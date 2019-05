Récord de lluvia para mayo en el valle de Las Vegas; más en camino

Una precipitación récord de casi media pulgada empapó el valle de Las Vegas el jueves y más de lo mismo se pronostica para el viernes, aunque en menor medida.

El viernes tiene una probabilidad del 60 por ciento de lluvia intensa antes de las 11 a.m., sin embargo, las posibilidades de ella disminuirán durante la tarde, mencionó la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional Jenn Varian.

Weekend Outlook 😎

☔ Rain isn't over just yet!

60% chance of rain for #LasVegas today that will decrease to 30% this afternoon, but extend thru Sunday. 🌦

Below-average temps will bounce back to seasonal norms by the beginning of the work week.#VegasWeather #NvWx #AzWx #CaWx pic.twitter.com/dKLdNRAzCg

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) May 10, 2019