Restablecen energía eléctrica tras incendio al suroeste de Las Vegas

Energía eléctrica fue restablecida en el suroeste de Las Vegas después de un incendio el jueves pasado en una subestación eléctrica de NV Energy.

Se restableció a los últimos de los siete mil 600 clientes afectados a las 5:45 a.m. del viernes cerca de South Decatur Boulevard y West Pyle Avenue, según el sitio web de NV Energy sobre cortes de energía.

Many customers in the Southwest area of Las Vegas are without power due to a fire in one of our substations. While our crews are on scene working to restore power safely and as quickly as possible, some may experience an extended outage. We apologize for the inconvenience.

— NV Energy (@NVEnergy) July 31, 2020