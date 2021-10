Rechaza el Senado a “Dreamers”

octubre 6, 2021 - 7:10 am

El Senado, en el regreso a las actividades legislativas, produjo el primer revés a los Dreamers, al rechazar incluirlos en el paquete de recuperación propuesto por el presidente Biden. El miércoles 22 de septiembre de 2021 en Washington, D.C. [Foto Cortesía, vía Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas]

Luego de que se publicara la decisión del parlamentario, contra la residencia permanente para los titulares del Estatus de Protección Temporal, de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (TPS y DACA, por sus siglas en inglés) y Trabajadores Esenciales, familias y aliados marcharon hacia la Casa Blanca y el Congreso para pedir a los líderes demócratas que generen un camino hacia la residencia permanente de manera inmediata.

En lo que respecta a Nevada, “una delegación de treinta trabajadoras y familias inmigrantes se unió a la campaña ‘National TPS Alliance, National Domestic Worker Alliance’ y ‘We Are Home’ fueron a Washington, a manifestar su postura”, compartió a El Tiempo José Tolentino, uno de los activistas que acudió a la capital del país a la movilización.

Mediante un comunicado, Francis García -de Honduras-, titular del TPS y miembro del Comité de TPS en el Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas, expresó que “cuando el presidente Biden se postuló para el cargo, nos prometió acción dentro de los primeros cien días. Ahora nos enfrentamos a otro revés, y el liderazgo demócrata debe actuar para cumplir sus promesas. Mi mensaje para el presidente, el Senado y el Congreso es simple: no nos defrauden de nuevo. No nos traicionen. No repitan los errores del ex-presidente Obama. Tienes el poder de actuar ahora”.

Bliss Requa-Trautz, directora ejecutiva del Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas, acotó -mediante el mismo comunicado- que “la opinión de la parlamentaria no es un fallo, es una declaración política. No es vinculante y el liderazgo demócrata tiene el poder de proporcionar residencia permanente a trabajadores esenciales, titulares de TPS y titulares de DACA a través del proceso de reconciliación. Esta es la única forma de aprobar la residencia permanente este año. Los demócratas deben mantener su promesa y no repetir los mismos errores cometidos durante las últimas dos décadas”.