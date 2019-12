Recibieron reconocimiento abogados “Pro Bono”

El Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada reconoció a destacados abogados y compañías “Pro Bono” en el sur de Nevada que luchan contra la injusticia de miles de los residentes más vulnerables de la comunidad en su almuerzo anual de premios “Pro Bono”. Viernes 13 de diciembre de 2019, en el hotel & casino Wynn Las Vegas. Foto cortesía.

El Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada reconoció a destacados abogados y compañías “Pro Bono” en el sur de Nevada, que luchan contra la injusticia de miles de los residentes más vulnerables de la comunidad, en su almuerzo anual de premios “Pro Bono” que se llevó a cabo en el hotel &casino Wynn Las Vegas, el viernes 13 de diciembre de 2019.

Los abogados -voluntarios- que trabajan con el Centro de Asistencia Legal contribuyeron con más de 25,000 horas de tiempo de representación directa. Ese compromiso de tiempo voluntario es vital, especialmente después de la publicación de una encuesta de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Suprema de Nevada de 2018, que ilustró que el 76% de las necesidades legales totales de aquellos en el nivel federal de pobreza, quedan insatisfechas.

“Las horas donadas por los abogados Pro Bono han resultado en enormes beneficios sociales y económicos”, manifestó mediante un comunicado compartido a El Tiempo por Jennifer López, Bárbara Buckley, quien es directora ejecutiva del Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada. “Los esfuerzos compasivos de abogados Pro Bono ayudan a estabilizar a los nevadenses para que puedan permanecer en sus hogares, seguir trabajando y mantener a sus familias seguras al prevenir la falta de vivienda, terminar con la violencia doméstica, proteger a los niños en hogares temporales o de cuidado infantil y detener el fraude al consumidor. Insto a los abogados y firmas de abogados a unirse a nuestra lucha para brindar servicios Pro Bono a personas que no pueden pagarlo. Seguiremos trabajando para cerrar la brecha de acceso a la justicia”, acotó.

Snell &Wilmer, LLP fue seleccionada como la Firma de Abogados Pro Bono del Año. La firma contribuyó con más de 1,250 horas este año, un número sorprendente dado que su oficina de Las Vegas tiene menos de 40 abogados. El equipo participó en el Programa de Apelaciones de la Corte Suprema de Nevada, el Programa Federal de la Corte de Distrito de los EE. UU. y tomó casos del Proyecto de Abogados de Menores del Centro de Asistencia Legal.

El resto de los ganadores del evento incluyen:

*Lied Award for Most Hours for Law Firm: Holland &Hart, LLP.

*Lied Award for Most Cases for Law Firm: Lewis Roca Rothgerber Christie, LLP.

*The Dickerson Karacsonyi Law Group.

*Lied Award for Most Hours for Attorney: Dawn Hathaway Thoman.

*Lied Award for Most Cases for Attorney: Marshal S. Willick.

*William S. Boyd Award of Excellence: Southwest Gas Corp.

*Justice Nancy Becker Pro Bono Award of Judicial Excellence: Honorable Richard F. Boulware II, United States District Judge, U.S. District Court for Nevada.

*Access to Justice Award of Excellence: Brittnie T. Watkins.

*Vince Consul Memorial Pro Bono Award: Kevin L. Hernández.

*Louis Wiener Pro Bono Service Award: Shannon R. Wilson.

*Myrna Williams Children’s Pro Bono Award: Meng Zhong.

*Public Interest Law Student of Distinction: Edgar Cervantes.

*Ask-A-Lawyer Community Commitment Award: Glenn C. Schepps.

*Volunteer Education Advocate Award: Leora Abrams.

En el evento, más de 50 abogados locales fueron incluidos en el “Club 100 Hours”, que reconoce a aquellos que han donado más de 100 horas de servicios legales durante 2019.

El año pasado, abogados voluntarios trabajaron en 1,973 casos activos a través del Proyecto Pro Bono del Centro de Asistencia Legal. El Proyecto Pro Bono conecta a los clientes del Centro de Asistencia Legal que necesitan representación, para asuntos que van desde casos de divorcio traumático que involucran violencia doméstica y disputas de custodia de menores hasta acusaciones falsas planteadas en demandas falsas presentadas contra los pobres por presunta infracción de derechos de autor, hasta asesoría legal.

Casi 400 abogados atendieron a cerca de 4,000 clientes a través de los programas Ask-A-Lawyer del Centro de Asistencia Legal, donando 1,750 horas. En general, el Centro de Asistencia Legal asistió a un total de 125,000 personas el año pasado.

Aquellos que necesitan ayuda legal pueden llamar al (702) 386-1070.