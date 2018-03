Retirará donador $14 millones después de que el presidente de la UNLV se vaya

El presidente de la UNLV, Len Jessup, dijo el miércoles que los informes de los medios sobre su expulsión no son ciertos, pero le ha dicho al Rector del Sistema de Educación Superior de Nevada, Thom Reilly, que "comenzará a buscar otras oportunidades". (Morgan Lieberman / Las Vegas Review-Journal)

El presidente de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), Len Jessup, está buscando un nuevo trabajo, por lo que uno de los mayores donantes de la universidad está rescindiendo un regalo donativo de $14 millones.

La Fundación Familiar Engelstad (Englestad Family Foundation) mencionó en diciembre que donaría $14 millones al edificio de educación médica planeado de la universidad, pero eso ahora está fuera de la mesa, afirmó Kris Engelstad McGarry, fideicomisario de la fundación.

“Parte de nuestro compromiso propuesto con ellos se basó en el hecho de que el liderazgo no cambió”, dijo Engelstad McGarry el miércoles. “Rescindimos esa concesión hoy. Estamos completamente dedicados a las becas que tenemos para los estudiantes de pregrado y de medicina, pero lamentablemente no confiamos en la administración de la junta de regentes para manejar nuestro dinero”.

Jessup destacó el miércoles que comenzará a “buscar otras oportunidades”, un día después de la publicación de los informes que lo obligan a abandonar su trabajo.

“Los informes recientes de los medios sobre mi salida pendiente son engañosos”, detalló en un correo electrónico a la comunidad del campus. “No es ningún secreto que algunos regentes y yo no siempre hemos estado de acuerdo con la dirección de UNLV bajo mi liderazgo”.

"Los informes recientes de los medios sobre mi salida pendiente son engañosos"

Engelstad McGarry comentó que el acuerdo de la fundación con la universidad incluía una disposición que Jessup y Barbara Atkinson, la decana fundadora de la escuela de medicina, permanecerían como líderes en la escuela.

“La forma en que esto se ha desarrollado nos ha dejado aún más preocupados con este sistema y lo que está sucediendo con los regentes”, señaló Engelstad McGarry. “Es algo muy triste cuando quieres apoyar a tu universidad local y hacen que sea muy difícil hacerlo. Creo que se olvidan de que es un regalo, no una obligación”.

Jessup, de 56 años, fue criticado en una junta de regentes por el costo creciente de la nueva facultad de medicina de la UNLV. También la semana pasada, Regent Trevor Hayes cuestionó el manejo de la escuela dental de la universidad y un dentista que reutilizó un dispositivo de implante dental de un solo uso en varios pacientes.

“Durante las últimas semanas, le comuniqué al Canciller Thom Reilly que la estructura de gobierno hace que la sostenibilidad a largo plazo para cualquier presidente sea un desafío”, dijo Jessup. “Sigo apasionado por la UNLV y todas nuestras iniciativas, pero le expresé mi intención de comenzar a buscar otras oportunidades”.

La fundación ha entregado millones de dólares a la universidad, incluido dinero de becas que ha apoyado las primeras cuatro clases de estudiantes de la facultad de medicina.

“Incluso con la filantropía, es una transacción, y ambas partes tienen que cumplir su fin, y no lo hicieron”, expresó Engelstad McGarry. “Ponerse en esta posición es muy incómodo, no me agrada esto en absoluto, es muy triste.”

El regente Patrick Carter mencionó el martes que Reilly completó la revisión de personal de Jessup a principios de este año. La evaluación no se finalizará hasta después de que sea aprobada por un comité formado por miembros de la comunidad, miembros de la fundación UNLV y la facultad. Eso podría suceder en junio.

Hayes, quien ha sido el más regente en cuanto a la toma de decisiones de Jessup, puntualizó que una forma de revisar el trabajo de un presidente es que cinco regentes se reúnan para llamar a una “sesión de personal”, pero eso no se ha hecho. Dijo que el curso de acción previsto por los regentes era esperar hasta la revisión pública de Jessup.

El regente Sam Lieberman agregó que los logros de Jessup han sido “maravillosos y profundos”, pero Lieberman comentó que Jessup no siempre ha hecho las cosas de la manera que a los regentes les han gustado.

“Ha permitido que las personas que le rodean tomen decisiones … pero el dinero tiene que detenerse en alguna parte, y el dinero debe detenerse con él”, destacó Lieberman.

Lieberman dijo que las noticias de la semana pasada sobre la escuela dental complicaron aún más las cosas.

“Probablemente sea la decisión correcta para este momento”, señaló Lieberman.

Regent Cedric Crear, quien fue el único voto en contra de Jessup cuando fue contratado, expresó que Jessup ha tenido muchos desafíos desde que asumió el cargo en enero de 2015.

“Los desafíos de lidiar con una universidad importante, tratar de lograr muchos objetivos y muchas partes móviles, no es un trabajo fácil”, detalló Crear. “No es ningún secreto que Len no fue mi elección para la presidencia. Pero dicho esto, cuando se convirtió en presidente, me comprometí a hacer todo lo posible para ayudarlo a tener éxito en su carrera en la UNLV”.

Sin embargo, Lieberman mencionó que el anuncio de Jessup es molesto, porque ha pasado más tiempo que sus predecesores en la recaudación de fondos, y los socios de la comunidad y los donantes apoyan a Jessup.

“Creo que los donantes y los líderes de la comunidad no verán esto como algo positivo si realmente busca otro trabajo”, manifestó Lieberman.

Jessup, el quinto presidente de UNLV desde 2007, solicitó que su revisión suceda después de la finalización de su tercer año. Su contrato de cinco años expira en diciembre de 2019.

De acuerdo con su contrato, si Jessup fuera suspendido, UNLV le debería el resto de su salario base, alrededor de $918 mil 750, a partir de abril. Jessup ganó $534 mil 668 en 2016, según Transparent Nevada. Sin embargo, si elegía renunciar temprano, no se le debía nada, y no le debía nada al Sistema de Educación Superior de Nevada.

Regent Allison Stephens dijo que confía en el juicio de Reilly sobre estos asuntos, pero se negó a hacer más comentarios. Los regentes Mark Doubrava y Jason Geddes también se rehusaron a comentar.