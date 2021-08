Reunión del consejo escolar se vuelve polémica por las políticas de COVID-19

Una reunión de la Junta Escolar del Condado Clark se convirtió en polémica el jueves por la noche, con miembros de la audiencia gritando y un puñado siendo escoltado fuera por la policía.

Más de 100 personas estaban en la audiencia para la reunión en el Centro de Gobierno del Condado Clark, un lugar diferente y más grande de lo normal.

La mayor parte del tiempo se dedicó a los comentarios del público, y muchos asistentes hablaron en oposición a los requisitos de cubrebocas y las vacunas contra COVID-19.

El Consejo Escolar abandonó la sala tres veces en las dos primeras horas de la reunión, evacuando una vez durante unos 10 minutos cuando los gritos del público se intensificaron y dos veces para hacer recesos de cinco minutos.

Más de 10 personas que interrumpieron la reunión fueron guiadas a abandonar la sala y así lo hicieron, o fueron escoltadas por la policía, incluyendo un asistente que fue esposado. Entre ellos había un grupo de unas seis personas con trajes amarillos para materiales peligrosos.

A group of six attendees are being told to leave because they’re not wearing a mask. They’re standing up now and leaving. pic.twitter.com/N729Tof2hS

— Julie Wootton-Greener (@julieswootton) August 13, 2021