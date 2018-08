Regreso a la escuela 2018

“Me quedó muy bien porque ahora no tenemos seguro médico y mi hija va a cambiar de escuela”, comentó a este semanario Alfredo López, al salir del puesto de vacunación en la Feria Cox de Regreso a la Escuela, en The Boulevard”, el sábado 28 de julio de 2018.

Padres de familia y sus hijos se beneficiaron de la Feria Cox de Regreso a la escuela, en su segunda etapa. En The Boulevard, el 28 de julio de 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

El Distrito Escolar tuvo 17 puestos informativos en la Feria de Regreso a la Escuela. En The Boulevard, el 28 de julio de 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

El niño Matt Feris, de 12 años, es vacunado con el copatrocinio de Walmart Pharmacy, en la Feria de Regreso a Clases. En The Boulevard, el 28 de julio de 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Un oficial de la Policía Escolar atiende en la Feria Cox de Regreso a Clases. En The Boulevard, el 28 de julio de 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Juergen Barbusca, de Cox, informa sobre la Feria Cox de Regreso a la escuela. En The Boulevard, el 28 de julio de 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

“Me quedó muy bien porque ahora no tenemos seguro médico y mi hija va a cambiar de escuela”, comentó a este semanario Alfredo López, al salir del puesto de vacunación en la Feria Cox de Regreso a la Escuela, en The Boulevard”, el sábado 28 de julio de 2018.

López y su hija Karime, de 12 años, fueron una, de las muchas familias, que el sábado 28 de julio, aprovecharon para tener mucha información e incluso hacer algunos de sus preparativos para el inicio de las clases, programadas para arrancar el próximo 13 de agosto.

La serie de eventos denominados Feria Cox de Regreso a la Escuela, llevó a cabo su décimo primera edición con su segunda etapa en The Boulevard, de Maryland Parkway, donde el Distrito Escolar tuvo desplegados 17 de sus departamentos y servicios; como por ejemplo transporte, programa de servicio de alimentos, unidad académica, zonificación, y el programa FACES de ayuda a la familia y la comunidad.

En el puesto de vacunación López y su hija Karime dedicaron entre 30 a 40 minutos para obtener las vacunas obligatorias para el ingreso a la escuela.

Primero un joven de la agencia Immunize Nevada los escuchó y posteriormente los dirigió a la mesa de la organización “Nevada WebIZ”, donde -gratis- y de manera electrónica, encontraron el registro de vacunación de Karime. Entonces llenaron unas formas y esperaron su turno cuando la farmacéutica Bola Durosawo, de la farmacia Walmart, aplicó dos vacunas a Karime.

Según se explicó las vacunas fueron aplicadas con base en los seguros médicos, con bajo o ningún costo según la situación de las personas. Alfredo López no pagó nada.

Algunas de las vacunas disponibles fueron TDP; MCV4; Varicela; Hepatitis “A” y “B”.

Según Cox Communications, el principal patrocinador de la feria, las vacunas se aplican solo en dos de las cuatro sedes de la feria que forman la 11ª. Edición. La siguiente sede de la feria donde se ofrecerán las vacunas será la del sábado 4 de agosto en The Meadows Mall (4300 Meadows Ln. con Valley View y la carretera 95).

“Desde hace 11 años la Feria Cox de Regreso a la Escuela es la más grande y permanente, de preparación para el nuevo año escolar, donde los padres y sus hijos pueden ayudarse a resolver necesidades como las vacunas o hablar directamente a funcionarios del Distrito Escolar”, afirmó Juergen Barbusca, gerente de comunicaciones de Cox Las Vegas.

En entrevista con El Tiempo Barbusca agregó que “la feria a cargo de Cox tiene como principal socio al Distrito Escolar, pero además cuenta con la participación de muchas agencias no lucrativas y varias empresas orientadas a las familias, la educación y la salud”.

Para quienes no pudieron atender la feria de The Boulevard, Barbusca sugirió ir a la próxima del sábado 4 de agosto en Meadows Mall, donde ahí también habrá clínica de inmunizaciones, a bajo o ningún costo. La feria Cox de Regreso a la Escuela es tan conveniente que, por ejemplo, explicó Barbusca, “los padres de familia pueden acceder a las vacunas aún si no llevan consigo los registros de vacunación de sus hijos, con la ayuda de la agencia Nevada WebIZ”.

Barbusca hizo notar que la feria tiene cuatro eventos en diferentes fechas y lugares. Antes que la de The Boulevard, se hizo la de Downtown Summerlin, el pasado 21 de julio.

El sábado 4 es la tercera en Meadows Mall, donde sí se ofrecerán vacunas. Y finalmente la cuarta etapa de la 11ª. Feria Cox de Regreso a la Escuela será el 11 de agosto en Galleria at Sunset.

A pregunta de este semanario Barbusca dijo que en promedio unas 10 mil personas asisten a las ferias, en cada una de las cuatro localidades.

Para concluir Juergen Barbusca dijo que Cox aporta su ayuda para el regreso a clases con las ferias, pero además también ofrece su servicio de internet de muy bajo costo llamado “Cox Connect2Compete”.

Con este servicio –explicó Barbusca— Cox contribuye a ayudar a las familias de pocos recursos con niños en la escuela. “Cox Connect2Compete” provee internet de alta velocidad a $9.95 por mes. “El requisito es que los niños estén en los grados K-12 de la escuela y en el programa nacional de alimentos gratis en la escuela, o en algún programa de ayuda del gobierno. Para más información y detalles de los programas, solo hay que acceder a cox.com” dijo.

La feria incluyó empresas que provén información, ayuda e incluso algunos servicios como revisiones de la vista, ayuda con las tareas, fomento a la lectura, promoción de las bellas artes, y el Distrito de Bibliotecas de LV y el Condado Clark.

La agencia “Immunize Nevada” informó algunos de los próximos eventos donde habrá vacunas de bajo costo o gratuitas:

Viernes 3 de agosto, “Medicine on the move”, CCSD Cannon Middle School (5850 Euclid St. Las Vegas 89120). Llamar antes al tel. 1-800-382-0870.

Sábado 11 de agosto, de 9 am a 1 pm. “Give Kids a Boost”, Distrito de Salud del Sur de Nevada (280 S. Decatur Blvd. Las Vegas 89107).