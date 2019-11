Revela nueva declaración judicial denuncias sobre Steve y Elaine Wynn

Elaine Wynn y Steve Wynn (Archivos de AP).

La filántropa de Las Vegas, Elaine Wynn, afirma que nunca alentó a las mujeres que supuestamente habían sido acosadas por su ex esposo, Steve Wynn, a contactar al Wall Street Journal (WSJ), que publicó una historia que condujo a la caída y separación de Steve Wynn de la compañía que lleva su nombre.

Elaine Wynn, quien co-fundó Wynn Resorts y es la mayor accionista de la compañía, respondió el lunes a través de una vocera a las acusaciones contenidas en una declaración jurada de Renee Palleggi.

La declaración jurada fue fechada en julio de 2018 y se presentó como evidencia en una petición presentada el viernes para desestimar una invasión de la privacidad y la demanda de conspiración civil presentada por el ex director de peluquería de Wynn, Jorgen Nielsen, contra Wynn Resorts Ltd., su director ejecutivo, Matt Maddox, y dos ex empleados de Wynn.

Palleggi era clienta y amiga personal de Nielsen, pero dejaron de serlo en febrero de 2018 cuando comentó que creía que Nielsen y Elaine Wynn estaban diseñando un plan para difamar a Steve Wynn a través de acusaciones de acoso sexual.

En una declaración jurada de Palleggi, la residente de Arizona alegó que Nielsen le sugirió que dijera que Steve Wynn la violó y que ella dio a luz a su hijo y le dio el segundo nombre “Wynn”. Palleggi rechazó la propuesta.

La abogada de Nielsen (con sede en Las Vegas), Kathleen England, calificó las acusaciones en la declaración jurada de Palleggi como altamente cuestionables e inexactas y criticó a Wynn Resorts por usarlo en la petición de la compañía para desestimarlo.

Apela caso de difamación

Nielsen proporcionó su propia declaración jurada en el caso de difamación, que está en apelación ante la Corte Suprema de Nevada.

“Es terrible que ellos (Wynn Resorts) usen esta declaración jurada incompetente y no probada de un amigo de Steve Wynn que afirmamos que él (Steve Wynn) hizo un mal uso de la demanda por difamación para calumniar al señor Nielsen”, dijo el lunes England.

Steve Wynn niega haber acosado a alguien desde que se hicieron las acusaciones. Elaine Wynn afirma que no ha tenido contacto con reporteros del Journal y, a través de una vocera, mencionó que no ha proporcionado números de teléfono de presuntas víctimas al periódico.

“La señora Wynn nunca se comprometió con reporteros del Wall Street Journal”, reveló la portavoz de Elaine Wynn, Devon Spurgeon, en el comunicado emitido el lunes. “De hecho, los reporteros del WSJ publicaron en un reportaje del 5 de febrero de 2018 que la ‘señora Wynn se negó a hablar con el Journal, quien contactó a más de 150 personas que trabajaban o habían trabajado para el señor Wynn; ninguno contactó al Journal por su cuenta”.

Elaine Wynn no es parte de la demanda de Nielsen o de la respuesta de la compañía.

Las acusaciones reaparecieron la semana pasada cuando Wynn Resorts dio su respuesta del viernes a la demanda de Nielsen, que se presentó en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark el 17 de octubre. Además de la corporación y Maddox, la demanda de Nielsen nombró a dos ex empleados de Wynn, la consejera general Kim Sinatra y el director de seguridad James Stern, como acusados.

Los abogados de la compañía afirman que la demanda no tiene base para una invasión de reclamos de privacidad.

Testimonio de texto

Pero la declaración jurada de Palleggi incluyó una serie de acusaciones recientemente reveladas contra Nielsen y Elaine Wynn. El testimonio jurado incluyó capturas de pantalla de conversaciones de texto.

En un intercambio de texto entre Palleggi y Nielsen el 20 de diciembre de 2017, Nielsen pregunta: “¿De casualidad recibiste una llamada del WSJ?”, A lo que Palleggi respondió: “No. ¿Por qué?”

Él respondió: “Supongo que están llamando a todos con respecto al acoso en el Wynn y Bellagio…”.

La relación cambió drásticamente para el 7 de febrero de 2018, después de que se publicó el artículo del Journal y Steve Wynn había renunciado como presidente y director ejecutivo de la compañía. En ese momento, Steve Wynn negó haber agredido a alguien y culpó a Elaine Wynn por organizar el escándalo como una estrategia legal para modificar un acuerdo de participación de la compañía en una batalla judicial derivada del divorcio de la pareja en 2010.

Elaine Wynn negó esa acusación.

Palleggi le envió un mensaje de texto a Nielsen, “No vuelvas a enviarme mensajes de texto”. Nielsen respondió el 24 de febrero de 2018, con una imagen que mostraba toda la información personal de Palleggi y un mensaje que decía: “¡No te metas conmigo! El FBI está tras de ti, es hora de mudarse de nuevo”. Un día después, ella respondió: “Te notifico que se está generando un informe policial. Exijo a estas alturas que dejes de acosarme”.

En su declaración jurada, Palleggi también indicó que creía que la divulgación de información al Journal coincidía con el cumpleaños de Steve Wynn como retribución porque Steve Wynn se casó con su nueva esposa, Andrea, en la fecha del aniversario de bodas de Steve y Elaine Wynn.

Más de la declaración jurada

Las exhibiciones de la declaración jurada de Palleggi también incluyeron una nota que envió al Wall Street Journal después de que apareció el artículo.

“Me sorprende y entristece ver que has participado en este plan difamatorio contra Steve Wynn. Este fue un escándalo falso planificado creado y llevado a cabo por Elaine Wynn y Jorgen Nielsen”, escribió. “Tengo la prueba de esto. Prueba documentada de su participación, mucho antes de que salga este artículo. Voy a llevar esta prueba a mi “tío” Steve este fin de semana. Espero y rezo para que traiga una justicia rápida a todos los involucrados. Todos recordamos lo que le sucedió a Joe Francis”.

Francis es un productor de cine estadounidense que fue demandado por difamación por Steve Wynn, quien ganó un fallo de 7.5 millones de dólares contra él en febrero de 2012.

En su declaración jurada, Palleggi también alega que Nielsen intentó convencerla de que Steve Wynn la había violado, pero estaba convencida de que las acusaciones contra Steve Wynn eran falsas.

“Le informé a Jorgen que las acusaciones simplemente no podían ser ciertas. Conozco a Steve desde hace muchos años y nunca fui testigo de ningún comportamiento inapropiado por parte de él. En todo caso, observé que las mujeres se acercaban agresivamente y se mostraban inapropiadas con él. Jorgen me pidió que dijera que Steve me violó y como resultado di a luz a mi hijo. Dijo algo en el sentido de ella puede hacer que valga la pena’, entendí que Jorgen se refería a Elaine Wynn. Jorgen sugirió que Elaine estaría dispuesta a pagarme un monto de seis cifras si declaraba que Steve me había violado. Dijo que había una ‘enorme’ cantidad de dinero en juego y que necesitaba estar en el ‘equipo ganador’ y no en el ‘equipo wynning’. Me negué a ser un peón en su horrible plan y el de Elaine. Para ser claros, Steve nunca me violó, Steve no es el padre de mi hijo, Steve solo ha sido un caballero a mi alrededor, por esta razón y debido al hombre brillante que creo que es Steve, le di a mi hijo el segundo nombre ‘Wynn’. Mi hijo, seguro de mis amigos y familiares, y yo le tenemos tanto cariño a Steve que lo llamamos ‘tío’ Steve”.