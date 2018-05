Revela auditoría más de 4 mil elevadores en Nevada que carecen de certificación de seguridad

Una nueva auditoría reveló que casi el 35 por ciento de los elevadores que operan en Nevada -alrededor de 4 mil 360- no tenían certificados de seguridad en junio de 2017. Las inspecciones y certificaciones de seguridad se realizan anualmente, por lo que algunos ascensores pudieron haber sido certificados, pero la información sobre la certificación actual no estuvo disponible en la auditoría.

Un indicador de piso encima de la puerta de un elevador. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Los hallazgos de una auditoría estatal pueden hacer que tome las escaleras en lugar de un ascensor en Nevada.

Una nueva auditoría reveló que casi el 35 por ciento de los elevadores que operan en Nevada -alrededor de 4 mil 360- no tenían certificados de seguridad en junio de 2017. Las inspecciones y certificaciones de seguridad se realizan anualmente, por lo que algunos ascensores pueden haber sido certificados, pero la información sobre la certificación actual no estuvo disponible en la auditoría.

“La División no toma medidas razonables para garantizar que los elevadores y las calderas tengan certificados para verificar la seguridad operacional”, escribieron los auditores estatales en un informe de 22 páginas presentado la semana pasada a los legisladores de Nevada. “Algunos de estos objetos funcionaron durante años sin un certificado operativo válido”.

Para resolver una acumulación de inspecciones, el estado en 2015 subcontrató las inspecciones, pero la auditoría informó que la División de Relaciones Industriales, que regula los ascensores, las calderas y las minas, no supervisó.

“Encontramos que los certificados de operación no se emitieron por una de tres razones”, señaló Shannon Ryan, una supervisora de auditoría. “No se realizó una inspección de rutina, no se borraron las infracciones o no se pagaron las tarifas”.

El informe, presentado al subcomité de auditoría de la comisión legislativa el miércoles, provocó la alarma de los legisladores.

“Lo último que queremos es estar en la cima de la corriente en algún lugar diciendo que tuvimos un ascensor fallido en un lugar prominente en el sur de Nevada”, puntualizó la asambleísta Maggie Carlton. “No sería bueno para ninguno de nosotros, incluidas las personas que estaban en el ascensor. Me preocupa que al externalizar esto no obtengamos lo que pensamos que obtendríamos”.

Ray Fierro, administrador interino de la división, declaró que los contratistas no hicieron el seguimiento adecuado de los propietarios de los ascensores y no proporcionaron los informes requeridos al estado.

“Ahora estamos construyendo esa relación con los propietarios en lugar de confiar en los inspectores de terceros”, mencionó Fierro.

La auditoría también encontró que mil 188 calderas operaban sin un certificado y que la división carecía de procedimientos para garantizar que las minas sean inspeccionadas anualmente y que se resuelvan los riesgos de seguridad. Dado que no se emitieron los certificados de operación del elevador y la caldera, la división no recaudó un estimado de 1.4 mdd en honorarios.

Según la auditoría, la división no se aseguró de que se resolvieran las infracciones de seguridad de los ascensores. Estas violaciones son una “advertencia clara” de que los ascensores o las calderas no funcionan normalmente y pueden ser inseguros, según el informe.

Los auditores también dijeron que 90 ascensores y calderas construidas desde 2005 nunca recibieron una inspección final para garantizar que fueran construidas de manera segura y cumplieran con los estándares. La política está destinada a proteger al público de materiales o mano de obra de baja calidad.

La división tampoco tiene un proceso para identificar los certificados vencidos o próximos a expirar.

Fierro agregó que los funcionarios del estado ahora tomarán la iniciativa de notificar a los propietarios de los ascensores sobre las próximas inspecciones y fechas de vencimiento para resolver las violaciones y que comenzará a facturarlas antes de las revisiones.

“Realmente se debe a la falta de seguimiento, tanto de los inspectores de terceros como del estado”, dijo Fierro. “El estado ahora está siendo proactivo en lugar de reactivo”.