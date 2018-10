Realizaron primer evento “creARTivity”

Blanca Castillo es mamá del niño Manuel Silva. Viernes 28 de septiembre de 2018, en Easterseal Nevada Charleston Campus. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La agencia Easterseals Nevada fue el anfitrión de su primer evento “creaARTivity”, el viernes 28 de septiembre. Esto como parte de un programa de arte dirigido a niños con algún tipo de discapacidad. Las actividades se llevaron a cabo en la parte trasera de las instalaciones, localizadas en el 7281 W. Charleston Blvd.

La oficial encargada del desarrollo en Easterseals Nevada, Dawn Newburg, señaló a El Tiempo que invitaron a todas las familias involucradas, para que tuvieran una divertida mañana, llena de actividades artísticas interactivas, ideales para todas las edades.

“Los niños participantes pudieron caminar alrededor de varias estaciones de actividades, donde realizaron obras maestras –personales- y se involucraron en el aprendizaje del tiempo sensorial, por ejemplo, con baba de Oobleck (un tipo de lodo pegajoso), explorando texturas en un charco de agua y pintando con varios métodos, así como participar arrojando pelotas en tablillas de madera deslizante”, explicó la Sra. Silvia, una de las asistentes que coordinaron las estaciones donde jugaron los niños.

“Aquí tenemos eventos al aire libre, donde les dejamos saber a los padres que pueden divertir a sus hijos sin tener que gastar dinero, hoy particularmente estamos incentivando la manera en que perciben texturas, burbujas y colores. Pero también es importante que estas actividades les permiten socializar con niños de su edad”, destacó.

En el campus atienden a niños con problemas de habla, de instrucción, que tienen Síndrome de Down, parálisis cerebral, entre otros. En la sucursal principal -Charleston-, atienden a pequeños desde que nacen hasta los tres años. Los requisitos son mínimos, son referidos por pediatras u hospitales, en ocasiones acuden a las casas de los padres a evaluar al niño y de allí se determina el tipo de ayuda que recibirá. Todo absolutamente gratis.

El Tiempo conversó con dos madres de familia que llevan a sus hijos a Easterseals Nevada, ambas compartieron sus experiencias en el centro y cómo les ha beneficiado acudir a ese sitio.

“Mi hijo se llama Manuel Silva y lo trajimos aquí porque no comía bien, no le gustaba ensuciarse sus manitas, no compartía con los demás niños y además es súper inquieto, no se pude quedar más de dos minutos en un mismo lugar”, compartió la señora Blanca Castillo, agregando que “me recomendó este centro mi pediatra, las actividades le han ayudado a Manuel a desarrollarse, ahora lo traigo una vez por semana, pero antes nos visitaba en casa una especialista y lo trataban para que comiera, percibiera sensaciones, que hablara y se mantuviera ocupado. Nosotros estamos muy contentos del resultado que brindan en este lugar, yo los recomiendo y, a las madres hispanas, les pido que pongan mucho cuidado en sus niños, en la medida de que los diagnostiquen pronto, así será su desarrollo futuro”, dijo.

Por otro lado, la señora Martha Zurita, madre del niño Víctor Carmona, relató que, “mi niño fue referido a este lugar por nuestra pediatra, por situaciones emocionales, él es un niño que nació en Las Vegas y ahora es muy feliz. La evolución del niño es notable, ahora camina, agarra objetos, empieza a pronunciar palabras, incluso la interacción que tiene con sus hermanos ha cambiado notablemente”.

Víctor nació con síndrome de Down, lo que no ha sido un obstáculo para que juegue con su hermanita de seis años, “el trato que le dan aquí es profesional, especializado, las terapistas conocen su oficio y son amables con los niños. Además, con la ventaja de que hablan español. Mi hijo ha avanzado mucho y también debo reconocer que la labor en casa es fundamental”, terminó diciendo la señora Zurita.