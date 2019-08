Regresan a clases más de 320 mil estudiantes del Condado Clark

La poderosa máquina del Distrito Escolar del Condado de Clark volvió a la vida el lunes, mientras que más de 320 mil estudiantes del quinto distrito más grande del país regresaron a clases antes de que el verano concluya.

El día escolar comenzó a las 5 a.m., cuando los conductores arribaron a los patios de autobuses para comenzar su primera ruta del año escolar 2019-2020.

Mientras tanto, estudiantes de todo el valle se formaron y esperaron a que llegaran sus autobuses.

En el lado este de la ciudad, entre Owens Avenue y Beesley Drive, una multitud de estudiantes de la Preparatoria Sunrise Mountain esperaban pacientemente un autobús que, según dijeron, llegaba constantemente tarde durante el año pasado.

Finalmente, todos se subieron al autobús a las 7:31 a.m., 15 minutos después de su llegada planeada y solo 14 minutos antes de que comenzaran las clases.

Los funcionarios del distrito tienen varios eventos programados para el primer día de clases. Incluyen el lanzamiento de un nuevo sitio web de aprendizaje en Southeast Career and Technical Academy que conectará a los estudiantes con oportunidades profesionales.

Se mantendrán medidas de seguridad reforzadas en las escuelas del distrito y sus alrededores.

Esta es una historia en desarrollo.

Great morning at Liberty High School. Great students, great staff and phenomenal leadership. You can feel the energy focused on students . https://t.co/uoTmy7Y46V — Dr. Jesus F. Jara (@SuptJaraCCSD) August 12, 2019

All the kids are on board as of 7:31! Bus is about 15 minutes late depending on who you ask. School starts in 14 minutes #NVed pic.twitter.com/sWkmhuQZ9U — Amelia Pak-Harvey (@AmeliaPakHarvey) August 12, 2019





I’m at a Sunrise Mountain High School bus stop this morning with the first two students waiting for the bus. #school #FirstDayOfSchool pic.twitter.com/pB5Qx9uL0x — Kevin M. Cannon (@kmcannonphoto) August 12, 2019