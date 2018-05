Recomiendan hacerse la prueba de hepatitis

Reyna Herrera, del Distrito de Salud del Sur de Nevada, muestra un cartel con información de la hepatitis, el 22 de mayo del 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Según los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en el país hay un estimado de entre 850 mil a 2.2 millones de personas que padecen la hepatitis “B” crónica, y 3.5 millones que viven con hepatitis “C” crónica.

Pero muchos de ellos no lo saben.

Lo anterior fue dado a conocer en días pasados por el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés), con motivo de una campaña de promoción para hacerse la prueba clínica de hepatitis, pues cada año, el mes de mayo se dedica a concientizar a la gente sobre este problema, que muchos suelen ignorar.

En el sur del estado las estadísticas del 2016, muestran un total de 339 casos, informó Reyna Herrera, funcionaria del Distrito de Salud del Sur de Nevada. En entrevista con El Tiempo, Herrera respondió que “de esa cantidad 22 fueron hispanos. Pero también deseo resaltar que de los 339 hay 145 personas que no especificaron su raza”.

Preguntamos a Herrera si la hepatitis es un problema de salud pública significativo local. Ella contestó afirmativamente “si se toma en cuenta que hay mucha gente que padece el tipo “C” y no lo sabe porque no tiene síntomas, no se ha examinado clínicamente y puede desarrollarla”.

Sin embargo, por otro lado, las mismas autoridades locales decidieron eliminar el requisito de la vacuna contra la hepatitis, que era necesaria para obtener la credencial de salud (Health Card). Esta tarjeta es indispensable para trabajar en la industria restaurantera y el cuidado de niños, por ejemplo.

“Se hizo así hace unos años atrás, porque las estadísticas mostraban que no era necesaria”, dijo Jorge Viote, del SNHD.

El problema de la hepatitis –insistió Reyna Herrera- es que “por lo general no tiene síntomas y las personas infectadas no lo saben a menos que se practiquen una prueba clínica. De otro modo cuando el virus se desarrolla la persona enferma, se hace crónico y puede hasta morir. Hay que hacerse la prueba al menos una vez”.

El pasado 18 de mayo el SNHD llevó a cabo, en sus instalaciones, una jornada de pruebas clínicas de hepatitis a bajo costo, donde se atendieron 80 personas. Herrera dijo que “la SNHD en conjunto con otras agencias como la AHF tienen una unidad móvil para dar servicio de pruebas clínicas de hepatitis, VIH y otras”.

El próximo servicio de la unidad, conocida como “Pop Up” es el jueves 31 de mayo. Para saber el lugar y horarios, así como más información se puede encontrar en: www.SNHD.info.com

Por otra parte, la agencia “Trac-B Exchange” ofrece gratis pruebas de hepatitis, cada miércoles en sus oficinas del 6114 W. Charleston, Las Vegas, NV 89146. Para mayor información, llame al (702) 840-6693.

La funcionaria de SNHD explicó que “la población con mayor incidencia de hepatitis son las personas nacidas entre 1945 y 1965, que sostuvieron prácticas sexuales inseguras, que tuvieron varias parejas sexuales, tuvieron transfusiones de sangre inseguras o compartieron agujas y parafernalia de drogas”.

De acuerdo con CDC la hepatitis es un mal viral que causa la inflamación del hígado. La hepatitis tiene tres categorías: “A”, “B” y “C”. Por lo general no tiene síntomas. Para las dos primeras sí hay vacunas, pero para la “C” no y es la más dañina. La “A” es la menos mala, y la “B” tiene tratamientos disponibles.

La “C” es la más perjudicial porque se hace crónica y puede llegar a ser mortal, aunque sí hay tratamientos.