Resulta adolescente herido de gravedad tras ser atropellado por un vehículo en Las Vegas

La policía de Las Vegas está investigando después de que una camioneta atropellara a un joven de 15 años, hiriéndolo gravemente el martes por la tarde.

The LVMPD is investigating a critical injury collision involving a juvenile pedestrian and a vehicle near East Sahara and Burnham. Sahara will be closed until the conclusion of the investigation. pic.twitter.com/8OuWdxmYoU

— LVMPD (@LVMPD) March 4, 2020