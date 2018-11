Recuerdan a mujer de Las Vegas asesinada en ataque

Kelly Deanne Kazoon (cortesía de Joanne Enríquez)

Joanne Enríquez y su compañera Pas Martínez en Las Vegas, el jueves 29 de noviembre de 2018. La cuñada de Joanne, Kelly Kazoon, fue estrangulada y golpeada hasta la muerte el sábado, 24 de noviembre de 2018. Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Los restos de una investigación de homicidio se pueden ver el martes, 27 de noviembre de 2018, en la cuadra 2900 de Juniper Hills Boulevard, donde una mujer fue agredida sexualmente y estrangulada tres días antes. (Rio Lacanlale / Las Vegas Review-Journal)

El martes 27 de noviembre de 2018, en el bloque 2900 de Juniper Hills Boulevard, se puede ver un sello roto de un apartamento. La policía de Las Vegas dice que una mujer fue agredida sexualmente y estrangulada dentro del apartamento tres días antes. (Rio Lacanlale / Las Vegas Review-Journal)

Fue asesinada en un brutal ataque dentro de un apartamento de Las Vegas el fin de semana pasado, pero Kelly Deanne Kazoon, como muchos sabían, había muerto hace más de dos años.

El 6 de marzo de 2016, cuando perdió a su esposo por 10 años, Daniel B. Harrington, las cosas se empezaron a desentrañar para la esposa de ojos azules ama de casa. Había estado luchando contra el cáncer, según la cuñada de Kazoon, Joanne Enríquez.

“Cuando él falleció, ella falleció con él”, dijo el jueves Pas Martínez, socio de Enríquez, al Las Vegas Review-Journal. Conoció a Kazoon hace más de 20 años cuando comenzó a salir con Enríquez y llegó a pensar que Kazoon era más una hermana.

No mucho después de la muerte de su esposo, Kazoon “se alejó de todo”, incluida la casa del este de Las Vegas que había compartido con Harrington cerca de Nellis Boulevard y Desert Inn Road, dijo Enríquez.

La familia de Kazoon continuó apoyándola lo mejor que pudo, sabiendo que estaba sufriendo, comentó Enríquez. Pero su familia nunca imaginó que poco más de dos años después, Kazoon sería asesinada dentro de un departamento de la Sección 8 a solo una milla de la casa que ella había abandonado.

El sábado, cuando los agentes la encontraron dentro del apartamento en el bloque 2900 de Juniper Hills Boulevard, estaba cubierta de sangre y jadeando por aire, describió la policía.

Kazoon murió poco después en un hospital local, tenía 55 años.

El sospechoso de su muerte, Charles Talley Jr., de 50 años, permaneció bajo custodia de la policía de Las Vegas el jueves por cargos de asesinato y agresión sexual.

En una declaración el martes que anunciaba el arresto de Talley, la policía de Las Vegas describió a Kazoon como una mujer sin hogar, dejando a su familia enfurecida y preocupada por el estigma que viene con esa caracterización que podría significar que su muerte sería “barrida debajo de la alfombra”, comentó Enríquez.

“Ella no merecía morir”, dijo el jueves, con el puño cerrado. “Estoy cansada de escuchar que ella era una persona sin hogar, en realidad no lo era, ella simplemente no quería molestar a nadie”.

Moviéndose en su asiento, reajustó sus lentes y luego cerró los ojos.

“Sigo imaginándolo”, susurró ella antes de abrir los ojos de nuevo, “la forma en que sucedió”.

Según la policía, una mujer llamó al 911 el sábado por la tarde después de que Talley, su vecina de arriba, hubiera llamado a su puerta, desnuda y cubierta de sangre. Días después del asalto y el asesinato, todavía se podía ver un rastro de sangre seca en la escalera exterior que conducía al apartamento.

Cuando la policía llegó al complejo de apartamentos, la mujer dirigió a los oficiales al piso de arriba, donde encontraron sangre en la alfombra y las paredes después de que Talley les permitiera entrar. Kazoon había sido estrangulada y maltratada.

“La única forma en que pudieron identificarla fue a partir de sus huellas digitales”, dijo Martínez.

“Amada y extrañada”

Enríquez y Martínez esperan que Kazoon sea recordada por su gran sonrisa y amable corazón.

“Estaba llena de risas, alegría y entusiasmo”, comentó Martínez.

Estuvo en silencio por un momento hasta que Enríquez se rió entre dientes.

“Y a ella le encantaban las serpientes”, agregó. Ante esas palabras, Martínez dejó escapar una carcajada.

Una vez, recordaron, Kazoon había aparecido en su casa, con la cama de su camión llena de serpientes mascotas que había decidido comprar por capricho.

“Ella era una dama muy espontánea”, detalló Martínez. Su sonrisa se desvaneció lentamente, y luego dijo: “Será amada y extrañada, pero al menos ahora está con su esposo en el cielo”.

Kazoon deja atrás a sus dos hijos adultos, Jeremiah y Christina, su hermano y hermana, dos sobrinas y su sobrino.

La audiencia preliminar de Talley está programada para el 3 de enero, y Enríquez y Martínez dijeron que la sala del tribunal estará repleta de familiares y amigos de Kazoon.

“Estaremos en esa sala”, añadió Enríquez. “Le mostraremos a él y al juez que ella tenía personas que la amaban”.

