Realizan arresto tras tiroteo en tienda de Las Vegas

El hombre que abrió fuego contra agentes de policía de Las Vegas después de dispararle a su gerente en una tienda del valle del sur, fue ingresado en la cárcel del condado el domingo.

Los registros de la cárcel muestran que Mohamed Abdalla Mahmoud, de 37 años, fue ingresado en el centro de detención del Condado de Clark. Está retenido sin fianza y enfrenta múltiples cargos de intento de asesinato, asalto a una persona protegida y asalto con arma mortal, además de un cargo de disparar una pistola en una estructura ocupada.

Mahmoud, un guardia de seguridad en Ross Dress for Less en la cuadra 4000 Blue Diamond Road, abrió fuego contra su gerente dentro de la tienda el sábado después de que ambos se involucraron en una discusión. El gerente no fue impactado.

El tiroteo envió a los clientes corriendo y provocó llamadas de un tirador activo en el negocio. La policía califica el tiroteo como un acto aislado de violencia en el lugar de trabajo.

Mahmoud luego salió y disparó a los oficiales que llegaban, señaló la policía. Fue llevado a cirugía después de que el oficial Bryon Bunitsky, le disparara.

Ningún oficial resultó herido en el intercambio de disparos.

Se espera que la policía divulgue más detalles sobre el tiroteo esta semana en una conferencia de prensa.

