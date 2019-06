Recauda la campaña de Trump 24.8 mdd en menos de 24 horas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump recaudó 24.8 millones de dólares en menos de 24 horas después de iniciar su campaña de reelección, una cifra que empequeñece a los principales candidatos demócratas en el transcurso de los meses pasados.

El asombroso total fue anunciado en un tweet el miércoles por la mañana por la presidenta del Partido Republicano, Ronna McDaniel. Declaró que era una prueba de que “el entusiasmo en todo el país por este presidente es incomparable y diferente a todo lo que hemos visto”.

@realDonaldTrump has raised a record breaking $24.8M in less than 24 hours for his re-election. The enthusiasm across the country for this President is unmatched and unlike anything we’ve ever seen! #trump2020 #KeepAmericaGreat

— Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) June 19, 2019