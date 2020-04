Reguladores de casinos consideran directrices para reaperturas

abril 29, 2020 - 10:16 am

El Strip vacío el jueves, 9 de abril de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Varios operadores de casinos del Strip de Las Vegas han subrayado las precauciones que tomarán una vez que vuelvan a abrir en medio de la pandemia de coronavirus.

Uno de sus reguladores, la Junta de Control de Juegos de Azar de Nevada, se está preparando para intervenir también.

La presidenta de la Junta de Control, Sandra Morgan, le anunció el lunes al Review-Journal que la restricción de las admisiones es una de las directrices que la junta de tres miembros está considerando.

“Queremos reducir la ocupación para asegurar el cumplimiento del distanciamiento social”, afirmó Morgan.

Ella mencionó que la junta ha tenido conversaciones en curso con varios hoteles-casinos y planea consultar con los profesionales médicos antes de entregar cualquier nueva directiva sobre cómo operar en la era de COVID-19.

Límites de capacidad

Para mantener el distanciamiento social, Morgan dijo que la junta está considerando los límites de ocupación dentro de los casinos. Es una directiva que nunca ha sido considerada.

La única vez que la ocupación ha sido una preocupación en el pasado es durante eventos especiales (como la apertura de una propiedad) y cuando eso sucede, los códigos de incendios suelen surtir efecto. La junta no está buscando un nivel de ocupación establecido, sólo una política que promueva el distanciamiento social.

El ex presidente de la Junta de Control de Juegos, Dennis Neilander, ahora abogado de juegos de azar en la oficina de Carson City de Kaempfer Crowell, indicó que la limitación de la capacidad es común en los estados con casinos.

“Esto se hace en todos los estados con casinos en los que se cobra entrada”, apuntó Neilander. “Todo el mundo tiene que entrar y salir por la misma puerta”.

Neilander agregó que si las compañías fueran dirigidas a restringir las admisiones, el regulador de juegos de Nevada podría tener que suspender temporalmente otras regulaciones que dirigen a las compañías a estar abiertas al público.

“Tendrían que hacer una excepción y determinar que ‘abierto al público’ en este tipo de ambiente significa que no se puede discriminar a nadie por nada que no sea el primero en entrar”, recalcó Neilander.

Controles de temperatura

Las Vegas Sands Corp. y Wynn Resorts Ltd. anunciaron que planean usar cámaras térmicas para controlar la temperatura de los huéspedes y el personal, pero Morgan dijo que no espera que el estado ordene tales controles.

“Creo que sería beneficioso pero mira, hoy estamos a 90 grados”, resaltó. “Si la gente camina desde afuera hacia una propiedad, ¿una cámara térmica realmente captaría si alguien está realmente enfermo o no? ¿Podría lograrse de otra manera el objetivo de asegurarse de que la gente no muestre síntomas similares a los de los del COVID? No apoyaría eso ahora mismo”.

En una declaración política que la compañía hizo pública el 19 de abril, Wynn Resorts Ltd. señaló que instalaría cámaras térmicas en las entradas y que la propiedad pondría a prueba de nuevo a las personas con una temperatura superior a los 100 grados en un área privada, rechazando a aquellos que aún muestran altas temperaturas.

Las Vegas Sands anunció un plan similar el martes, con cámaras térmicas instaladas en cada punto de entrada de sus complejos turísticos y aquellos que tengan una temperatura superior a 100.4 grados se someterán a una segunda prueba. Si aún muestran fiebre alta, “se someterán a una evaluación médica adicional y se les dirigirá a la atención médica apropiada”, destacó la compañía en un comunicado.

Uso de cubrebocas

Wynn Resorts y Las Vegas Sands también se dirigieron al uso de cubrebocas en sus anuncios. Wynn declaró que se les pedirá a los huéspedes que usen un cubrebocas, que será proporcionado por el resort, y Sands agregó que los huéspedes son bienvenidos a usarlos pero que los cubrebocas que ocultan toda la cara estarán prohibidos.

Morgan no se refirió al uso de cubrebocas dentro de los casinos, pero el ex presidente de la Junta de Control A.G. Burnett recalcó que no debería haber ningún problema con los huéspedes que lleven cubrebocas desde un punto de vista reglamentario, siempre y cuando sus ojos sean visibles.

“No estoy al tanto de ninguna regulación o estatuto con respecto a lo que los individuos usan en sus caras”, aseveró Burnett.

Los cubrebocas no deben tapar los ojos porque son necesarios para que el software de reconocimiento facial funcione correctamente.

‘Obteniendo nueva información’

La ex presidenta de la Junta de Control, Becky Harris, ahora experta en políticas de juego en el Centro Internacional de Regulación de Juegos de la UNLV, consideró que es una decisión inteligente que la Junta espere a hacer regulaciones en temas de salud porque “no sabemos si es una buena idea tener a tres mil 500 personas en un club nocturno lleno de gente bailando” en este momento.

Otro ex miembro de la Junta de Control, Jeffrey Silver, ahora abogado de juegos en la oficina de Dickinson Wright en Las Vegas, enfatizó que la junta debe ser cautelosa de las regulaciones excesivas.

“Tienen que hacer cosas que van a mantener el equilibrio entre la seguridad, las condiciones sanitarias y la diversión”, subrayó Silver. “La diversión sigue siendo primordial para conseguir que la gente venga aquí. Si tienen a todo el mundo enredado en el distanciamiento social e incapaz de disfrutar de la música y los eventos y cosas así, será un verdadero problema potencial para que la industria atraiga a sus clientes a largo plazo”.

Silver también concluyó que sería útil que los reguladores y los líderes gubernamentales explicaran el fundamento de algunas de sus decisiones políticas.

Las Vegas Review-Journal / El Tiempo es propiedad del presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson.