Recaudación de fondos en Las Vegas para el agente caído en la I-15

Los padres del agente de la Nevada Highway Patrol, Micah May, Katherine y Edwin May de Rowe, Massachusetts, asisten a una recaudación de fondos para su hijo en Nevada Coin Mart en Las Vegas el jueves 12 de agosto de 2021. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Porsche Sepanek, de Las Vegas, a la derecha, coloca un lazo azul en la playera de su hijo Cayman, de dos años, en el centro, durante una recaudación de fondos para el agente de la NHP asesinado Micah May en Nevada Coin Mart en Las Vegas el jueves 12 de agosto de 2021, mientras su hija Cayenne, de siete años, a la izquierda, y su madre, Serena Brenkus, segunda por la izquierda, miran. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El hijo del policía de Nevada asesinado Micah May, Raylan, de tres años, asiste a una recaudación de fondos para su padre en Nevada Coin Mart en Las Vegas el jueves 12 de agosto de 2021. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El hijo del policía de Nevada asesinado Micah May, Raylan, de tres años, asiste a una recaudación de fondos para su padre en Nevada Coin Mart en Las Vegas el jueves 12 de agosto de 2021. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El hijo del policía de Nevada asesinado Micah May, Raylan, de tres años, asiste a una recaudación de fondos para su padre en Nevada Coin Mart en Las Vegas el jueves 12 de agosto de 2021. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Agente Micah May (Nevada Highway Patrol).

Una recaudación de fondos se llevó a cabo el jueves en Las Vegas para beneficiar a la familia del agente de la Nevada Highway Patrol, Micah May, que falleció después de ser atropellado durante una persecución de vehículos.

El Injured Police Officers Fund declaró que la recaudación de fondos “Heroes Live Forever” se llevó a cabo hasta las 2 p.m. en Nevada Coin Mart, ubicado en 4065 S. Jones Blvd. Playeras, cubrebocas, pulseras y otras mercancías en honor a la vida de May se pusieron a la venta. La recaudación se destinará a la familia de May.

May, de 46 años, resultó herido el 27 de julio cuando fue atropellado durante una persecución de un sospechoso de robo de coche en la Interestatal 15 cerca de la Avenida Sahara. May murió dos días después. El sospechoso, Douglas Claiborne, de 60 años, fue abatido por las fuerzas del orden.

La muerte del agente provocó una oleada de apoyo. En Florida, un niño llamado Zechariah Cartledge corrió recientemente una milla en honor a la vida de May como parte del programa “Running 4 Heroes”, que expresa el agradecimiento a todos los primeros intervinientes.

“Esta noche voy a correr con la bandera de la línea azul en su honor”, dijo Cartledge en un video de la carrera publicado en YouTube. “Daré siete vueltas a la pista de mi escuela”.

Las donaciones pueden enviarse por correo a IPOF, C/O Trooper Micah May, 9330 W. Lake Mead Blvd., Suite 130, Las Vegas, NV 89134; o darse en línea en www.IPOF.vegas. Lexicon Bank también tiene una cuenta abierta en honor a May. El número de cuenta es 1601038.

La Nevada Department of Public Safety Southern Law Enforcement Academy honrará a May con una carrera el viernes por la mañana en el Strip. La carrera comienza a las 4:45 a.m. en 3000 de Paradise Road y concluirá en el letrero “Welcome to Fabulous Las Vegas”.