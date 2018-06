Revela el Condado de Clark propuesta de tierra, atrae ira de grupos

junio 6, 2018 - 10:34 am

Patrick Donnelly del Centro para la Diversidad Biológica, derecha, y Jim Stanger, presidente de Friends of Sloan Canyon, examinan los mapas el martes de una propuesta del condado para expandir el desarrollo urbano hacia el sur del Valle de Las Vegas. Henry Brean Las Vegas Review-Journal

Patrick Donnelly del Centro para la Diversidad Biológica, derecha, y Jim Stanger, presidente de Friends of Sloan Canyon, examinan los mapas el martes de una propuesta del condado para expandir el desarrollo urbano hacia el sur del Valle de Las Vegas. Henry Brean Las Vegas Review-Journal

Patrick Donnelly del Centro para la Diversidad Biológica, derecha, y Jim Stanger, presidente de Friends of Sloan Canyon, examinan los mapas el martes de una propuesta del condado para expandir el desarrollo urbano hacia el sur del Valle de Las Vegas. Henry Brean Las Vegas Review-Journal

Jim Stanger, presidente de Friends of Sloan Canyon, sostiene un lagarto cornudo en el desierto al sur de Henderson el martes. El Condado de Clark está presionando para que se subasten miles de acres de tierras federales cercanas para su desarrollo. Henry Brean - Las Vegas Review-Journal

Hermi Hiatt de Las Vegas firma en una reunión pública en la Biblioteca del Condado de Clark en Las Vegas, el martes 5 de junio de 2018. Una multitud llenó la sala de conferencias de Clark County Library el martes por la tarde donde los funcionarios del Condado celebraron su primer - y posiblemente única - reunión pública sobre los planes para abrir casi 39 mil acres de tierra federal para el desarrollo a las afueras del área Metropolitana de Las Vegas. Madelyn Reese / Las Vegas Review-Journal @ MadelynGReese

Marci Henson de Las Vegas firma en una reunión pública en la Biblioteca del Condado de Clark en Las Vegas, el martes 5 de junio de 2018. Una multitud llenó la sala de conferencias de Clark County Library el martes por la tarde donde los funcionarios del Condado celebraron su primer - y posiblemente única - reunión pública sobre los planes para abrir casi 39 mil acres de tierra federal para el desarrollo a las afueras del área Metropolitana de Las Vegas. Madelyn Reese / Las Vegas Review-Journal @ MadelynGReese

Justin Smith de Las Vegas firma en una reunión pública en la Biblioteca del Condado de Clark en Las Vegas, el martes 5 de junio de 2018. Una multitud llenó la sala de conferencias de Clark County Library el martes por la tarde donde los funcionarios del Condado celebraron su primer - y posiblemente única - reunión pública sobre los planes para abrir casi 39 mil acres de tierra federal para el desarrollo a las afueras del área Metropolitana de Las Vegas. Madelyn Reese / Las Vegas Review-Journal @ MadelynGReese

Multitudes llenan una sesión a puerta abierta sobre tierras públicas en la Biblioteca del Condado de Clark en Las Vegas, el martes 5 de junio de 2018. Funcionarios del Condado de Clark celebraron su primera reunión pública, y posiblemente la única, sobre planes para abrir casi 39 mil acres de tierra federal para desarrollo justo fuera del área Metropolitana de Las Vegas. Madelyn Reese / Las Vegas Review-Journal @ MadelynGReese

Jane Smith de Las Vegas revisa una cartulina mientras el biólogo Scott Cambrin del Condado de Clark explica un proyecto de ley de tierras públicas en la Biblioteca del Condado en Las Vegas, el martes 5 de junio de 2018. Una multitud llenó la sala el martes por la tarde donde los funcionarios del Condado de Clark tuvieron su primera, y posiblemente única, reunión pública sobre los planes para abrir casi 39 mil acres de tierra federal para el desarrollo justo fuera del área Metropolitana de Las Vegas. Madelyn Reese / Las Vegas Review-Journal @ MadelynGReese

El público obtuvo su primer vistazo el martes de una propuesta de incremento de tierras que los funcionarios del gobierno han estado discutiendo en secreto durante más de un año con aportes de partes interesadas seleccionadas.

La sesión de puerta abierta de dos horas en la Biblioteca del Condado de Clark en Flamingo Road atrajo a unas 300 personas que se apretujaron en una sala de conferencias para estudiar mapas y preguntar sobre los planes para pedir al Congreso que abra casi 39 mil acres de terreno federal a las afueras del área Metropolitana Las Vegas.

Los grupos de interés en la reunión incluyen conservacionistas, pilotos fuera de carretera y posibles desarrolladores deseosos de poner sus manos en más tierra.

Una queja común entre los asistentes fue el tiempo limitado que el Condado de Clark está dando para el comentario público.

Los comisionados del Condado votarán el 19 de junio en la resolución, que busca una legislación federal que forjará una amplia hilera de desarrollo a lo largo de la carretera Interestatal 15 al sur del valle, mientras separa más de 370 mil acres de nuevas áreas silvestres y protegidas para la tortuga desértica y otras especies amenazadas.

Kenny Thatcher, presidente de Southern Nevada Offroad Enthusiasts, dijo que se enteró de la propuesta la semana pasada y que ha estado peleándose por saber a cuántos más terrenos públicos podrían perder acceso sus miembros.

“Es como si lo estuvieran haciendo en la oscuridad”, criticó Thatcher.

Jim Stanger, presidente de Friends of Sloan Canyon, la organización sin fines de lucro que se ocupa del área nacional de conservación al sur de Henderson, comentó: “Soy un fiel creyente de la participación ciudadana; si van a dejar que el público tenga acceso a esto y luego lo aprueben de inmediato, no me parece correcto”.

Centro comercial a lo largo de la I-15

El Presidente de la Comisión del Condado, Steve Sisolak, quien asistió a la sesión de puerta abierta del martes, no pudo explicar por qué la resolución se someterá a votación tan pronto después de ser presentada al público. Señaló que probablemente sea parte de un impulso para que se presente una legislación en el Congreso antes de las elecciones de mitad del período de noviembre, aunque reconoció que es poco probable que cualquier proyecto de ley de tierras pase este año.

“Si creen que no hay suficiente tiempo para la opinión del público, solicitaré una demora”, afirmó Sisolak. “Preferimos actuar con más información que con menos”.

Sisolak mencionó que el principal interés del Condado en el proyecto de ley de tierras involucra el corredor I-15 al sur del valle, donde prevé instalaciones de fabricación y distribuciones comerciales a gran escala. Puntualizó que las principales compañías lo han abordado en los últimos años -se negó a nombrarlas- en busca de grandes bloques de tierra, incluida una empresa que quería 10 mil acres.

Marci Henson, directora del Departamento de Calidad del Aire y Gestión Ambiental del Condado de Clark, encabezó el esfuerzo para redactar la resolución. Ella detalló que el trabajo comenzó hace aproximadamente un año en consulta con las ciudades de Las Vegas, Henderson y North Las Vegas.

Henson informó que quedan aproximadamente 33 mil acres de tierra federal urbanizable dentro del Valle de Las Vegas, y los pronósticos de crecimiento sugieren que el suministro podría agotarse en los próximos 10 años.

La legislación propuesta empujaría hacia afuera el límite de eliminación existente, una línea establecida alrededor del valle en 1998, en la que se pueden vender tierras federales a desarrolladores privados. Un área de eliminación ampliada permitiría a la Oficina de Administración de Tierras subastar otros 38 mil 636 acres para el desarrollo en los bordes del valle.

La sección más grande corre a lo largo de la I-15 de Sloan a Jean y al este de la carretera en una hilera de desierto vacío conocido como Hidden Valley, un área que podría ser anexada por Henderson y convertirse en vecindarios.

Algunos cautelosos, otros silenciosos

El impulso para un proyecto de ley de tierras ha dividido a la comunidad ambiental, según Patrick Donnelly, director de Nevada para el Centro para la Diversidad Biológica con sede en Tucson, Arizona.

Dijo que algunos grupos de conservación parecen estar satisfechos con la vida silvestre y otras áreas protegidas incluidas en el plan. Otros, como su grupo, lo ven como un asalto al hábitat de la tortuga del desierto y la Ley de Especies en Peligro, así como un intento de sacar provecho de la expansión urbana.

“El Condado está guardando silencio porque saben lo impopular que es”, argumentó Donnelly.

Henson aseguró que expandir el límite de eliminación no se trata de estimular el crecimiento; se trata de proporcionar hogares y oportunidades de trabajo para el crecimiento que se espera que suceda sin importar qué.

“No estamos realmente buscando atraer a más personas; no tenemos que hacer eso, vienen de una forma u otra”, describió Henson.

El conservacionista de larga data: John Hiatt, solo sonrió ante eso. Respondió que refleja una actitud común en todo Occidente, una en la que el crecimiento puede y debe continuar para siempre, y que cuestiones como la escasez de agua no son factores limitantes, sino problemas a superar.

Este proyecto de ley es solo el comienzo, declaró.

“Una vez que comencemos a desarrollarnos fuera del valle, iremos a todas partes, desde Primm a la frontera de Utah”, afirmó Hiatt. “No habrá nada para detenerlo”.