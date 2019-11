Rescatan a dos personas de un canal mientras la lluvia cubre el valle de Las Vegas

La gente camina a través de Fremont Street Experience en el centro de Las Vegas, el miércoles 20 de noviembre de 2019. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los semáforos estaban apagados en West Bonanza Road y City Parkway alrededor de las 3 a.m. el miércoles, 20 de noviembre de 2019, debido a un apagón. Fue uno de los 23 apagones dispersos en el Valle de Las Vegas que cortaron la electricidad a unos 1.500 clientes de NV Energy. (Marvin Clemons/Las Vegas Review-Journal)

El agua del miércoles 20 de noviembre de 2019, la lluvia refleja las luces navideñas en una casa en Canopus Ridge Way, cerca de Starr Avenue y Las Vegas Boulevard South. (Marvin Clemons/Las Vegas Review-Journal)

Nubes cerca de la superficie de la carretera el miércoles, 20 de noviembre de 2019, cerca del Río. (Amelia Pak-Harvey/Las Vegas Review-Journal)

La Interestatal 15 con la superficie de la carretera ligeramente mojada alrededor de las 2:40 a.m. el miércoles, 20 de noviembre de 2019, mientras tomaba lugar una tormenta invernal en la región de Las Vegas. (Marvin Clemons/Las Vegas Review-Journal)

Un oficial de policía de Las Vegas investiga un accidente menor en Sunset Road cerca del Aeropuerto Internacional McCarran, el miércoles 20 de noviembre de 2019. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Una camioneta dispara una lluvia de agua cerca de Eastern Avenue y Viking Road el miércoles, 20 de noviembre de 2019, en Las Vegas. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Conductores bajo la lluvia en Linq Lane y Flamingo Road cerca de Las Vegas Strip, 20 de noviembre de 2019. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Un letrero advierte a los conductores de las condiciones de la carretera mojada en la US 95 cerca de Tropicana, el miércoles 20 de noviembre de 2019, en Las Vegas. (Brett Steidler / Las Vegas Review-Journal)

Un guardia de cruce habla por teléfono mientras está de pie bajo la lluvia en una esquina entre la Escuela Primaria Smiley y la Secundaria Mannion, el miércoles 20 de noviembre de 2019, en Henderson. (Carri Geer/Las Vegas Review-Journal)

Jimmy James usa un paraguas para protegerse de la lluvia mientras espera un autobús alrededor de las 5 a.m. el miércoles, 20 de noviembre de 2019, cerca de Flamingo Road y Las Vegas Boulevard South en Las Vegas. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Un camión pasa por agua estancada en Linq Lane y Flamingo Road cerca de Las Vegas Strip, el miércoles 20 de noviembre de 2019. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Peatones cruzan el Strip de Las Vegas cerca del Caesars Palace bajo la lluvia el miércoles, 20 de noviembre de 2019. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Lluvia en el Las Vegas Strip, miércoles, 20 de noviembre de 2019. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Peatones cruzan el Strip de Las Vegas cerca del Caesars Palace bajo la lluvia el miércoles, 20 de noviembre de 2019. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Las nubes cuelgan sobre el valle de Las Vegas, vistas desde The Venetian en el Strip de Las Vegas el miércoles, 20 de noviembre de 2019. (Chad R. Rogers/Facebook)

Red Rock Canyon en Las Vegas, miércoles, 20 de noviembre de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Red Rock Canyon en Las Vegas, miércoles, 20 de noviembre de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Dos personas fueron rescatadas del canal Las Vegas Wash alrededor de las 7:30 a.m. el miércoles, al momento en que una gran cantidad de lluvia cubrió el valle de Las Vegas.

El Departamento de Bomberos de Las Vegas reportó que los dos fueron rescatados del canal cerca de East Lake Mead Boulevard y Pecos Road, ambos resultaron ilesos. No se dio a conocer ningún otro detalle.

Two people rescued from the wash with flowing water near Pecos Rd & Lake Mead Blvd in unincorporated @ClarkCountyNV , @LasVegasFD E108, E8 responded along with @NLVFireDept . Both people out & ok. Units cleared the scene. #PIO1NEWS — Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) November 20, 2019

Todas las agencias de emergencia están aconsejando a la gente que evite entrar o acercarse a los distintos canales del valle.

Flood Advisory for the Las #Vegas Valley! Flood control structures are doing their job, with lots of water running through the washes! Stay away from washes and detention basins! #VegasWeather #NVwx pic.twitter.com/fPlRiCLUtS — NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 20, 2019

La lluvia estaba afectando las condiciones de las carreteras en todo el valle durante el trayecto matutino.

La Patrulla de Carreteras de Nevada (NHP, por su sigla en inglés) reportó por lo menos 20 choques durante las horas pico mientras la Policía Metropolitana (LVMPD) manejaba casi el mismo número, incluyendo varios en los túneles de conexión del Aeropuerto Internacional McCarran.

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Alex Boothe, declaró que la lluvia ligera comenzó alrededor de las 5 a.m., moviéndose desde el suroeste y extendiéndose por todo el valle.

Boulder City vio la mayor cantidad de lluvia en las 12 horas que terminaron a las 5 a.m., con 1.7 pulgadas, mientras que Henderson tuvo media pulgada en el mismo lapso, detalló Boothe. El valle noroeste recibió de 0.10 a 0.30 de pulgada. El resto del valle vio 0.20 de una pulgada o menos.

El pronóstico para Las Vegas cuenta con lluvias con una ligera posibilidad de tormentas el miércoles con temperaturas máximas en los 60º bajos. Vientos correrán desde el sureste de cinco a 15 mph.

Es probable que las lluvias se extiendan hasta el miércoles por la noche, con la posibilidad de que llueva después de la medianoche. Las temperaturas mínimas de la noche serán de 42º a 47º. Los vientos del sureste correrán hasta 10 mph.

Las lluvias ligeras comenzaron mucho antes de la medianoche del martes en partes de Las Vegas, mientras que el mayor impacto se sintió a lo largo del Valle del Río Colorado.

💧 As of 8 AM, Las #Vegas has already broken the #rain record for the date – with rain still falling! #VegasWeather #NVwx pic.twitter.com/fFZal5HMbP — NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 20, 2019

A Winter Storm Warning above 6000ft thru THURS & a Flash Flood Watch continuing into this afternoon: its a kitchen sink of weather today! Dont forgot an umbrella, leave early if traveling, & prepare for winter in higher elevations as wet weather impacts your day #cawx #azwx #cawx pic.twitter.com/cq3kEdStXU — NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 20, 2019

Apagones

En el Condado de Clark, había cuatro mil 776 clientes de NV Energy sin electricidad en 92 áreas que vieron apagones a las 9:15 a.m., y menos de cinco mil 100 a las 7:15 a.m.

El apagón que abarcó la mayoría de territorio fue en el código postal 89014, al este de la carretera US 95 en el lado este del valle, con dos mil 35 clientes.

Actualmente hay tripulaciones trabajando para restaurar la energía, trabajando tan rápido y seguro como pueden, notificó la vocera de NV Energy, Jennifer Schuricht.

Nieve de hasta 18 pulgadas

Se espera que la nieve para las Montañas Spring y la sierra Sheep comience a caer el miércoles por la mañana, advirtió el Servicio Meteorológico.

“La sierra Sheep probablemente tuvo algo de nieve, pero no tuvimos una manera de confirmarlo por la noche”, añadió Morgan. “Las cámaras del Monte Charleston están oscuras y no parece que haya nevado todavía”.

Morgan recalcó que una advertencia de tormenta invernal seguirá en efecto hasta las 4 p.m. del jueves.

La nieve podría ser ocasionalmente pesada el miércoles por la tarde con acumulación generalmente de cuatro a ocho pulgadas. Las temperaturas máximas serán de 41º a 44º en el Monte Charleston y de 53º a 56º en Red Rock. Los vientos del sureste oscilarán entre cinco y 15 mph. La probabilidad de precipitación es del 90 por ciento.

Es probable que llueva el miércoles y haya nieve por la noche, siguiendo esa misma tendencia después de la medianoche. La acumulación será generalmente de dos a cuatro pulgadas con una acumulación total de hasta 18 pulgadas.

Dijo que el pronóstico a las 3 a.m. era de 10 a 18 pulgadas de nieve al final de la tormenta con la nieve más pesada por encima de los siete mil 500 pies.

Precaución aconsejada

El vocero de la Patrulla de Carreteras de Nevada, Jason Buratczuk, mencionó el martes que la primera dosis de nieve en las montañas podría atraer a multitudes al área de Mount Charleston esta semana.

“Afortunadamente, esto ocurrirá a mitad de semana, así que no creo que veamos demasiado tráfico, pero aún así va a matar de curiosidad a las personas que quieren ver nieve”, señaló. “Sólo pedimos que la gente preste atención”.

En climas nevados, los automóviles deben estar equipados con cadenas para la nieve, tracción total o tracción en las cuatro ruedas para los cañones Lee y Kyle, recomendó. Aquellos que se dirijan hacia las montañas necesitan estacionarse completamente fuera de la carretera o en un lugar de estacionamiento marcado para evitar ser remolcados o recibir una multa.

La gente también debe asegurarse de tener el tanque lleno de gasolina y un teléfono celular completamente cargado, al igual que llevar mantas y bocadillos en caso de que su auto se descomponga, advirtió. Si el clima baja con fuerza, habrá agentes disponibles y señales de advertencia para los conductores en la base de la montaña.

Los vehículos que sean más propensos a atascarse o que no estén preparados para el clima invernal se convertirán en un obstáculo durante el proceso de eliminación de la nieve. Se recomienda a cualquiera que esté planeando un viaje al Monte Charleston que visite la página de Twitter de la NHP en @nhpsoutherncomm, gomtcharleston.com o el sitio web del Departamento de Transporte de Nevada para obtener las últimas actualizaciones sobre las condiciones de las carreteras.

Esta es una historia en desarrollo.