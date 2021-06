Retiran casos judiciales contra manifestantes por brutalidad policial en Las Vegas

Annelise Friedman, de 28 años, que fue detenida por la policía de Las Vegas en una protesta por la justicia racial el año pasado y a la que recientemente se le retiraron los cargos, en el exterior del juzgado Lloyd George de Estados Unidos el jueves, 3 de junio de 2021 en Las Vegas. Friedman continuó con su activismo tras la detención. Dice que le ha ayudado a superar el trastorno de estrés postraumático resultante de su experiencia. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Annelise Friedman es arrastrada mientras la policía de Las Vegas desciende en el estacionamiento de una gasolinera en Flamingo Road y Koval Lane el viernes, 29 de mayo de 2020, en el Strip de Las Vegas. La protesta fue en apoyo de George Floyd, un hombre afroamericano asesinado por la policía de Minneapolis a principios de la semana. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Simpatizantes y miembros del movimiento "Black Lives Matter" marchan por un bulevar cerrado de Las Vegas en solidaridad por George Floyd, un hombre afroamericano asesinado por la policía en Minneapolis a principios de la semana el viernes, 29 de mayo de 2020 en el Strip de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Manifestantes que protestan en honor a George Floyd y en contra de la brutalidad policial, se colocan en las estructuras fuera de la Corte Suprema de Nevada el lunes, 1º de junio de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Jameelah Lewis lleva el mismo vestido y la misma bandana que llevaba cuando fue arrestada por la policía de Las Vegas en el lugar de su detención cerca de la intersección de Flamingo Road y Koval Lane el sábado, 22 de mayo de 2021, en Las Vegas. Lewis fue detenida por un cargo de "falta de dispersión" mientras intentaba huir esa noche, dijo. Sus cargos fueron retirados la semana pasada, casi un año después de ser acusada. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Todas las personas que se enfrentaron a cargos penales en el Tribunal de Justicia de Las Vegas tras ser arrestadas durante las órdenes de dispersión en las protestas por la brutalidad policial del verano pasado han visto sus casos cerrados, según muestran los registros.

Los últimos cuatro casos fueron desestimados esta semana, y la oficina del fiscal de distrito del Condado Clark se negó a procesarlos.

“El cierre de este caso es mi fruición para empezar a sanar”, comentó Annelise Friedman, de 28 años, horas después de que su caso fuera desestimado el martes.

Los registros del Centro de Detención del Condado Clark indican que, entre el 29 de mayo y el 2 de octubre, 240 personas fueron detenidas y acusadas de no dispersarse o provocar una alteración del orden público en relación con las protestas locales tras el asesinato de George Floyd.

Cientos de personas no fueron acusadas. Al menos una persona se declaró inocente de resistirse a un funcionario público con la condición de no meterse en líos durante seis meses para ver su caso desestimado, o enfrentarse a 30 días de cárcel, según los registros.

La oficina del fiscal del distrito declinó múltiples solicitudes de comentarios sobre la adjudicación de casos relacionados con las protestas.

El arresto de Friedman se produjo el 29 de mayo de 2020, cuando fue detenida junto a Jameelah Lewis, de 24 años, cuando las mujeres salían de una manifestación en el Strip. Mientras caminaban hacia el coche de Lewis por Flamingo Road y Koval Lane, ambas mujeres recuerdan que cerca de 10 agentes se abalanzaron sobre ellas por la espalda, las derribaron al suelo y las detuvieron acusándolas de no dispersarse.

“La intención de acorralar a muchas de nosotras era disuadirnos de ir a las protestas”, comentó Friedman.

Cuando Friedman salió de la cárcel a la mañana siguiente, su primera parada fue un hospital para tratar las contusiones del tamaño de la huella del pulgar que tenía en los brazos, la cara magullada y las piernas moradas.

“Mentalmente, he luchado tanto este último año con un severo trastorno de estrés postraumático que tuve que empezar a ir a un psiquiatra”, reveló. “Ya no me siento constantemente en peligro de ir a la cárcel”.

En una entrevista con el Review-Journal el mes pasado, el alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, declaró que los detenidos ya habían infringido la ley en múltiples protestas, y que por eso sus casos permanecieron en los tribunales hasta junio.

“La intención es cambiar comportamientos y no arruinar la vida de alguien”, mencionó.

Ninguno de los cuatro acusados, incluido Friedman, cuyos casos estuvieron en el limbo durante más de un año, tenía cargos anteriores en el Tribunal de Justicia o en el Tribunal de Distrito.

Friedman dijo que aún cojeó en más protestas el verano pasado antes de cambiar su activismo a otras causas locales.

“No me he ido”, dijo. “Es una irritación menor. Me rompió el espíritu. No me ha disuadido de buscar la justicia”.