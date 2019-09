Revelan la transcripción de una llamada entre Trump y el presidente de Ucrania

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el presidente pakistaní Ashraf Ghani, en el hotel InterContinental Barclay durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el lunes, 23 de septiembre de 2019 en Nueva York. (Evan Vucci / AP)

La Casa Blanca publicó una transcripción el miércoles de una llamada telefónica del 25 de julio entre el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, en la que Trump le pidió al líder ucraniano que investigara al ex vicepresidente Joe Biden.

Trump le pidió a Zelenskiy que investigara los rumores sin fundamento de que cuando era vicepresidente, Biden impidió que un fiscal de Kiev investigara a su hijo, Hunter, quien tenía conexiones comerciales en la nación de Europa del Este.

Una denuncia sobre la conversación entre los dos líderes llevó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a anunciar el martes que la Cámara realizará una investigación formal de juicio político.

“Lo demás es que se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo el enjuiciamiento y mucha gente quiere averiguar sobre eso”, dijo Trump, según la transcripción basada en las notas de los oficiales de servicio de la Sala de Situación y el personal del Consejo de Seguridad Nacional que supervisó la llamada.

Trump también afirmó que el Fiscal General, William Barr, contactaría a Zelenskiy: “así que cualquier cosa que puedas hacer con el fiscal general sería genial. Biden se jactó de haber detenido la acusación, así que te recomiendo que le eches un ojo…a mí me parece horrible”.

Trump agregó que su abogado personal, Rudy Giuliani, se pondría en contacto con el líder ucraniano para compartir detalles sobre su investigación de las acciones de Biden relacionadas con la posición de su hijo en la administración de la mayor compañía privada de gas del país, Burisma.

El Departamento de Justicia siguió a la publicación de la transcripción con una declaración que decía que Barr se enteró de la conversación telefónica “varias semanas después de que se realizó la llamada”, cuando el departamento se enteró de la denuncia sobre la conversación.

La vocera del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, mencionó que el departamento analizó los hechos y determinó que “no hubo violación del financiamiento de la campaña y que no se justificaba ninguna otra acción”.

Kupec también declaró que Trump no discutió la investigación de Biden o su hijo y que el presidente estadounidense no le pidió a Barr que contactara a Ucrania.

“El fiscal general no se ha comunicado con Ucrania sobre este o cualquier otro tema. El fiscal general tampoco ha discutido este asunto, ni nada relacionado con Ucrania, con Rudy Giuliani”, aseguró Kupec.

“Resultó ser una llamada a la nada”, le dijo Trump a los periodistas que gritaron preguntas cuando llegó a un evento de las Naciones Unidas.

Esta es una historia en desarrollo.