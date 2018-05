Recortes presupuestarios escolares del Condado Clark no se aplicarán por igual

Las escuelas que reciben fondos específicos adicionales para ayudar a los estudiantes que viven en la pobreza o que están aprendiendo inglés, están usando ese dinero para evitar tener que hacer recortes profundos. Las escuelas que no obtienen ese dinero no tienen tanta suerte.

El director de la escuela primaria de Stanford, Ryan Merritt, explica al equipo organizativo de su escuela el martes cómo equilibrará su presupuesto escolar a la luz de los recortes recientes impuestos por el distrito escolar del condado de Clark. (Meghin Delaney / Las Vegas Review-Journal)

Mientras las escuelas del Condado de Clark luchan por borrar más de 60 mdd en tinta roja por segundo año consecutivo, la carga recae más en los que “sí tienen” que en los que “no tienen”.

Esto se debe a que gran parte del financiamiento estatal adicional para la educación aprobado en los últimos años se ha dirigido a “estudiantes en riesgo” que no hablan inglés o viven en la pobreza. Las escuelas que reciben esos fondos ahora pueden usar el dinero para compensar la mayoría de los recortes presupuestarios recientemente ordenados, mientras que aquellos que no reciben los fondos adicionales no pueden.

El resultado, según los directores y sus equipos organizativos escolares, están rediseñando los planes de gastos para abordar el déficit de $68 millones revelado la semana pasada, será un aumento en el tamaño de las clases, servicios disminuidos y menos actualizaciones tecnológicas, con el mayor impacto en las escuelas de las comunidades más prósperas del condado.

“Va a ser absurdo. ¿Cómo se puede llegar a los niños con tantos niños en el aula? ¿Cómo puedes involucrar a tantos? Y luego el espacio físico. Están sentados uno encima del otro, están sentados en el piso”, declaró Darren Sweikart, el director de la Escuela Secundaria Palo Verde, que no recibe ninguna financiación específica o “categorizada”.

En la ronda actual de recortes, Sweikart debe recortar $577 mil, o 4.8 por ciento de su presupuesto de $11.9 millones. Eso hará que la escuela secundaria de Las Vegas sea una de las más afectadas en el Distrito Escolar del Condado de Clark porque atiende a más de 3 mil 100 estudiantes y los recortes presupuestarios se asignan por alumno.

Como resultado, Sweikart cree que dejará vacíos tres puestos vacantes, dos profesores y un subdirector, y probablemente haya cortado una posición secretarial administrativa. Espera que no tenga que hacer más recortes en el otoño, pero eso dependerá de si se matriculan más estudiantes, lo que les brinda fondos estatales adicionales.

Vienen Clases Más Grandes

También tendrá que dejar de pedirles a los maestros que trabajen clases adicionales en lugar del tiempo de preparación porque ya no tiene el dinero para compensarlos. Eso significará un aumento en el tamaño de las clases.

Otras escuelas, como Mojave High School en North Las Vegas, no van a sentir el dolor en el mismo grado. Debido a que Mojave recibe dinero estatal y federal adicional para ayudar a los estudiantes en pobreza o aquellos que no dominan el inglés, el director Greg Cole afirma que solo tendrá que dejar libres dos vacantes.

Había planeado usar el dinero extra para traer dos maestros nuevos y un segundo técnico en computación el próximo año, pero ahora la escuela simplemente tratará de mantenerse firme.

“Estamos un poco mejor que algunas escuelas”, anunció el subdirector Tim Wells.

El superintendente Pat Skorkowsky envió un memorando a los directores la semana pasada en el que se les instruía a reabrir sus presupuestos estratégicos y realizar recortes de 47 mdd para ayudar a cerrar un déficit presupuestario de $68 millones. Las oficinas centrales reducirán los presupuestos por los $21 millones restantes. Eso es levemente más grande que el déficit presupuestario del año pasado, que se disparó a 60 mdd antes de que fuera domesticado.

El distrito culpa al nuevo déficit principalmente por la decisión de un árbitro a favor del sindicato de maestros en una disputa contractual. El distrito está desafiando la decisión en la corte pero está pidiendo a las escuelas que recorten sus presupuestos mientras tanto.

En otras palabras, el aumento para los maestros podría causar que algunos pierdan sus trabajos.

Pero los directores son reacios a culpar a los maestros por la situación actual, en lugar de criticar lo que ven como un sistema roto de financiación de la educación en Nevada.

“Todo el mundo habla sobre los niños, pero hasta que las personas comiencen a tomar decisiones en la cabina de votación que reflejen su énfasis en la educación, nada cambiará”, puntualizó Kent Roberts, director de Green Valley High School en Henderson. “… Nadie quiere pagar más en impuestos, pero debes de tener dinero para dirigir una organización”.

Decisiones Difíciles

Roberts detalló que probablemente tendrá que cortar siete u ocho posiciones, aunque no está seguro de dónde, ya que aún no se había reunido con el equipo de organización de su escuela. Al igual que Palo Verde, Green Valley no recibe fondos estatales adicionales para estudiantes en riesgo.

En los cuatro años que ha sido director, Roberts estima que perdió más de 20 puestos. A principios de este año, cuando descubrió que no iba a recibir una subvención categórica del estado en el otoño, tuvo que cortar las cuatro posiciones que el dinero financió el año pasado.

Roberts explicó que siente que ya antes se había cortado carne y los huesos, y ahora tendrá que hacerlo de nuevo por el otro lado.

“Se está acercando al punto de lo absurdo, es tan breve como puedo decir”, condenó.

Los recortes también afectan a las escuelas secundarias y primarias.

La Escuela Secundaria Leavitt, por ejemplo, se estableció para pasar a un horario de bloque en el otoño. Bajo ese esquema, los estudiantes habrían asistido a cuatro clases por día en una rotación de dos días, por encima de las seis clases actuales por día. Eso habría dado a los estudiantes más oportunidades para acudir a asesorías o cursos electivos junto con más tiempo en clases básicas como matemáticas.

Pero con $245 mil para cortar, el director: Keith Wipperman, mencionó que ya no puede cambiar el calendario de bloqueos. En su lugar, anticipa que al menos dos maestros sean reasignados a otras escuelas.

“Estoy perdiendo lo que pensé iba a ser una oportunidad increíble para nuestros hijos”, explicó.

Katie Decker, una de las directoras de franquicias del distrito, supervisa tres escuelas primarias diferentes.

Dos de sus tres escuelas obtienen fondos de Victory, una de varias iniciativas estatales dirigidas a estudiantes que están aprendiendo inglés y niños en la pobreza. Una de ellas no.

Esa escuela, la escuela magnet Walter Bracken STEAM Academy, está siendo más afectada que las primarias Long y Hollingsworth. Ella ocnfirmó que esperaba utilizar los fondos del Título I en Bracken para actualizar la tecnología obsoleta de la escuela, pero eso ahora está fuera de lugar.

Desde su punto de vista que supervisa tres escuelas, Decker afirma que está claro que la Legislatura necesita abordar las disparidades de financiamiento.

“Todo el mundo nos está gritando que no estamos utilizando nuestro derecho a la financiación, pero la verdad es que no nos están dando lo suficiente para gestionar bien”, describió. “Se trata de la base, y la base no es lo suficientemente alta”.