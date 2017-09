Registros muestran que sospechoso de tiroteo fatal termina sesiones de asesoramiento

Jim Reed Davis. | Foto cortesía Las Vegas Metropolitan Police Department.

Jim Reed Davis, de 62 años, fue ordenado a completar el asesoramiento como parte de un caso de de delito menor de destrucción de propiedad, según muestran los registros. El 24 de enero, demostró a la corte que había completado el requisito.

Nueve meses más tarde, la policía de Las Vegas acusó a Davis de disparar y matar a Lloyd Ullyott, después de que Ullyott supuestamente manejara lentamente en una comunidad privada en el noroeste.

Ullyott, de 68 años, murió alrededor de las 7:15 p.m. en el 9200 de la avenida Swamp Rose, como a una cuadra de la casa donde vive su suegra de 95 años. Iba a visitarla y acuidarla.

Un informe de arresto dijo que Ullyott conducía lentamente solo en su camión azul cerca de la entrada de la comunidad. Davis, quien conducía detrás de él, tocó su bocina a Ullyott.

Davis dijo a la policía que Ullyott salió de su camioneta y empujó a cerrar la puerta delantera de Davis, lo que le impidió salir del coche, según el informe. Pero la esposa de Davis, quien estaba en el coche en el momento del tiroteo, dijo a la policía que su marido nunca trató de abrir la puerta.

Durante una entrevista con la policía, su esposa dijo que Ullyott se acercó y “levantó los brazos y dijo algo así como:” ¿Tienes algún problema?”. Ella dijo que Davis disparó a Ullyott mientras se acercaba a la ventana.

Según el informe, cuando los detectives le preguntaron a Davis si había pensado en rodear a Ullyott o bajar su ventana, “Davis dijo que ahora que tenía la oportunidad de pensar en eso, esas habrían sido buenas ideas y que hubiera deseado haber hecho una de esas cosas “.

Karyn Ullyott insistió en que su esposo de 47 años, quien se hacía llamar por su segundo nombre, Wayne, no era de confrontaciones, agregando que tenía una mala cadera y no podía caminar bien. Dijo que no tenía idea de lo que Wayne podría haber hecho para provocar un tiroteo.

Está luchando por procesar su muerte.

“Wayne era el amor de mi vida”, dijo Karyn Ullyott. -No sé qué haría sin él.

La pareja se conoció en el sur de California en una fiesta a través de sus amigos, dijo.

“Pensé que él era el tipo más guapo allí”, comentó.

Mencionó que se casaron un año y 10 meses después, en 1970. Wayne y Karyn vivían cerca de la playa – Wayne era un surfista de corazón, ella comentó- antes de mudarse a Las Vegas en 2004.

Prefería las comedias y los espectáculos alentadores y evitó las películas de guerra o cualquier cosa que reflejara la violencia.

Wayne Ullyott fue colisionado en un alto cerca de las calles Elkhorn y Bradley hace unos años, dijo Karyn Ullyott. El mismo camión que condujo el jueves fue arrojado a la intersección. Estaba herido, pero salió de la camioneta para revisar al otro conductor.

“Desde ese accidente, fue muy, muy cauteloso con los tailgaters”o quienes pegan por detrás, comentó. Dijo que a menudo se detenía para que otros pudieran conducir a su alrededor.

Wayne y Karyn vendieron su casa en Las Vegas en febrero. Compraron propiedades en Pahrump y estaban remodelando una casa, donde planeaban vivir en jubilación. No le gustaba la música country, dijo, pero aprendió a amar las canciones más antiguas del género mientras trabajaban en su futuro hogar.

Sus herramientas todavía están adentro.

“No puedo hacer eso sin él ahora. Eso se ha ido “, dijo. -No puedo salir.

