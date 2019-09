Rescatan a hombre atrapado en una palmera en el este de Las Vegas

El Departamento de Bomberos de Las Vegas rescató a un hombre de una palmera el domingo por la noche en el valle este.

Se convocó a los bomberos a Page Street alrededor de las 5:45 p.m. después de que un trabajador se atascó en un árbol mientras cortaba las hojas muertas de una palmera, según el departamento.

Los equipos pudieron liberar al hombre en aproximadamente media hora, y no tuvo heridas.

HIGH-ANGLE RESCUE earlier at 5:45pm on Page St on the east side of @CityOfLasVegas. Worker cutting dead palm fronds got stuck in tree, @LasVegasFD rescued the man, freed in approx 30 mins, no injuries. #PIO1NEWS E108,8,44, T1,8, R108,44, HR44, EMS1 p, B1 pic.twitter.com/323RtToDmI

