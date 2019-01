Revelan los registros el estilo de vida de apuestas del agente de Henderson

El agente de policía de Henderson, Earl Mitchell, abandona el Tribunal de Justicia de Henderson el miércoles 21 de marzo de 2018. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Henderson Constable, Earl Mitchell, a la izquierda, consulta con su abogado Dayvid Figler mientras el juez Joe Hardy Jr., centro, preside durante su primera apariencia ante el Centro Regional de Justicia el jueves 13 de diciembre de 2018, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Henderson Constable Earl Mitchell, a la derecha, abandona el tribunal con sus abogados, Dayvid Figler, a la izquierda, y Alanna Bondy, después de su primera apariencia ante el Centro Regional de Justicia el jueves 13 de diciembre de 2018, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Henderson Constable Earl Mitchell, centro, se prepara para salir de la sala de audiencias con sus abogados, Alanna Bondy, izquierda, y Dayvid Figler, después de su primera aparencia ante el Centro Regional de Justicia el jueves 13 de diciembre de 2018, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Henderson Constable Earl Mitchell estaba bajo una presión financiera extrema.

Era 2015 y los funcionarios del condado de Clark habían tomado el control de los ingresos de la oficina de Mitchell. El representante de la ley tenía una deuda del IRS de seis cifras y le gustaban los juegos de azar, los restaurantes y bares de lujo.

Su solución, según los fiscales, era exagerar los costos de los salarios, gastos e impuestos sobre la renta de sus diputados para que él pudiera quedarse con el dinero.

Tres meses después de que el condado aumentara la supervisión de la cuenta del agente, Steven Kilgore, el subjefe de Mitchell y amigo de 30 años, le advirtió que ignorar los controles financieros del condado lo pondría en la “mira”. Pero el salario anual de Mitchell de $103mil y casi La pensión de $ 60mil aparentemente no era suficiente para cubrir sus gastos.

Mitchell está acusado de robar $163mil durante tres años que no debía hacerlo por sí mismo al escribir cheques, hacer retiros en cajeros automáticos y usar su tarjeta de débito del municipio para gastos personales. A principios de este mes, un gran jurado lo acusó de cinco cargos de robo y fraude por cheques que se escribió a sí mismo y sobre retiros en cajeros automáticos que realizó principalmente en bares y casinos.

Los documentos recién publicados pintan una imagen de la oficina de un agente disfuncional mientras Mitchell luchaba en el condado por más y más dinero.

Más cargos

Fuentes familiarizadas con el caso dicen que las autoridades pueden presentar cargos adicionales en función de los gastos de la tarjeta de débito de la cuenta del agente en los gastos que incluyen comidas, viajes e incluso boletos de Disneyland.

El fiscal adjunto de distrito del condado de Clark, Jay P. Raman, confirmó que la policía todavía está investigando los gastos.

“La investigación está en curso”, dijo en una entrevista telefónica el 24 de diciembre.

Pero el abogado de Mitchell Dayvid Figler dijo que planea pedirle al juez de distrito Joe Hardy Jr. que desestime el caso porque la ley estatal permite que los agentes de policía usen las tarifas para cualquier propósito que consideren adecuado. Figler dijo que la decisión del Condado de Clark de convertir la cuenta de la oficina de Henderson en Mitchell en un fondo empresarial no cambió esa ley y fue un robo ilegal de efectivo.

“La oficina del agente no es una fuente de ingresos para el condado”, dijo. “Al condado no le gustó que el alguacil ganara más de lo que ganaban”.

Una historia de Las Vegas Review-Journal en marzo provocó la investigación policial. La historia se basó en documentos fuertemente redactados que Mitchell proporcionó en respuesta a una solicitud de registros públicos. El día que se publicó la historia, Mitchell anunció que abandonaba su candidatura para la reelección a un séptimo mandato. Él está en sus últimos días en la oficina que ha desempeñado durante 24 años.

El papeleo que la policía incautó en la oficina y el hogar de Mitchell este año revela el alcance total de sus gastos y proporciona información sobre lo que los fiscales sostienen que fue una batalla larga y perdida para usar los fondos del condado en secreto para un estilo de vida que Mitchell no podía permitirse.

Advertencia temprana

Kilgore vio en 2015 que las acciones de Mitchell podrían llevar a la ruina financiera.

“Las nubes de tormenta nos rodean y debemos hacer algunas correcciones de curso”, escribió Mitchell en un correo electrónico de marzo de 2015.

Kilgore escribió que no estaba de acuerdo con la decisión de Mitchell de permitir que los empleados cobraran el reembolso de millas además de sus salarios, una práctica que los fiscales dijeron que Mitchell explotó al inflar los gastos y mantener los reembolsos.

Kilgore también se quejó de la falta “obstinada y arrogante” de Mitchell de cooperar con la nueva supervisión del condado.

Mitchell había bloqueado recientemente el acceso de Kilgore a las cuentas bancarias del agente, que según las autoridades policiales estaban diseñadas para garantizar que no se descubriera el desvío de fondos del condado por parte de Mitchell, según los registros de la corte. Kilgore escribió que el cambio le impedía hacer una planificación a largo plazo para una oficina que tenía problemas presupuestarios.

Kilgore, quien dejó la oficina del agente de Henderson este verano, había trabajado allí durante años. En 2017, Mitchell quería contratar a un nuevo empleado con un salario y un paquete de beneficios de casi $ 96mil al recortar el salario de Kilgore en aproximadamente $ 38mil, según los registros.

Kilgore no devolvió las llamadas en busca de comentarios.

Sueldo elevado

En 2014, los funcionarios del Condado de Clark escucharon que los agentes de Henderson y North Las Vegas se estaban pagando grandes salarios. Las oficinas atienden documentos legales, como citaciones y avisos de desalojo, y se cobraron multas por desalojos y ejecuciones hipotecarias como resultado del colapso de viviendas en el valle.

El asistente del gerente del condado, Jeff Wells, dijo al gran jurado que Mitchell se pagó a sí mismo más de $300mil al año durante la Gran Recesión.

Después de que los agentes se negaron a revelar sus salarios, los comisionados del Condado de Clark tomaron el control de las tarifas de los agentes y establecieron sus salarios.

Figler dijo que el salario de Mitchell antes de 2015 era de aproximadamente $ 200mil.

“Estilo de vida de apuestas”

Mitchell a menudo escribía notas sobre sus finanzas personales y profesionales en trozos de papel y páginas de cuaderno. En una nota, escribió sobre un “estilo de vida de juego” y se refirió a una ley estatal que trata con el problema del juego. Otros discos confirman que le gustaba jugar a las máquinas tragamonedas.

Desde 2015, Mitchell ha realizado unos 200 retiros de cajeros automáticos por un total de $56mil. La mayoría de los cajeros automáticos estaban en establecimientos de juego o en tiendas con máquinas tragamonedas y de video póquer, según muestran los registros.

En marzo de 2017, Mitchell retiró $ 400 en el casino Green Valley Ranch a las 9:19 p.m., y aproximadamente media hora después, sacó $ 300 adicionales, según muestran los extractos bancarios. En junio de 2017, Mitchell retiró $300 a las 7:49 p.m. en el Red Lion Hotel and Casino en Elko y $ 500 adicionales dos horas y media más tarde.

El analista de inteligencia financiera del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Colin Haynes, dijo al gran jurado el 31 de octubre que el patrón de retiros de efectivo en cortos períodos de tiempo en casinos y bares mostraba señales de alerta.

“Eso es un gasto muy inusual de una cuenta financiada por el gobierno que está destinada a dirigir una empresa del gobierno”, declaró.

Mitchell a veces recibía grandes pagos de las máquinas. La policía incautó varios formularios W-2G que muestran que las ganancias por juego de apuestas se reportaron al IRS, incluida una victoria de $8mil en febrero de 2015 y una victoria de $2mil en Green Valley Ranch en octubre de 2017.

A pesar de los botes, los problemas financieros de Mitchell persistieron.

Una factura del IRS con fecha del 7 de septiembre de 2016, muestra que Mitchell debía pagar $ 4,000 al mes como parte de un plan de pago mensual para pagar más de $ 122mil en deuda tributaria. Se quejó de la deuda en una de sus notas escritas a mano.

“Desde octubre del ’09, he estado en un acuerdo de pago con el IRS”, escribió Mitchell. “Esto ha afectado gravemente mi capacidad para realizar el pago de mi casa de $ 1,995”.

La contable de Mitchell, Stacy Calvert, no devolvió una llamada en busca de comentarios sobre la deuda tributaria, y Figler se negó a discutir los problemas de juego e impuestos de Mitchell.

Gastos lujosos

Los problemas financieros de Mitchell no detuvieron sus frecuentes viajes a bares y restaurantes de alto nivel, donde usó la tarjeta de débito para la cuenta de su municipio.

En 2016 y 2017, hubo 13 cargos en un restaurante de sushi llamado Tokyo Boys por un total de $3,700 y siete viajes al restaurante I Love Sushi de Henderson por un total de $1,200, según los estados de cuenta bancarios no registrados.

En agosto, se registró una cuenta de $811 en el restaurante Del Friscos Double Eagle Steakhouse, una comida de $299 en el restaurante Top of the World en Stratosphere y tres comidas en Sunset and Vines que suman más de $800, según los registros.

Mitchell también gastó $3,319 en 21 viajes a Albertsons, Dillard, Kohl’s, Walgreens y otros supermercados y tiendas departamentales. Y en noviembre de 2017, Mitchell gastó $528 en boletos de Disneyland.

Figler se negó a discutir lo que Mitchell gastó del fondo del agente, excepto para decir que algunas de las comidas estaban relacionadas con el trabajo para recompensar o reunirse con los empleados.

Para el ex agente de Mitchell, Kilgore, los problemas financieros y legales del agente eran previsibles.

“Demasiadas de sus acciones parecen estar diseñadas para disminuir esta oficina y regresar a los viejos tiempos”, escribió Kilgore en 2015. “He dicho muchas veces que esta es una idea imprudente y peligrosa que terminará en un desastre. ”