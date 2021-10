Recuerdan a los Fieles Difuntos

“Estoy muy orgullosa de mi comunidad, de nuestra cultura y tradiciones. No me pinto la cara de muerta porque estoy viva, tan viva como lo están mis raíces; estoy orgullosa de nuestros pueblos indígenas que –sin ellos- no se hubiera conservado una tradición tan hermosa”, comentó a El Tiempo, Irma Varela, supervisora de los programas del Centro Cultural Winchester Dondero, sobre la celebración presencial de “Life in Death” (Vida en Muerte), que acontecerá el lunes 1 y martes 2 de noviembre de 2021.

El festival “Vida en Muerte” dedicado celebrar el Día de los Muertos, cumple 20 años. En esta foto de archivo se muestran algunos participantes de festivales pasados. [Fotos Cortesía, vía Irma Varela]

Irma Varela, supervisora de los programas culturales del Winchester Dondero Cultural Center, dijo que fue en el 2003 cuando nació su “Elizadeth Winchester” (logo creado por Juan Varela) y la primera vez que se incluyó la exhibición de arte y el concurso de Calaveritas. El jueves 21 de octubre de 2021 en el Centro Cultural Winchester. [Foto Cortesía, vía Irma Varela]

Serán dos noches de celebración con comida, artesanías, actividades infantiles, artistas invitados y, por supuesto, altares (ofrendas) y “calaveritas”.

El festival dedicado a celebrar el Día de los Muertos, cumple 20 años, el año pasado se hizo un esfuerzo para realizarlo vía internet, pero no fue posible. “La idea principal de este festival es mantener a la comunidad unida; en el inicio había muchos hispanos en Las Vegas pero cada quien ‘jalaba’ por su lado, esta convocatoria fue cuajando poco a poco, y las ofrendas han incrementado de manera notable su manufactura, son sencillamente espectaculares”, explicó, agregando que “la ofrenda permite establecer una conexión con tus antepasados, con tus raíces, pero también con otras cosas y personas, sobre todo nosotros que somos inmigrantes. De hecho, al festival vienen personas de otras etnias, de otras culturas que desean saber más de la veneración que tenemos los mexicanos por la muerte”.

Antes de Disney, varios no sabían sobre el Día de Muertos. “Una señora veracruzana me comentó durante una cumbre realizada en Tajín que su mamá le enseñaba cómo hacer la ofrenda a sus fieles difuntos, pero no le daba importancia; entendió el mensaje hasta que vio la película Coco, lo que a mí me irrita ciertamente, pero reconozco que Hollywood se encargó de dar una percepción sobre la celebración a gran escala y ahora en la Ciudad de México hasta se realiza un desfile sobre la avenida Reforma”, abundó.

Para Irma Varela lo importante es no perder la esencia, que es la conexión con los difuntos y la familia. El evento no es para promover política ni personalidades, es cultural; busca preservar la tradición.

Sobre los concursos de altares y de las “calaveritas” (versos sarcásticos hacia vivos o muertos) expresó que “estaba preocupada por la falta de participantes, incluso me atreví a llamar a concursantes pasados, a profesores les pedí que hicieran un taller para generar el interés de los alumnos y afortunadamente tuvimos como 40 ‘calaveritas’. Cabe mencionar que los altares u ofrendas durante los años se han ido elaborando cada vez con mayor creatividad, la gente realiza verdaderas obras de arte, mas allá de los premios. Incluso, en la edición de 2018 Mono Blanco fungió como jurado y externaron que las ofrendas eran complejas y parecían verdaderas fortificaciones”.

En esta ocasión también tendrán comida de diferentes estados y para todos los gustos. Las artesanías estarán disponibles para la gente que quiera adquirirlas.

“Recomiendo que vengan en grupos, para evitar el congestionamiento vial en el estacionamiento”, finalizó.