Reciben ayuda agentes de la TSA de Las Vegas en medio del cierre del gobierno

Three Square ayuda a los trabajadores de la TSA (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal)

enero 17, 2019 - 11:40 am

Los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte cargan artículos donados a un automóvil en las oficinas administrativas de la TSA en Las Vegas el miércoles 16 de enero de 2019. El banco local de alimentos Three-Square suministró más de 400 bolsas de alimentos, productos de higiene y agua de anaquel para los trabajadores afectados por el cierre parcial del gobierno. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Donaron artículos en las oficinas administrativas de la Administración de Seguridad del Transporte en Las Vegas el miércoles 16 de enero de 2019. El banco local de alimentos Three-Square suministró más de 400 bolsas de alimentos, productos de higiene y agua de anaquel para los trabajadores afectados por el cierre parcial del gobierno. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

A medida que el cierre parcial del gobierno se prolonga a su cuarta semana, la paciencia de los agentes de seguridad en el aeropuerto de Las Vegas se está agotando.

Aunque no han recibido un cheque de pago en casi un mes, la mayoría de los casi mil 200 agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional McCarran han realizado su trabajo con la mayor normalidad posible.

“Estamos haciendo lo mejor que podemos”, dijo Becky Esquivel, oficial de seguridad de transporte en el aeropuerto y directora de la sección local de la Federación Americana de Empleados del Gobierno. “La moral es baja y el estrés es muy alto en McCarran, y esto me preocupa”.

Esquivel, quien trabajó para la TSA durante 13 años en el sur de Nevada, comentó que los trabajadores de la TSA se encuentran entre los empleados federales mejor pagados, por lo que presentarse y no recibir pagos hace que la situación sea aún peor.

Los evaluadores de la TSA ganan entre $24 mil para los nuevos empleados y $35 mil en el nivel más alto, aunque algunos pueden ganar más debido a la antigüedad, las horas extra o el nivel de responsabilidad de la administración, informó The Associated Press.

Si bien han habido llamados para que los empleados de la TSA hagan huelga, Esquivel señaló que hacerlo sería ilegal, ya que los agentes de la TSA son considerados empleados “esenciales” y deben presentarse para trabajar, ya sea que se les pague o no.

Con informes de trabajadores de la TSA que se enferman cada vez más en los aeropuertos de todo el país, Esquivel mencionó que las llamadas entre los agentes de McCarran han estado dentro del “rango normal”.

Esquivel puntualizó que le preocupa la posibilidad de que se tomen medidas contra quienes faltan al trabajo por un tiempo prolongado, y ha hablado con la gerencia al respecto.

“No sabemos cuáles son sus situaciones financieras o niveles de estrés, o cómo lidian con el estrés”, cuestionó. “Entonces, mi sensación es que si no entran porque están demasiado estresados ​​o si no están enfocados porque esto los está enfermando, no los quiero en el trabajo”.

“Somos responsables de cientos de miles de vidas, no podemos bajar un avión porque alguien no está en condiciones de cumplir con su deber”.

Los funcionarios del aeropuerto elogiaron a los empleados de la TSA por mantener las cosas funcionando sin problemas, especialmente durante la avalancha de pasajeros que llevó el CES la semana pasada, la mayor feria comercial por valor que se celebra anualmente en Las Vegas.

“Eso es solo un testimonio del carácter y el compromiso de nuestros socios de la TSA”, declaró Christine Crews, portavoz de McCarran.

Los trabajadores recurren a otros trabajos

Los trabajadores afectados están recurriendo a trabajos de medio tiempo para tratar de compensar cualquier dificultad financiera que hayan encontrado durante el cierre, reportó Esquivel. Algunos incluso están tratando de abandonar la ocupación todos juntos.

“Tengo la sensación de que algunas personas simplemente van a renunciar”, determinó. “Sé que la gente está buscando otros trabajos”.

El cierre ha provocado una gran cantidad de generosidad para los agentes de la TSA que trabajan sin remuneración.

Las instituciones financieras están ofreciendo préstamos sin intereses en incrementos de 30 días, los bancos de alimentos están ofreciendo asistencia, los vendedores en McCarran están otorgando a los trabajadores afectados ofertas de alimentos especiales, restaurantes y tiendas de comestibles fuera del aeropuerto e incluso los antiguos empleados están acudiendo para entregar pizzas, tarjetas de regalo y otros artículos, afirmó Esquivel.

Las aerolíneas McCarran Alaska Airlines, British Airways, Delta, JetBlue, Southwest, Spirit, United y la aerolínea Worldwide Flight Services, así como la sucursal de Wells Fargo en el aeropuerto, hicieron donaciones de alimentos a los trabajadores de TSA.

“Todos se presentaron con apoyo, porque la manera más fácil de mostrar aprecio es con la comida”, recalcó Crews. “Es una cosa menos de lo que estos empleados tienen que preocuparse. Southwest lo hizo con Chick-fil-A, la sucursal de Wells Fargo les trajo donas una mañana, tienen mucha pizza, sándwiches y cosas así”.

El Departamento de Aviación también está trabajando con sus socios del aeropuerto para crear una despensa emergente, donde los alimentos donados y los artículos del hogar se almacenarán y distribuirán a los empleados de TSA según sea necesario.

Más donaciones de alimentos

Smoked Burgers & BBQ, que abrió su tienda Forum Shops en Caesars el 29 de diciembre, donará 170 ensaladas de pollo ahumadas a la barbacoa, con ingredientes donados por US Foods, a los trabajadores de TSA la próxima semana.

“Hemos estado siguiendo el cierre y estamos ante todo comprometidos con la comunidad”, apuntó Ryan Klaasen, propietario de Smoked Burgers & BBQ. “Cuando vemos a personas necesitadas, queremos ofrecer cualquier ayuda que podamos para ser parte de la ayuda y la solución”.

El banco local de alimentos Three Square respondió a una solicitud de la TSA para brindar asistencia alimentaria a los trabajadores afectados, organizando una colecta de alimentos el jueves, y repartiendo más de 400 bolsas llenas de alimentos, productos de higiene y agua de anaquel.

“Cientos de miles de empleados federales, incluidos los trabajadores locales de la TSA, perdieron a sus primeros cheques durante el cierre del gobierno el viernes pasado y muchos de ellos se encuentran en circunstancias desconocidas”, expresó Brian Burton, presidente y director ejecutivo de Three Square, en un comunicado. “El hambre no discrimina y muchas veces afecta a las personas cuando menos lo esperan, queremos que estos empleados sepan que estamos aquí para ayudar”.

Una fila de autos se alinearon frente al edificio de la oficina administrativa de la TSA ubicado en las calles Sunset y Gillespie varias veces el miércoles, cuando llegaron agentes de sus bienes, principalmente después de que terminaron sus turnos en McCarran. Algunos tomaron bolsas solo para ellos, mientras que otros se hicieron a granel para entregarlos a los empleados de TSA durante sus respectivos turnos. Otro evento de recolección de alimentos está programado para el viernes, revelaron funcionarios de la TSA.