Registros del CCSD detallan docenas de quejas sobre el fideicomisario Kevin Child

El fideicomisario de la Junta Escolar del Condado de Clark, Kevin Child, en la Escuela Preparatoria Rancho en Las Vegas, 15 de mayo de 2015. (Las Vegas Review-Journal)

Edificio administrativo del Distrito Escolar del Condado de Clark en 5100 W. Sahara Ave. en Las Vegas (Richard Brian / Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

El miembro de la Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado de Clark, Kevin Child, aparece en Las Vegas en esta foto de archivo. Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal

El superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark, Pat Skorkowsky, se reúne con el comité editorial de Las Vegas Review-Journal en las oficinas de Review-Journal en Las Vegas el 16 de agosto de 2017. K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal

Kevin Child, fideicomisario del Distrito Escolar del Condado de Clark, reacciona durante un caso de liquidación que involucra a la Superintendenta Adjunta, Kim Wooden, durante una reunión de la Mesa Directiva del CCSD en el Centro de Gobierno del Condado en Las Vegas el jueves 22 de marzo de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @ csstevensphoto

Una empleada del Distrito Escolar del Condado de Clark temía tanto al Fideicomisario Kevin Child que escribió a los funcionarios que “a menudo miraba en el espejo para ver si me estaba siguiendo”, según los documentos internos obtenidos por el Las Vegas Review-Journal.

Ese relato se encontraba entre una letanía de acusaciones de comportamiento inadecuado en contra de Child en 104 páginas de documentos de investigación interna divulgados por el distrito al periódico el martes en respuesta a un fallo de los registros públicos de la Corte Suprema de Nevada la semana pasada.

Los registros fueron entregados por el distrito para cumplir con el plazo establecido esta semana por un Tribunal de Distrito en Las Vegas, que actuó de manera expedita para garantizar que el material se hiciera público antes del Día de las Elecciones. Child está terminando su primer mandato y está siendo desafiado por la recién llegada política Irene Cepeda para el asiento del Distrito D en la Junta Escolar.

Los registros fuertemente redactados incluyen notas manuscritas y mecanografiadas de Cedric Cole, el jefe de diversidad y acción afirmativa del distrito, quien dirigió la investigación interna del comportamiento de Child.

Esa investigación incluyó entrevistas con 29 miembros del personal desde enero de 2016 hasta mayo de 2017, incluidas al menos 20 mujeres y al menos tres hombres. En otros casos no fue posible discernir el género de los sujetos entrevistados.

Más tarde, Cole concluyó que Child había creado un ambiente de trabajo hostil y había violado la política del distrito sobre el acoso y, por extensión, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Eso llevó al ex Superintendente Pat Skorkowsky a prohibirle visitar escuelas y otras instalaciones del distrito sin expreso permiso.

“Es por eso que tengo una demanda”

Child ha negado sistemáticamente las acusaciones y ha alegado una conspiración generalizada dirigida contra él debido a su papel como supervisor fiscal en la Junta Escolar.

Desde entonces, ha demandado al distrito, a cuatro fideicomisarios de la Junta Escolar y a varios ex funcionarios que alegan conspiración civil, difamación y otras causas de acción.

Child declaró el martes que todavía no había visto los documentos. Se negó a responder preguntas.

“Es por eso que tengo una demanda, porque la mayoría de estas cosas están ideadas”, explicó. “Es por eso que tengo una demanda, punto, fin de la historia”.

Los entrevistados por Cole describieron varios tipos de comportamiento inapropiado por parte del administrador de primer término.

Numerosas empleadas describieron el comportamiento “excesivamente amistoso”, “extraño” y “espeluznante” hacia ellas por parte de Child, quien a menudo pasaba por las oficinas del distrito y las escuelas sin previo aviso al comienzo de su mandato en la Junta Escolar. Esas cuentas incluían una acusación de contacto inapropiado y otra que alegaba un contacto sexual no deseado. Parecen indicar la existencia de dos quejas formales previamente desconocidas.

Las entrevistas revelan otras áreas en las que el comportamiento de Child levantó banderas rojas.

Dos administradores expresaron su preocupación acerca de que Child se tomaba selfies con estudiantes femeninas y las “adulaba constantemente”.

“Una víctima afirma que él es “realmente espeluznante” y que ella no quiere que se tome fotos con las niñas en su campus”, escribió Cole.

Varios empleados alegaron que Child también hizo comentarios raciales en un evento escolar centrado en el acoso cibernético.

En el evento, uno de los empleados afirmó que Child comenzó a hablar mal y culpó el “bullying” a los “niños negros pobres”.

“También hizo un comentario sobre que los niños se jactaban del cheque de bienestar de su mamá”, le dijo un profesor a Cole.

Otra maestra comparó los comentarios de Child con estar en un “rally de Trump o Klan”.

“Empleada Z”

Una empleada presentó más de 20 páginas de documentos, mencionados en la documentación solo como “Empleada Z”.

“Tengo tanto miedo de tener que pedir ayuda a mi personal para que intervenga cuando él está cerca”, escribió la víctima. La documentación se presentó a Cole en mayo de 2017 e incluyó interacciones con el fideicomisario que se remonta a poco después de su elección en 2016.

En un momento dado, la empleada escribe que Child tomó su mano “sin permiso” cuando los miembros de su personal pasaban por allí. Ella declaró que inmediatamente retiró su mano y se sintió en un “punto bajo”.

Child continuamente le preguntaba a la empleada sobre su familia, incluidos sus planes para los fines de semana o vacaciones. También intentó empujarla para refinanciar su casa, señaló.

Cerca del final de su declaración, la empleada le pide a los funcionarios del distrito que intervengan.

“Pido protección de seguridad contra la interacción tóxica, acosadora e intimidante del administrador”, escribió. Más tarde agregó: “No quiero que esta queja interfiera con mi empleabilidad en el CCSD. Siento que presentar esta queja podría afectar mi empleo y temo por represalias”.

Nuevas quejas

Los documentos publicados en el Review-Journal también incluyen lo que parecen ser otras dos quejas formales de los empleados “S” y “T” que se clasificaron como “elementos de prueba” para las quejas presentadas ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Comisión de Igualdad de Derechos de Nevada.

La empleada S indicó que Child se presentaba a su oficina durante el día de instrucción, la miraría y comentaría la “sensualidad” de alguna prenda de vestir.

La investigación sobre la queja de la Empleada T, que está fuertemente redactada, también concluyó que fue sometida a contactos físicos no deseados, comentarios de naturaleza sexual o un ambiente de trabajo hostil e intimidante.

No está claro cuál de las tres quejas descritas en los documentos fue presentada por la ex superintendente adjunta Kim Wooden, quien se estableció en el distrito en marzo. El acuerdo le otorgó a Wooden un contrato enmendado que declara que ya no tiene que trabajar en la oficina o con los fideicomisarios si no lo desea.

Wooden no pudo ser contactada para hacer comentarios. Su abogado, Anthony Golden, declinó hacer comentarios.

No todos los entrevistados por Cole fueron perturbados por las acciones y comentarios de Child. Una empleada le dijo al investigador que no creía que él hiciera sus comentarios con malicia, pero ella indicó que parecía incapaz de discernir qué es lo apropiado en el lugar de trabajo.

“Quiero decir, él es inofensivo para mí y trato de no ofenderme por todo, porque mucha gente lo hace. Simplemente no creo que entienda completamente cómo se pueden interpretar sus comentarios”, señaló la empleada. “Puede ser un problema cognitivo”.

Otras entrevistas

Numerosos sujetos de la entrevista, entre los que se encontraban administradoras, maestras y directoras, también describieron cómo Child se aparecía en sus oficinas sin previo aviso.

Dos empleadas le confesaron al investigador que siempre que Child estaba en el edificio, cerraban las puertas y fingían que no estaban ahí.

Uno de los pocos nombres que quedan en los documentos es el de Stephen Augspurger, jefe del sindicato de administradores. Describe una llamada telefónica de septiembre de 2016 en la que le dijo a Cole que no tenía confianza en que se resolvería algo al final de la investigación.

“Augspurger dice que en los últimos años no se ha hecho nada fuera de esta oficina”, indican las notas de Cole.

Child niega imprudencias

Child ha mantenido durante mucho tiempo que las acusaciones en su contra fueron inventadas, incluso después de que los fideicomisarios resolvieron la queja de Wooden contra el distrito. Ha recibido con agrado la publicación de los registros, explicando que merece saber quién está haciendo acusaciones infundadas en su contra.

El memorando interno de octubre de 2016 escrito por Cole, que el Review-Journal obtuvo en diciembre de 2016, concluyó que Child había creado un entorno laboral hostil y había violado las políticas federales y de distrito.

Skorkowsky usó el memo como base para negar el acceso de Child a las instalaciones del distrito. Skorkowsky, quien se jubiló a fines de junio, reiteró su prohibición de Child en octubre de 2017. En ese momento, Skorkowsky reveló que una agencia externa había recibido una queja sobre el comportamiento de Child.

Después de que el Review-Journal fuera a la corte para obligar al distrito a producir registros públicos relacionados con el caso, el distrito publicó más de 100 páginas de documentos, pero retuvo archivos relacionados con la investigación que activó la nota interna hasta el martes.

Los abogados del distrito argumentaron que una divulgación completa de los registros podría poner a los empleados en peligro de represalias.

Pero en su fallo la semana pasada, la Corte Suprema de Nevada confirmó una decisión del Tribunal de Distrito que ordenaba la divulgación de los documentos. Los jueces de la Corte Suprema devolvieron el caso al Tribunal de Distrito para considerar si podrían requerirse redacciones adicionales.

El tribunal anunció que, además de los nombres de los estudiantes, el personal de apoyo y las víctimas de un supuesto acoso sexual cuyos nombres ya habían sido ocultados, el distrito podría considerar la posibilidad de redactar los nombres de los maestros u otros testigos que hablaron con los investigadores.

“Estamos cumpliendo con la decisión de la Corte Suprema de Nevada”, respondió la portavoz del distrito escolar Melinda Malone al Review-Journal después de la publicación de los registros. El distrito no tuvo más comentarios sobre lo que estaba contenido en los documentos.

