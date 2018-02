Retrasan Síndicos escolares del Condado de Clark voto sobre una política de género

febrero 23, 2018 - 11:51 am

Los asistentes sostienen carteles durante una reunión de la Junta Escolar del Condado de Clark, que finalizó con la política de género en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves 22 de febrero de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

Laura Hernández, centro, y Kristina Hernández, derecha, mantienen sus carteles en alto después de que la mayoría de la multitud se fue después de la decisión de la Junta Escolar del Condado de Clark de retirar una polémica política de género de la agenda en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves, 22 de febrero de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

Los asistentes se van después de la decisión de la Junta Escolar del Condado de Clark de retirar una polémica política de género de la agenda en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves 22 de febrero de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

Las multitudes llenan la sala durante una reunión de la Junta Escolar del Condado de Clark, que culminó con una política polémica de diversidad de género de la agenda, en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves 22 de febrero de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

Un asistente usa un alfiler en apoyo de una política de género durante una reunión de la Junta Escolar del Condado de Clark, que finalizó con el retiro de la polémica política de la agenda, en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves 22 de febrero. , 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

Las multitudes llenan la sala durante la reunión de la Junta Escolar del Condado de Clark, que culminó con una política polémica de diversidad de género de la agenda, en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves 22 de febrero de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

Las multitudes envuelven el edificio durante la reunión de la Junta Escolar del Condado de Clark, que finalizó con una política polémica de diversidad de género de la agenda, en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves 22 de febrero de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

Sholanda Henry, en el centro, asiste a la reunión del Consejo Escolar del Condado de Clark, que culminó con una política polémica de diversidad de género de la agenda, en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves 22 de febrero de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

Una parte de la multitud original permanece sentada para la reunión de la Junta Escolar del Condado de Clark, que culminó con una política polémica de diversidad de género de la agenda, en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves 22 de febrero. 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

Los miembros de la Junta Escolar del Condado de Clark discuten asuntos en la agenda en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves 22 de febrero de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

Alethea Nelson asiste a la reunión de la Junta Escolar del Condado de Clark, que culminó con una política polémica de diversidad de género de la agenda, en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves 22 de febrero de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

Los asientos se dejan vacíos después de la decisión de la Junta Escolar del Condado de Clark de retirar una polémica política de género de la agenda en el edificio Edward Greer en Flamingo Road en Las Vegas el jueves 22 de febrero de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @ DreaCornejo

La Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar del Condado de Clark retrasaron nuevamente una votación sobre la elaboración de una política de cómo saber abordar las necesidades de los estudiantes con diversidad de género, desatando reacciones violentas contra fideicomisarios individuales de personas en ambos lados del polémico debate.

Los fideicomisarios tomaron la decisión la noche del jueves después de consultar a sus abogados, frente a una gran concurrencia que fluyó a otra sala y fuera del edificio Edward Greer en la carretera East Flamingo.

La junta celebrará otra reunión que podría mantener a la gran multitud, de acuerdo con la ley de reuniones abiertas. Los fideicomisarios en su reunión del 29 de enero también retrasaron una decisión sobre la elaboración de la política de género.

Lori Bryan, presidenta de Nuestra Revolución Nevada (Our Revolution Nevada), confrontó a los fideicomisarios después del anuncio, comparando la decisión con la de la Legislatura de Florida de rechazar un proyecto de ley para prohibir los rifles de asalto.

“Podría haber niños suicidándose o siendo golpeados de vez en cuando, o estar demasiado avergonzados de ir a la clase de gimnasia porque no saben dónde cambiarse de ropa o tienen miedo de que se rían de ellos”, declaró después afuera del edificio. “Y eso es algo cotidiano para estos niños”.

Pero Karen England, directora ejecutiva de la Alianza Familiar de Nevada (Nevada Family Alliance) que se opone a tal política, manifestó que la junta necesitaba sacar el debate porque estaba claro que la junta estaba violando la ley.

También afirmó que los funcionarios estaban seleccionando quién ingresó al edificio en función de sus opiniones. Se mostró en desacuerdo con la forma en que la Custodiaria Carolyn Edwards manejó el proceso y quería más información sobre la composición del grupo de trabajo que dio su opinión al consejo sobre una posible política.

“Están tan empeñados en intimidar y empujar esta política que no les importa lo que piense la gente”, dijo.

La portavoz del distrito, Kirsten Searer, indicó que el proceso de comentarios públicos fue elaborado con consultas con los abogados, y que se permitió el ingreso a la sala de juntas a unas 49 personas de cada lado del tema. Edwards mencionó que las personas de ambos lados del problema estaban en el grupo de trabajo.

Los miembros de la comunidad también se opusieron a la partida de los fideicomisarios Chris Garvey y Kevin Child inmediatamente después de la decisión, calificando sus acciones como vergonzosas.

“Garvey debería estar avergonzado. Child debería estar avergonzado”, expresó Laura Hernandez de la Justicia de Género de Nevada (Gender Justice Nevada), alzando sus comentarios directamente a la fiduciaria Linda Young. “Es suficiente que los niños estén sufriendo; esto no se trata de su agenda política”.

Rubén Murillo, presidente de la Asociación de Educación del Estado de Nevada, también se mostró decepcionado.

“Eso envía un mensaje a la comunidad de que no les importa”, afirmó. “Si hubieran estado aquí, ese elemento de la agenda no hubiera sido retirado. Que se vayan y no se queden y terminen el resto de la reunión es una falta de respeto a la comunidad, a los constituyentes a los que sirven”.

Tanto Garvey como Child dijeron que abandonaron la reunión debido a la preocupación por una posible violación de la ley de reuniones abiertas. También tuvieron problemas con los funcionarios de la mesa ejecutiva y el proceso de comentario público al estilo de la lotería que se estableció.

“Durante la reunión, tuve un par de personas que me enviaron un mensaje de texto indicando que no se les permitía ingresar al edificio y que querían hablar sobre otros temas de la agenda”, reportó Garvey.

Child también dijo que todos deben ser escuchados.

“Se trata de democracia”, dijo. “Esta noche fue más una dictadura, y no estoy contento con eso”.

La ley estatal requiere que el Departamento de Educación prescriba una política para todos los distritos escolares que aborde los derechos de las personas con diversidad de género.

La Junta de Educación del estado discutirá las revisiones a las reglamentaciones existentes el 30 de marzo. La revisión propuesta establece que cada distrito debe abordar los derechos y necesidades de los estudiantes de diversidad de género de manera individualizada, aunque los distritos son libres de elaborar políticas más integrales.