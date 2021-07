Rentas de apartamentos se disparan en el Valle de Las Vegas

Shirley Soiset, de 77 años, cuya renta va a subir unos 300 dólares al mes, con su perro de servicio dentro de su apartamento en North Las Vegas, el sábado 17 de julio de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Shirley Soiset, residente de North Las Vegas, se sorprendió de que la renta mensual de su apartamento de una habitación se disparara en casi 300 dólares este mes, lo que significa que el 70 por ciento de sus ingresos se destinará a la renta.

Esta mujer de 77 años dijo que ahora mantiene todas las luces apagadas, pone el aire acondicionado a 79 grados y solo lo enciende después de las 9 p.m., y recorta las comidas para mantenerse dentro de su presupuesto mensual.

“Si tuviera 21 o 22 años, diría que se jodan. Lo guardaría todo en el almacén. Me compraría una tienda de campaña y una cama hinchable y buscaría un camping”, dice. “Tengo neuropatía en las piernas. Tengo un aneurisma en el corazón. Tengo la presión arterial alta, y no hay manera de que este viejo cuerpo pueda estar ahí fuera y sobrevivir al calor”.

Soiset no está sola, ya que otros residentes del Condado Clark se están encontrando con que algunos propietarios han empezado a subir las rentas en cientos de dólares. Y los expertos dicen que con menos unidades de renta en el mercado en comparación con el año pasado, los inquilinos seguirán viendo subir los precios.

“Estamos viendo que el aumento de la demanda ha sido el principal contribuyente con la aceleración de las rentas … los inquilinos están recuperando sus puestos de trabajo mientras las empresas vuelven a abrir (y) la clase de graduación está llegando al mercado de las rentas en estas áreas metropolitanas principales”, dijo la economista de Zillow, Nancy Wu. “Las rentas están creciendo rápidamente en gran parte del país, pero las rentas de Las Vegas están creciendo más rápido que cualquier otra gran zona metropolitana de Estados Unidos”.

En junio, la renta típica en el área metropolitana de Las Vegas era de 1,591 dólares, frente a la media nacional de 1,799 dólares. Las rentas en Las Vegas crecieron un 3.6 por ciento, o 55 dólares, de mayo a junio, más rápido que en cualquier otra de las 50 principales áreas metropolitanas de Estados Unidos. Y las rentas en Las Vegas son casi un 20 por ciento, o 260 dólares, más altas que en febrero de 2020, según Zillow.

Kathy Anderson, que vive en Henderson, se enteró este mes de que su renta aumentará en casi 200 dólares en septiembre para su apartamento de un dormitorio, a 1,335 dólares al mes.

Anderson dijo que habló con su oficina de arrendamiento el mes pasado para expresar su interés en mudarse a un apartamento de dos dormitorios después de que su contrato termine en septiembre y no le dijeron que los precios aumentarían.

“Solo recibí una carta que decía: ‘Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por su residencia’, y luego, básicamente, solo te dicen que va a subir”, dijo. “No incluye mi agua, mi alcantarillado, mi basura. Es una locura”.

Fuera de alcance

Un estudio publicado la semana pasada por la National Low Income Housing Coalition clasificó a Nevada como el número 22 entre los estados con el salario más alto necesario para permitirse un modesto apartamento de dos habitaciones.

Un trabajador con 40 horas a la semana necesitaría ganar 21.83 dólares por hora para poder permitirse un apartamento de dos habitaciones con la renta justo del mercado de Nevada, es decir, 1,135 dólares, según la definición del Department of Housing and Urban Development. Para el área metropolitana de Las Vegas, un trabajador necesitaría ganar 21.98 dólares y en Reno el salario por hora debe ser de 23.40 dólares. Mientras tanto, el estudio informa de que el salario promedio de los inquilinos en Nevada es de 17.52 dólares y los inquilinos constituyen el 44 por ciento de los hogares.

California ocupó el primer lugar con trabajadores que necesitan un salario por hora de 39.03 dólares para una renta de dos habitaciones. A nivel nacional, la organización sin fines de lucro estimó que un trabajador necesitaría ganar 24.90 dólares por hora para una renta modesta de dos habitaciones y 20,40 dólares por hora para una habitación modesta.

Susy Vásquez, la directora ejecutiva de la Nevada State Apartment Association, dijo que la falta de inventario está impulsando los saltos de precios del mercado de renta de Nevada.

El Condado Clark tenía 7,332 unidades de renta disponibles la semana pasada, en comparación con 10,300 para el mismo periodo del año pasado, señaló.

No hay vacantes

Pamela Lancaster, una inquilina de North Las Vegas, ha estado buscando un nuevo lugar durante casi dos meses. Su contrato de renta de una vivienda unifamiliar de tres dormitorios expira el 7 de agosto. Sin embargo, su casero le entregó un aviso de no renovación en febrero, explicando que quería aumentar la renta de 1,600 a 1,900 dólares.

“¿Quién se muda a una casa y tiene que dejarla en un año? Yo no habría firmado el contrato de renta. ¿Quién hace eso?”, dijo, y añadió que pensaba quedarse al menos cuatro años. “Tengo un hijo que tiene 14 años y empieza la preparatoria el 9 de agosto. Ahora, no tenemos un lugar donde quedarnos, y en todas partes la renta ha subido de 300 a 500 dólares. Mi hermano, que es legalmente ciego, se queda conmigo. No tengo esa cantidad de dinero para pagar una habitación de tres dormitorios”.

Lancaster, que es una contadora jubilada pero que toma trabajos a medio tiempo, dijo que si no encuentra una nueva residencia pronto, podría tener que mudarse con su hija mayor, que vive en California.

“Nunca he pasado por esto en mi vida, y tengo buen crédito, así que no es que no pueda conseguir un lugar donde quedarme, pero no tengo dinero extra”, dijo.

Soiset estuvo de acuerdo con Lancaster, señalando que todos los lugares que ha revisado, incluidas las residencias asistidas y las casas prefabricadas, no tienen vacantes o son demasiado caras. Una propiedad requería un pago de 50 dólares para añadir su nombre a una lista de espera de un año.

Pero Soiset está en un aprieto. Si renueva su contrato de renta este mes, apenas le alcanzará, ya que sus ingresos mensuales de Seguridad Social son de unos 1,800 dólares. Si opta por un contrato de mes a mes (lo que le da flexibilidad para encontrar un lugar más asequible), la renta subirá a algo más de 1,600 dólares.

“Cuando les dije (a la oficina de arrendamiento) que subir la renta era quitarme el dinero de la comida, me dijeron: ‘Te agradezco que lo digas, pero estamos recibiendo órdenes y no tenemos otra opción’”, dijo. “Rezo para que nadie más tenga que pasar por esto, pero siento que soy la punta del iceberg”.