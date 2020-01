Retrasos en el tránsito entre Sinatra y Davis a causa de un accidente que dañó semáforos

enero 13, 2020 - 11:18 am

(Las Vegas Review-Journal)

ACTUALIZACIÓN: A las 8:15 a.m., las señales no estaban funcionando, no se designó un tiempo estimado para cuando volvieran a funcionar.

El lunes por la mañana temprano, los automovilistas que transiten al oeste del Strip de Las Vegas probablemente experimentarán retrasos debido a un supuesto accidente de conducción en estado de ebriedad.

Un vehículo con dos ocupantes chocó contra una caja de control de un semáforo, desactivando todas las luces y señales de Frank Sinatra y Sammy Davis Jr., justo al oeste del Mirage, informó el teniente David Gordon en un mensaje de texto.

El incidente ocurrió a la 1:23 a.m. y se espera que la reparación de las señales tome varias horas, indicó Gordon.

Los automovilistas no resultaron heridos, pero se sospechó que no estaban en condiciones plenas para manejar y el conductor fue arrestado por cargos no especificados.

Esta es una historia en desarrollo.