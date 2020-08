Rescatan a niña de un vehículo incendiado a causa de un accidente que dejó 3 muertos

agosto 14, 2020 - 9:48 am

La Patrulla de Carreteras de Nevada está investigando un fatal accidente de dos vehículos en la Interestatal 15 en dirección norte, en la salida del Bulevar Martin Luther King en Las Vegas el jueves, 13 de agosto de 2020. (Las Vegas Fire Department)

Tres personas y un perro murieron en un accidente con incendio en el centro de Las Vegas el jueves, según la Patrulla de Carreteras de Nevada.

El agente Jason Buratczuk notificó que los fallecidos parecían ser dos adultos y un niño.

Buratczuk agregó que el accidente ocurrió a las 11:16 a.m. del jueves en la rampa que conecta la Interestatal 15 con la Autopista U.S. 95. Una camioneta Ford que remolcaba un vehículo se dirigía hacia el norte por la I-15, preparándose para incorporarse a la U.S. 95 cuando un Volvo sedán 2001 se metió en los carriles a través de un área restringida de la autopista, y golpeó el remolque del camión, detalló.

La camioneta y el coche pasaron por encima de la pared del lado derecho de la rampa que conectaba las dos autopistas. El coche quedó atrapado bajo el camión, y ambos se incendiaron. Los vehículos cayeron en lo que Buratczuk describió como un poste eléctrico.

Otro vehículo que se dirigía al norte por la I-15 golpeó el vehículo que, según Buratczuk, se había caído del remolque en el choque inicial. Nadie en el auto que chocó con el vehículo de remolque resultó herido.

Dos personas en la camioneta, el conductor y su hija de cuatro años, escaparon ilesos.

Buratczuk dijo que después del choque, el conductor del camión se bajó y, mientras estaba en llamas, unos buenos samaritanos se detuvieron y le ayudaron a sacar a la niña antes de que el camión quedara totalmente envuelto en llamas.

Se cree que el conductor del coche iba a toda velocidad y conducía de forma imprudente, señaló Buratczuk.

El tránsito estuvo atascado en la I-15 durante horas mientras la Patrulla de Carreteras investigaba. La investigación requirió que cortaran la electricidad del poste y separaran los vehículos para poder determinar la extensión de la colisión.

Fue el segundo accidente mortal en la rampa en días. Un peatón fue atropellado fatalmente en la rampa el domingo pasado.

El vehículo que estaba siendo remolcado está registrado a nombre de Brenthel Industries como un trofeo, basado en el número del vehículo. Los conductores de Brenthel Industries, Jeff Bader y Dan Fresh, ganaron la carrera Race to Midnight de la Texas Desert Racing Association en julio, según una declaración del 17 de julio de Brenthel Industries.

El sitio web de Brenthel Industries indica que los organizadores de la Asociación compiten en la serie de carreras Best of the Desert, que dirigirá una carrera de 550 millas desde Las Vegas a Reno programada para este fin de semana.

Fresh se negó a comentar, pero publicó una historia de Instagram que el equipo no competirá este fin de semana. Añadió en un mensaje de Facebook que Brenthel Industries “publicará una declaración una vez que todos estemos listos”.