Recuerdan a víctimas de violencia armada

Los asistentes guardaron silencio en memoria de las víctimas de la violencia armada. Martes 12 de diciembre de 2017, en oficina de Battle Born Progress. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los asistentes guardaron silencio en memoria de las víctimas de la violencia armada. Martes 12 de diciembre de 2017, en oficina de Battle Born Progress. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La directora de Battle Born Progress, Annette Magnus, mencionó algunas estadísticas durante la reunión. Martes 12 de diciembre de 2017, en oficina de Battle Born Progress. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La organizadora de Battle Born Progress, Verna Mandez, aseguró que se debe seguir hablando del tema para que la gente no lo olvide. Martes 12 de diciembre de 2017, en oficina de Battle Born Progress. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Una pancarta con decenas de firmas fue colocada en una pared de la oficina de Battle Born Progress. Martes 12 de diciembre de 2017. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

En agosto de 1966 un sujeto identificado como Joseph Whitman asesinó a cerca de 17 personas en una balacera en la Universidad de Texas; En octubre de 1991, un hombre armado mató a 22 personas en un restaurante de Texas; En abril del 2007, Seung Hui Cho disparó contra 32 personas en una escuela de Virginia, las víctimas fueron fatales; En diciembre de 2012, 20 niños y seis adultos de la escuela primaria Sandy Hook (Connecticut) murieron a costa de un asesino llamado Adam Lanza. Hechos similares se repitieron en junio de 2016 en Orlando, Florida y en octubre de 2017 en Las Vegas, Nevada.

Todos estos casos se suman a una gran cantidad de incidentes que han ocurrido en la historia de Estados Unidos, los cuales han sido provocados por criminales que han tenido armas de fuego en su poder. Para recordar estos hechos violentos, la organización Battle Born Progress llevó a cabo una reunión comunitaria el martes 12 de diciembre.

“Cinco años atrás murieron muchos niños en Sandy Hook (Connecticut), estamos para recordar que esto todavía puede suceder. Hay mucha gente que no tendrá a su familia completa esta Navidad porque han sido víctimas de violencia doméstica o cualquier otro problema como este”, comentó la organizadora de Battle Born Progress, Verna Mandez.

Mandez calificó como “triste” que este tipo de acontecimientos continúen sucediendo, aseguró que de no seguir recordando estos casos, lamentablemente serán olvidados rápidamente por la comunidad y funcionarios públicos. “Si no hablamos de esto, la gente se va a olvidar de los que mueren cada año y cada día por violencia con armas”.

Uno de los temas que frecuentemente son de interés para esta organización es la violencia con armas de fuego, ya que durante los últimos meses han realizado distintos esfuerzos para pedir a los legisladores locales y federales que trabajen en una ley que intensifique la revisión de antecedentes penales y salud mental de las personas que adquieren armas.

“Nosotros queremos eso (revisión de antecedentes a compradores de armas) pero no vemos que vaya a pasar, seguimos luchando todos los días contra la violencia armada, tenemos un objetivo y queremos ver que eso ya no suceda (balaceras). Honestamente no va a pasar (evitar violencia armada), eso me preocupa, seguimos hablándole a los senadores y congresistas y nunca pasa nada. La gente llora por uno o dos días y después se olvidan de lo que pasó”, sentenció Mandez.

Durante la reunión, la directora de dicha organización, Annette Magnus, dijo que Nevada tuvo durante 2005 a 2014 la tasa más alta de suicidio en Estados Unidos y añadió que la violencia armada es algo más que balaceras, ya que son casos que impactan negativamente a las familias del país.