Regresó el uso obligatorio de cubrebocas

Karina Cortez, trabajadora de la “Farmacia del Pueblo”, dijo estar de acuerdo con el mandato de uso de cubrebocas en espacios interiores. Viernes 30 de julio de 2021 en “El Mercado”, dentro del centro comercial “The Boulevard”. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

María Piedad Rodríguez, propietaria de “Novedades Rodríguez”, pidió a la comunidad hispana que apoye a los pequeños negocios locales. Viernes 30 de julio de 2021 en “El Mercado”, dentro del centro comercial “The Boulevard”. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Acceso al área comercial “El Mercado”, dentro de “The Boulevard”. Viernes 30 de julio de 2021. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Ante el incremento de casos de COVID-19 durante las últimas semanas, el Gobierno de Nevada ha emitido un nuevo mandato que exige el uso de cubrebocas en espacios públicos interiores. Esta norma aplica a todas las personas independientemente de si ya están vacunadas o no.

El mandato está basado en las orientaciones sugeridas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y se aplica en los condados del “Estado de Plata” que hayan registrado altos índices de casos de COVID-19. El Condado Clark es uno de ellos.

La norma entró en vigor el viernes 30 de julio, por tal motivo, El Tiempo acudió a uno de los lugares más concurridos por la comunidad hispana, “El Mercado” –dentro del centro comercial “The Boulevard”-, para conocer la opinión de trabajadores y dueños de negocios situados en este establecimiento comercial.

“Pienso que está bien, es para cuidarnos a todos. Trabajo en una farmacia y veo a mucha gente de mayor edad, es importante cuidarlos a ellos también”, comentó Karina Cortez, trabajadora de la “Farmacia del Pueblo”.

Uno de los retos que podrían enfrentar nuevamente los trabajadores de comercios locales es tener que solicitarles a los clientes el uso de cubrebocas para poder brindarles el servicio. Ante esto, este medio de comunicación preguntó: ¿Es común que los clientes no quieran portar el cubrebocas?

“Sí, mucha gente no quiere hacer caso a lo que diga a otra persona. No podemos venderles si no traen su cubrebocas, es para seguridad de ellos y seguridad de nosotros, para no enfermarnos”, respondió Cortez.

Es importante mencionar que las autoridades estatales y locales investigarán cualquier queja que reciban por parte del público respecto a los establecimientos que no estén acatando la medida. Esto significa que los propietarios de negocios podrían ser multados en caso de no pedirles el uso de cubrebocas a sus empleados y clientes.

Sobre eso, la señora María Piedad Rodríguez, propietaria de “Novedades Rodríguez”, acotó “opino que usemos siempre el cubrebocas, tal vez otra persona no tiene el problema, pero con uno que lo tenga se puede transmitir. Mi deber es cuidar a los clientes y estar todos unidos para que estemos bien”.

Rodríguez agregó que tratará de convencer a sus clientes para usar cubrebocas dentro de su tienda e incluso aseguró que podría negar el servicio. “Yo les puedo regalar uno, ya me ha pasado que la gente viene y no tiene cubrebocas, entonces rápidamente yo les doy uno. Nunca les cobro por eso, me nace del corazón ayudar a las personas”, dijo.

Finalmente, la señora Rodríguez -quien se dedica a la venta de ropa, calzado y accesorios fabricados en México- aprovechó la oportunidad para pedirle a la comunidad de Las Vegas que apoyen a los pequeños negocios como el suyo, ya que les ha sido sumamente complicado salir adelante después de los estragos causados por la pandemia de COVID-19.