalló para encontrar las palabras para describir lo que estaba sintiendo.

“Aún estoy intentando digerir todo”, afirma Martin. “Me siento algo catártico, estoy feliz y triste. Sabemos que vamos a reabrir, es cuestión de cuándo”.

Al tratar de resumir el impacto que el Smith Center ha tenido en sus ocho años de historia, Martin y varios asistentes al teatro, artistas y líderes de la comunidad reflexionaron la semana pasada sobre lo que el centro ha significado para la identidad cultural del sur de Nevada.

“El impacto va más allá de la venta de boletos”, indica Martin. “Es inspirar a la gente, enriquecer sus vidas, dar a la gente nuevas oportunidades de relacionarse con los fans y los vecinos. Todos los componentes educativos con los estudiantes del Condado Clark. Cuando pienso en el extraordinario trabajo que hemos hecho, me da una gran alegría”.

El miércoles, Martin anunció que el teatro de artes escénicas del centro de la ciudad permanecería cerrado mientras la pandemia del coronavirus continúa impidiendo las grandes reuniones. Se oscureció en marzo, antes de su última presentación de la serie de Broadway, “Once on This Island”.

Desafíos económicos

Debido a la realidad del distanciamiento social, Martin menciona que no es financieramente plausible que el teatro abra pronto.

“Si tienes que espaciar a la gente a seis pies de distancia, resulta como bloquear dos filas, la tercera fila tiene el 30 por ciento de los asientos, entonces bloquea las dos filas siguientes”, explicó Martin. “Terminamos con un 25 por ciento de capacidad. Dependiendo de los espectáculos, puede tomar el 75 por ciento de los asientos sólo para cubrir gastos”.

Indica que la otra mitad del problema puede ser aún más importante, que la alegría y la magia del teatro proviene de estar rodeado de gente y tener una experiencia compartida.

“Te ríes y todos los que te rodean se ríen. Lloras y te das cuenta de que no estás solo. La magia del teatro requiere una experiencia compartida”, especifica Martin. “No me importa decir que me pongo a llorar pensando en esta situación en la que estamos, y en cómo será cuando volvamos a estar todos juntos”.

La reapertura del Smith Center también depende de que los espectáculos de gira vuelvan a la carretera. Eso llevará tiempo también, ya que las producciones dependerán de que el público tenga confianza para volver al teatro.

Cuando se le preguntó qué significará el cierre temporal del Smith Center para Las Vegas, Martin no está seguro de por dónde empezar.

“Hay un número de personas que vienen y pagan por los boletos, y van a cenar antes o a tomar una copa después. El impacto económico para la ciudad es enorme”, asevera Martin. “Pero sigo pensando en Frankie Moreno y Clint Holmes y en todos los increíbles cantantes y músicos que no llegaron a trabajar en el Smith Center, y eso me está carcomiendo. Están todos los taquilleros, los tramoyistas y la gente increíble que está de permiso y eso me rompe el corazón. Cuando abramos de nuevo, y sabemos que unos meses pasan muy rápido, será genial”.

Reacción de la comunidad

Al otro lado del Valle de Las Vegas, los que se han presentado en el centro y los líderes de la comunidad reaccionaron al prolongado cierre.

El concejal del Distrito 5 de Las Vegas, Cedric Crear, es uno de los miembros fundadores de la junta.

“El Smith Center se construyó para llevar el arte y la cultura a la comunidad”, apunta. “Es más que un lugar de reunión, es realmente una comunidad. Cuando se va, se lleva una parte de la comunidad”.

Cuando el compositor Keith Thompson se mudó a Las Vegas en 2004, estaba seguro de que había un lugar para el ballet y la filarmónica, pero no sabía dónde encontrarlos.

“Recuerdo que me dijeron que estaban construyendo un nuevo centro de artes. Dije que nunca se iría”, alega Thompson. “Y entonces voló el techo de esta ciudad”.

Thompson organiza, presenta y a menudo actúa en la Muestra de Compositores mensual en el íntimo Myron’s Cabaret Jazz del Smith Center. “La gente tenía hambre de artes escénicas y el resto es historia. No puedo recordar cómo era Las Vegas sin él”.

Clint Holmes fue el primer titular residente de la sede más pequeña del Smith Center.

“Me trajeron para hablar de la altura del escenario de Cabaret Jazz. No es sólo un lugar en el que actué, me sentí muy a gusto en la planta baja”, dice Holmes.

Holmes se ha presentado en todo el mundo. Dice que, antes de la apertura del Smith Center, los artistas de jazz y cabaret no tenían realmente un lugar para tocar aquí.

“Cuando el Smith Center se hizo realidad, le dio estatus a Las Vegas. Ahora tenemos un centro de artes escénicas donde los artistas de todo el mundo pueden presentarse”, asevera Holmes. “Podría ser el edificio más importante de nuestra ciudad”.

Mientras que Holmes afirma que el teatro atrajo a los artistas al darle credibilidad a la ciudad, Lacey Huszcza, directora ejecutiva de la Filarmónica de Las Vegas, agregó que lo contrario también es cierto.

‘Se siente prestigioso’

“Cambia la percepción interna”, afirma. “Se siente prestigioso. Ayuda a una organización de arte, que puede estar creciendo, a sentirse como una parte sustancial de la comunidad”.

Huszcza añade que la grandiosidad del edificio ha tenido un gran efecto en la credibilidad de la Filarmónica, el Nevada Ballet Theatre e incluso compañías locales más pequeñas que actúan de forma semi-regular.

“El cierre prolongado es difícil. Cambia la forma en que nosotros, como organizaciones artísticas, podemos presentar nuestra forma de arte a la comunidad”.

El centro cerró antes de los conciertos de la Filarmónica de Las Vegas del 4 de abril y el 9 de mayo.

“Lo siento por Myron”, comenta el director musical Donato Cabrera. “El Smith Center es una joya en la escena artística y cultural de Las Vegas”.

“La joya de la corona”

La congresista de Nevada Dina Titus ha asistido a presentaciones en Reynolds Hall y Cabaret Jazz.

“La hermosa arquitectura, las increíbles actuaciones y las oportunidades educativas únicas hacen del Smith Center la joya de la corona de la escena cultural del sur de Nevada”, alega Titus. “Seguiré luchando en el Congreso para asegurarme de que las instituciones culturales como el Smith Center tengan acceso a la ayuda”.

Troy Heard, director artístico del Majestic Repertory Theatre, también dice que el centro es una joya.

“Cuando me mudé a Las Vegas, esta era la ciudad más grande en la que vivía que no tenía un centro de artes escénicas que pudiera manejar los tours de Broadway. No era nada hace 10 años”, recuerda.

Heard dice que la apertura del Smith Center le dio validez a Las Vegas como ciudad de teatro. Los que han asistido a las actuaciones allí, argumenta, se dan cuenta de que les gusta el teatro, y luego se ramifican a otras instalaciones, como Majestic.

“Es una institución local. Verlo no funcionar por tanto tiempo, es desgarrador”, asegura Heard.

Desde 2012, el Smith Center ha sido el hogar de la actuación del Nevada Ballet Theatre.

“Quedé tan impresionado la primera vez que lo vi”, recuerda el director artístico Roy Kaiser. “Es un hermoso lugar para trabajar y un hermoso lugar para el público”.

Kaiser estaba al tanto de los cierres de teatros en todo el condado y pensó que el Smith Center sería una de las últimas instalaciones en reabrir.

“Los artistas y el arte son resistentes”, afirma Kaiser. “Nos volveremos creativos y encontraremos maneras de seguir adelante de alguna manera”.