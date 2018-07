Reacciones por el triunfo de AMLO

El arrasador triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México tiene impacto entre los mexicanos de Las Vegas. La expresión más visible fue una manifestación junto al Consulado de ese país donde la gente gritó: “El pueblo unido no pudo ser vencido” y “Es un honor estar con Obrador”.

Seguidores del presidente electo de México y de MORENA manifestaron su alegría en una nutrida manifestación. El 2 de julio de 2018, junto al Consulado de México en Las Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Elizabeth Betancourt (al centro) con su familia muestran apoyo al presidente electo de México. El 2 de julio de 2018, junto al Consulado de México en Las Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

El arrasador triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México tiene impacto entre los mexicanos de Las Vegas. La expresión más visible fue una manifestación junto al Consulado de ese país donde la gente gritó: “El pueblo unido no pudo ser vencido” y “Es un honor estar con Obrador”.

La elección del pasado primero de julio en México dio como resultado el triunfo de López Obrador. También ganaron la mayoría de los candidatos a otros cargos, con base en la coalición “Juntos haremos historia” con MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) al frente, que así tendrá mayoría en el Congreso Nacional.

AMLO, como se le conoce por sus iniciales al ahora presidente electo, ganó con 53.19%, seguido por Ricardo Anaya del PAN-PRD con 22.27% y muy atrás el PRI con 16.40%, según el Instituto Nacional Electoral.

En adelante una muestra de cómo han reaccionado los mexicanos de LV.

El lunes 2 de julio por la tarde un grupo identificado como “Comité de MORENA en Las Vegas” se reunió en la calle frente al Consulado de México. Vistiendo camisetas con la imagen del presidente electo, con banderas mexicanas y de su partido mostraron júbilo por el resultado electoral. Algunos dieron sus opiniones:

Elizabeth Betancourt, de Guerrero, dijo estar “muy feliz porque primero Dios las cosas van a cambiar en México. La gente de mi tierra necesita ayuda en el campo, para que vuelva a ser productiva”.

Mónica Muller, de Sonora: “Apoyamos a AMLO desde el 2006. Me interesa que su plan de gobierno buscará convertir a los consulados en verdaderos lugares de protección a los migrantes y que den servicios que la gente necesita”.

Joel García, de la Ciudad de México: “Tengo confianza que AMLO va a cumplir sus promesas porque así lo hizo cuando fue Jefe de Gobierno del DF; yo viví ese tiempo. Y para nosotros aquí me da gusto que impulsará a los consulados en defensorías del migrante, porque ahora no funcionan como dicen”.

Jaime Alarcón, de la Costa Chica, México: “Agradezco a la gente su participación, a los que no vendieron su voto. Estoy contento que ahora sí se respetó el triunfo de AMLO”.

Eugenio Luna, cubano-mexicano: “Celebramos el triunfo arrasador que detuvo el fraude y ahora sí el pueblo mexicano tiene esperanza. A la gente que no votó por MORENA le digo que se sume a ayudar a México para combatir la corrupción y la pobreza”.

En un día diferente Othón Molina, miembro del Comité Cruz Grande de Guerrero, afirmó que no es partidista ni votó esta vez, pero está de acuerdo con AMLO. “Es el menos malo de los candidatos y merece la oportunidad. Esperemos que cumpla, aunque seis años no serán suficientes para cambiar el país”.

Por el lado contrario gente que votó en contra de AMLO no quiso hablar. En un reporte del noticiario Telemundo Las Vegas, el 3 de julio, Fermín Ramírez dijo temer lo peor para México. “Tengo mis reservas, pues yo viví en Venezuela”.

En Facebook algunos hicieron comentarios a favor de Ricardo Anaya, abanderado del PAN-PRD. Contra AMLO comentaron que no podía ser presidente porque: No habla inglés; no tiene altos estudios en el extranjero (e incluso se burlaron porque tardó para titularse en la UNAM). Los reproches más comunes fueron de malestar porque representa a los “nacos”, “chairos”, “jodidos” y “resentidos”.