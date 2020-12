Recuerdan a Tony Hsieh como introvertido y “complejo”

Hsieh murió a los 46 años por las heridas sufridas en un incendio en una casa de New London, Connecticut. Era el ex director ejecutivo del vendedor de zapatos en línea Zappos.

noviembre 30, 2020 - 11:18 am

El sol matutino ilumina la casa en 500 Pequot Ave., a lo largo de Thames River, fotografiada el domingo, 29 de noviembre de 2020, en New London, CT. El CEO retirado de Zappos, Tony Hsieh, sufrió heridas mortales en un incendio en la casa el 17 de noviembre antes del amanecer. Hsieh fue transportado desde el lugar del incendio por el Departamento de Bomberos de New London al Hospital Lawrence and Memorial, a una milla del lugar del incendio. Hsieh sucumbió a sus heridas el 27 de noviembre de 2020, en Connecticut. (Steven Frischling/Las Vegas Review-Journal)

Quienes conocieron a Tony Hsieh afirman que era un hombre de contradicciones.

Introvertido y de voz suave, pero siempre rodeado de un séquito. Un millonario, pero que optó por pantalones de mezclilla vaqueros y un remolque Airstream en lugar de trajes y mansiones.

Hsieh, el ex director ejecutivo del vendedor de zapatos en línea Zappos, murió el viernes a la edad de 46 años por las heridas sufridas en un incendio en una casa de New London, Connecticut.

“Era una persona compleja”, dijo Sarah Lacy, fundadora y directora ejecutiva de Chairman Mom, una compañía por suscripción para madres trabajadoras. “Cualquiera que estuviera cerca de él tenía una relación compleja con él porque era un tipo realmente complejo”.

Incendio de Connecticut

Hsieh había estado en Connecticut con su hermano y murió más de una semana después de ser llevado a un hospital en New London en la madrugada del 18 de noviembre, según Megan Fazio, portavoz de la empresa paralela de Hsieh, DTP Companies.

Los primeros auxilios se apresuraron a una casa en llamas de tres pisos en New London alrededor de las 3:30 a.m. el 18 de noviembre, según las grabaciones archivadas por Broadcastify y reportadas por The Wall Street Journal.

En las grabaciones, algunos bomberos y despachadores se refirieron a la víctima como “atrapada”, mientras que otro dijo que un hombre estaba “atrincherado dentro” y “no respondía a la puerta”, a pesar de que otros fuera de la casa trataban de que “abriera”.

Los bomberos encontraron un hombre inerte en la parte trasera de la casa, según el Wall Street Journal. Los socorristas realizaron la reanimación cardiopulmonar a la víctima y la llevaron al hospital, y otra persona no identificada sufrió una lesión en la mano en el incendio, informó el periódico.

El Review-Journal no pudo comunicarse con el Jefe de Bomberos de New London, Thomas Curcio, el domingo, pero Curcio le informó al Hartford Courant que sólo hubo un incendio con heridos el 18 de noviembre, en una casa en 500 Pequot Ave. Curcio se negó a revelar la identidad de la persona herida en ese incendio, según el periódico.

El alcalde de New London, Michael Passero, le escribió al Review-Journal en un correo electrónico del sábado que la investigación del incendio “sigue en curso, y la ciudad no hace comentarios sobre los asuntos que se están investigando”.

La casa donde Hsieh sufrió sus heridas fatales era propiedad de Rachael Brown, una antigua empleada de Zappos con lazos con la comunidad artística de Las Vegas. Brown es violonchelista del conjunto Bella Electric Strings de Nina DiGregorio y de la orquesta Pop Strings de David Perrico.

“Delivering Happiness”

Lacy conocía a Hsieh desde hacía 15 años, primero como periodista y luego como empresaria después de que Hsieh invirtiera en su empresa de periodismo, Pando.

Hsieh estaba “obsesionado con la felicidad”, dijo Lacy, llegando incluso a titular su libro de 2013 “Delivering Happiness”.

“Le encantaba hacer felices a los demás, pero creo que también siempre intentaba resolver ese rompecabezas por sí mismo”, comentó Lacy. “No estoy segura de cuán exitoso fue en eso, para ser honesta”.

La posición de Hsieh como jefe de los Zappos lo puso en el ojo público, pero Lacy lo describió como de voz suave e introvertido.

“No creo que le haya gustado ser una persona pública”, opinó, añadiendo que cree que Hsieh la pasó mal con las críticas.

Aunque muchos han elogiado su trabajo para revitalizar el centro de Las Vegas, algunos pensaron que tenía demasiado que decir en su desarrollo.

“No vas a complacer a todo el mundo”, dijo Lacy. “Creo que manejó esas conversaciones de confrontación muy bien. Nunca negó a nadie. …creo que sólo intentaba genuinamente tomar un lugar que amaba y hacerlo lo más mágico posible y dejarlo mejor de lo que lo encontró”.

Los que conocen a Hsieh lo han descrito como “excéntrico”, con peculiaridades como su mohawk y su mascota llama, Marley, que vivía con Hsieh en un parque comunal Airstream en el centro de Las Vegas. El parque terminó convirtiéndose en el hogar de otras mascotas poco convencionales, incluyendo pollos y un perezoso, según el sitio web de Zappos.

Stacey Dougan, la chef del restaurante vegano Simply Pure de Container Park, dijo que Hsieh solía organizar almuerzos dominicales semanales en su remolque para las personas involucradas en la comunidad del centro. Dijo que los eventos eran “un ambiente muy fresco”, con entretenimiento, comida gratis y una llama ambulante.

Allí, Dougan dijo que Hsieh hablaba con los invitados con un fernet (su bebida preferida) en la mano.

“Era algo callado”, comentó Dougan, “pero era muy, muy sincero cuando hablaba”.

En 2012, Hsieh invirtió 350 millones de dólares en la revitalización del centro de Las Vegas, desarrollando el popular Container Park con su escultura de arte de mantis religiosa que respira fuego en la entrada. Alrededor del 60 por ciento del presupuesto de 350 millones de dólares del Downtown Project se centró en los bienes raíces, mientras que 50 millones de dólares cada uno se destinaron a pequeñas empresas, nuevas empresas tecnológicas y educación, arte y cultura.

Dougan no era muy cercana a Hsieh, pero su restaurante había recibido fondos del Downtown Project. Aunque escuchó algunas charlas de gente que pensaba que Hsieh se había pasado de la raya, le atribuye el mérito de haber cambiado su vida.

“Me di cuenta de que realmente quería que la gente ganara”, dijo. “Él puso en marcha a todos los propietarios de pequeñas empresas. …le tengo mucho respeto”.

El presidente de Downtown Grand, Seth Schorr, mencionó que volteaba los ojos cuando escuchaba a la gente criticar el trabajo de Hsieh en el centro.

“La gente esperaba que él solo evolucionara nuestra ciudad”, dijo Schorr. “Algunos de los negocios en los que invirtió pudieron no haber funcionado. Life is Beautiful tomó un par de años para encontrar su fundamento, pero él no estaba buscando retornos económicos inmediatos, estaba realmente invirtiendo en la comunidad. Mucha gente puede decir muchas cosas, pero pocos ponen su dinero y apoyo donde está su boca”.