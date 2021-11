“Regresaremos más fuertes”

Los trabajadores quieren que los clientes regresen a Las Vegas y reciban el servicio de calidad que saben que ofrece esta ciudad. Están listos para preparar y servir comida excelente en buenos restaurantes, preparar y servir bebidas y bebidas de calidad, y asegurarse de que las habitaciones se limpien y desinfecten a diario. En la foto, un grupo de trabajadores agremiados a la Unión Culinaria. El jueves 28 de octubre de 2021 frente al hotel & casino París, en el Strip. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

“Estamos mandando un mensaje contundente: queremos ser socios del ‘partner industry’, que la relación fructifique y los trabajadores que no han regresado a su trabajo lo hagan”, expresó Geoconda Argüello-Kline, secretaria-tesorera de la Unión Culinaria. El jueves 28 de octubre de 2021 frente al hotel & casino París, en el Strip. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Elizabeth Rentería, oriunda de Guadalajara, Jalisco, México expresó “en mi departamento, (trabajo en el Caesars Palace), he notado que no todas mis compañeras han sido reinstaladas”. El jueves 28 de octubre de 2021 frente al hotel & casino París, en el Strip.[Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

“La Unión Culinaria tiene un plan definido y vamos paso a paso para recuperar nuestros derechos. Me siento muy orgulloso de ser miembro porque la Unión, en 12 años, siempre me han ayudado”, dijo Albert Mora. El jueves 28 de octubre de 2021 frente al hotel & casino París, en el Strip. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Los trabajadores quieren que los clientes regresen a Las Vegas y reciban el servicio de calidad que saben que ofrece esta ciudad. Están listos para preparar y servir comida excelente en buenos restaurantes, preparar y servir bebidas y bebidas de calidad, y asegurarse de que las habitaciones se limpien y desinfecten a diario. En la foto, un grupo de trabajadores agremiados a la Unión Culinaria. El jueves 28 de octubre de 2021 frente al hotel & casino París, en el Strip. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Con la alegría que caracteriza a mucha gente de origen latino, líderes del gremio obrero más importante del estado, “Culinary Union Local 226”, convocaron a un mitin en el Strip para exigir a la patronal, que los miembros del sindicato regresen a sus posiciones laborales que tenían antes de la pandemia.

La movilización aconteció el jueves 28 de octubre de 2021 frente al París Hotel &Casino, al sur de Las Vegas Boulevard, en el “corazón” del corredor turístico que es visitado por millones de personas.

“Creo que la demostración de esta tarde fue muy buena, estamos mandando un mensaje contundente: Queremos ser socios del ‘partner industry’, que la relación fructifique y los trabajadores que no han regresado a su trabajo lo hagan. Tenemos 39 mil empleados que ya fueron reinstalados en sus plazas”, expresó Geoconda Argüello-Kline, secretaria-tesorera de la Unión Culinaria, como es ampliamente definida por la base obrera local.

“Con la pandemia del año pasado tuvimos muchas dificultades e incertidumbre, fue difícil, pero ahora se ve mucho turismo, eso es buenísimo para la recuperación económica, queremos que los trabajadores estén listos para servir a los visitantes con calidad, que sus cuartos sean seguros, bien sanitizados”, puntualizó Argüello-Kline, agregando “cerraron los casinos, poca gente nos visitaba, pero ahora se ve todo con más optimismo; si te fijas, hay muchísima gente en el Strip, y nosotros queremos que nuestros agremiados regresen a sus puestos de trabajo”.

El mensaje también fue lanzado a los hoteleros no sindicalizados: “Hay una ley que estipula claramente que los trabajadores deben regresar a sus plazas, si hay trabajo deben regresarles sus lugares de empleo antes de contratar a otros trabajadores”, puntualizó.

Al público lector, Argüello-Kline pidió que “cuando tengamos un mitin acudan, nuestras movilizaciones son seguras, pacíficas y lo único que queremos es que se incremente el turismo en Las Vegas, de eso depende en gran parte nuestra economía y el bienestar de nuestras familias”, finalizó.

Por otro lado, Elizabeth Rentería, oriunda de Guadalajara, Jalisco, México, expresó que “en mi departamento, trabajo en el Caesars Palace, he notado que no todas mis compañeras han sido reinstaladas, la segunda movilización me parece perfecta porque luce como que estamos listos para traer a todos los trabajadores de regreso. Entre las penurias que pasamos es que, si no regresan todos, se carga el trabajo para los que estamos laborando”.

La joven agregó que “mis compañeros de trabajo tienen familias, no deberían estar estresados por cómo llevar el alimento a sus mesas o cómo van a pagar la renta, el auto y todo lo necesario del hogar. La ciudad ya está al 100 por ciento, es nuestro derecho regresar a nuestro lugar de trabajo”, concluyó.

La portavoz del gremio sindical, Bethany Khan, externó por su parte que “alrededor del 35 por ciento de los 60,000 miembros del sindicato, o alrededor de 21,000, no han regresado a sus trabajos anteriores desde que comenzó la pandemia”.

A la movilización se sumaron otros sindicatos de toda la nación y locales, como por ejemplo el de trabajadores químicos.

El presidente de la Unión Culinaria, Ted Pappageorge, informó a la multitud -con cánticos- sobre la limpieza diaria de habitaciones y restaurantes. “Si las empresas le van a cobrar la tarifa completa, debe asegurarse de obtener el servicio completo”, aseveró, enfatizando que “eso significa que nuestros trabajadores están listos para volver al trabajo y mantenemos a todos trabajando y brindando el tipo de servicios por los que Las Vegas es famosa”.

En una marcha el mes pasado, miles de trabajadores de hotelería pasaron frente a los casinos que los despidieron hace 18 meses. Chefs, botones, mucamas y camareros animaron a los casinos a traer de vuelta a toda su base laboral.

La industria del juego se recuperó significativamente este año, con las compañías de casinos en medio de un tramo histórico de ingresos por juegos de azar que ha eclipsado los mil millones de dólares en cada uno de los últimos siete meses. Es la segunda racha más larga de la historia, y está a solo un mes de la más larga del estado, que se registró entre noviembre de 2006 y mayo de 2007.

Para Albert Mora, empleado de la panadería en el Caesars Palace: “Viendo las cosas, la pandemia aparentemente ya se ha ido, pero a nosotros no nos han devuelto nuestras plazas; vamos por buen camino. La Unión Culinaria tiene un plan definido y vamos paso a paso para recuperar nuestros derechos. Me siento muy orgulloso de ser miembro porque la Unión, en 12 años, siempre me han ayudado, en la pandemia pude mantener mi seguro médico –muy importante para mi familia-, nos dan alimentos y con el contrato demuestran que es el mejor sindicato en Las Vegas”, finalizó.