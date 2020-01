Responde la policía de Las Vegas a un choque de varios vehículos con lesiones graves

La policía de Las Vegas respondió a un choque de varios vehículos con lesiones graves cerca de un parque de Henderson el miércoles por la noche.

Se convocó a los oficiales y a los bomberos justo antes de las 6:30 p.m. a North Stephanie Street y East Russell Road por un accidente que implicó varios heridos, de acuerdo con los informes de accidentes en línea, pero no hubo más detalles disponibles de inmediato.

La policía de Las Vegas cerró Stephanie en ambas direcciones desde Russell hasta Emerald Avenue, según la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada.

A multi-vehicle collision with serious injuries has been reported in the intersection of Stephanie St. and Russell Rd. Due to the collision this intersection has been shut down. Please avoid the immediate area. pic.twitter.com/2LSKFEArjA

— LVMPD (@LVMPD) January 2, 2020