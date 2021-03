Para ahorrar, Channel 3 en Las Vegas reduce su personal

Más de una docena de empleados de KSNV-News 3 fueron despedidos el miércoles, cuando una de las mayores emisoras de televisión del país eliminó cientos de puestos de trabajo en todo el país.

Cuatro personalidades bien conocidas fueron despedidos en los movimientos: el presentador de fines de semana Gerard Ramalho, la presentadora diurna Heather Mills, el meteorólogo de fines de semana Jerry Brown y la presentadora y periodista deportiva Amber Dixon. Los cuatro confirmaron individualmente sus salidas a R-J el jueves por la mañana.

Las decisiones se comunicaron el miércoles durante las reuniones de Zoom convocadas por el director de la emisora KSNV, Larry Strumwasser, y la directora de noticias, Stephanie Wheatley.

Los esfuerzos por contactar con la dirección de la emisora para obtener comentarios han sido infructuosos.

Ocho empleados de la redacción, incluidos los cuatro presentadores, han dejado la emisora. Los demás pertenecían a departamentos como el de ventas y promociones.

Un shock

Los cambios fueron un shock para los que fueron despedidos. Incluso el jueves por la mañana, la emisora emitió una promoción del reportaje de fin de semana de Mills desde Brian Head, Utah, aunque el día anterior se le informó de que ya no trabajaba en la emisora.

Ramalho dijo que se le pidió que asistiera a una reunión de la tarde y que le pareció que era una sesión de la empresa o del personal.

“Cuando vi que era el único en la reunión, supe que era algo diferente”, dijo Ramalho el jueves por la mañana. “Pero estoy bien, en serio. Soy optimista sobre lo que viene. Estoy realmente agradecido por mis años en Channel 3. Estoy más entusiasmado de lo que la gente podría pensar, y puede que intente algo nuevo, tal vez en algún lugar nuevo. Estoy deseando hacerlo”.

Ramalho, que ha ganado cinco premios Emmy, llevaba casi 21 años en News 3, afiliada a NBC, mientras que Mills se incorporó a News 3 en 2016, según news3lv.com. Dixon trabajaba como reportera cuando fue contratada hace unos ocho años antes de cambiar a presentadora/reportera de deportes. Brown llevaba casi 30 años al aire en Las Vegas y fue incluido en 2009 en el Nevada Broadcasters Hall of Fame. Ramalho también es miembro de ese Hall of Fame.

That’s a wrap. Thank you Vegas & So Nevada for EVERYTHING. This city has so much ♥️. I was truly blessed to do what I love alongside people I consider not only talented-but real friends.

I was among those laid off by Sinclair. But, this isn’t goodbye. It’s just a new chapter❣️ pic.twitter.com/tQzgLKG92O

— Heather Mills (@HeatherNews3LV) March 4, 2021